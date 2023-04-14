Антиплагиат РГГУ: как пройти проверку на плагиат

Российский государственный гуманитарный университет считается одним из лучших ВУЗов в сфере социальных и гуманитарных наук. Ежегодно учебное заведение выпускает специалистов по культуроведению, искусствознанию, туризму, философии, педагогике и др. Несмотря на то, что здесь в основном учатся студенты с гуманитарным складом ума, и у них часто возникают проблемы на этапе сдачи докладов, курсовых и дипломов. Институт подключен в вузовской электронной базе, а все работы преподаватели проверяют на уникальность в Антиплагиат РГГУ.

Проверка уникальности текстов на Антиплагиат РГГУ

Антиплагиат РГГУ — мощная внутривузовская система проверки оригинальности студенческих работ, где используется сразу несколько модулей: коллекция диссертаций, кольцо ВУЗов, поиск перефразирований, внутренняя коллекция и др. Учитывая, что выполняется очень глубокая проверка, добиться требуемого процента уникальности иногда бывает очень сложно.

Проверка текста на плагиат в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ

Доступ к платному Антиплагиату имеет только преподавательский состав. Это значит, что студенты не смогут так просто войти в закрытую систему. Альтернативный вариант — воспользоваться общедоступной версией Антиплагиат.ру. Ее отличие — проверка ведется только по модулю Интернет. Доступа к базам студенческих работ и библиотекам в этом модуле не предусмотрено. Как результат — в отчете выводится разный процент оригинальности. Получается замкнутый круг, и студент не может узнать, какой процент уникальности будет иметь его работа перед сдачей. Он вынужден действовать наугад, убирать важные цитирования, теоремы, чтобы не быть обвиненным в плагиате.

Как повысить уникальность текста?

Если вы пробовали обратиться к научному руководителю с просьбой проверить вашу работу, но получили отказ, воспользуйтесь Antiplagius. Через наш сервис можно сформировать полноценный отчет и определить:

процент оригинальности;

фрагменты для переработки;

источники, из которых заимствованы данные фрагменты.

Следующим этапом будет корректировка текста. Заниматься этим можно самостоятельно, переписывая подсвеченные участки, но лучше обратиться за помощью к нам. Для повышения уникальности мы предлагаем три способа:

Автоматическое кодирование. Используем проверенные легальные алгоритмы, которые меняют исходный код файла, визуально оставляя его неизменным. Антиплагиат РГГУ оценивает его по своим критериям и видит в итоге высокую оригинальность.

Ручной рерайт. Здесь над вашей работой будет трудиться профессиональный автор. Он вручную проработает каждый неоригинальный участок, проверит работу на орфографию и пунктуацию.

Написание работы с нуля. Вы можете указать тему, требования и нужный процент оригинальности. Мы подготовим работу и вернем ее вам в ближайшее время.

Благодаря нашему сервису не нужно будет тратить силы и время на утомительные доработки. Вы сразу получите оригинальный документ и сможете отдать его на проверку вашему научному руководителю.