Антиплагиат МЭСИ: как пройти проверку на плагиат

Если вы спросите любого студента старших курсов Московского государственного университета экономики, статистики и информатики о том, что он думает об «Антиплагиате», то в большинстве случаев услышите либо неодобрительное молчание, либо… Гхм… Много чего интересного. Порой даже с ненормативной лексикой.

Вообще, удивительно, как глобальное нововведение в российской образовательной системе могло получить столько негативных отзывов и при этом продолжать внедряться в ведущие ВУЗы страны. К слову, по этому поводу в свое время негодовал даже Владимир Вольфович. Но его никто не послушал. Видимо, уж больно сильная протекция у этого вашего «Антиплагиата».

Что вообще происходит?

А вот что. Начиная с 2005 года на территории Российской Федерации начало работу некое ЗАО «Анти-Плагиат». Оно активно выступало за чистоту студенческих и кандидатских работ и даже разработало свой программный комплекс по выявлению заимствований из открытых источников. Сервис получился бесплатным, все дружно его восхваляли: и Министерство связи, и Высшая аттестационная комиссия. Но на этом дело не закончилось.

Начиная с 2007 года Рособрнадзор начинает рекомендовать ВУЗам внедрение расширенной версии сервиса — системы «Антиплагиат.ВУЗ&кaquo;. Разумеется, платной. Конечно, за большие деньги. И, естественно, отказаться от этой «рекомендации&кaquo; ВУЗу нельзя. При этом доступ к системе имеют только преподаватели.

Вы можете спросить: «А чем отличаются обычный “Антиплагиат” и “Антиплагиат.ВУЗ”»? И это будет один из ключевых вопросов. Отличаются сервисы, как небо и земля. Если обычный «Антиплагиат» ищет совпадения только в интернете, то «Антиплагиат.ВУЗ» охватывает дополнительные источники:

Базу нормативной документации

Базу Российской госбиблиотеки

Базу уже сданных работ (начиная с 2007 года)

и еще около 20 источников.

И дело даже не в том, как частная коммерческая фирма-разработчик программного обеспечения получила доступ к государственным базам данных. Дело в другом. Если проверить студенческую работу на наличие заимствований через обычный «Антиплагиат» и «Антиплагиат.ВУЗ», то значения уникальности могут отличаться на десятки процентов. Определяющей инстанцией, естественно, стала зарытая ВУЗовская программа. Если оригинальность текста ниже 85%, работа отправляется на доработку.

85%?! В техническом ВУЗе?!

Любой здравомыслящий человек понимает, что сделать работу уникальной даже на 80% в техническом ВУЗе — это нереально. Тем более, когда нельзя использовать данные из нормативной документации, названия литературы и определения. Вернее, их использовать можно, но нужно перефразировать, чтобы великий и могучий «Антиплагиат» не счел это за воровство.

В результате у студентов уходят недели на уникализацию, в которой нет ни грамма смысла. Вообще. Можно ли с этим что-то сделать? Можно. И вот что.

Antiplagius

Онлайн сервис Antiplagius появился спустя несколько лет засилья «Антиплагиат.ВУЗа». Это открытая система, доступная для всех желающих. И она полностью сводит к нулю любые потуги протеже Роскомнадзора. Вот как с его помощью можно легко обмануть, обойти «Антиплагиат».

Antiplagius имеет доступ к преподавательскому отчету. Другими словами, он умеет проверять работу по тем же базам, что и Антиплагиат.ВУЗ. Но в отличие от последнего, им могут пользоваться и студенты. Antiplagius умеет повышать уникальность работы, не изменяя сам текст. Достигается это за счет изменения машинного кода документа. Другими словами, если пропустить измененный документ через «Антиплагиат.ВУЗ», система выдаст процент уникальности, который заложил Antiplagius.

Единственный нюанс: и проверка, и уникализация платные. Но цена доступна для любого студента. Проверка с доступом к преподавательскому отчету стоит всего 100 рублей (цена шоколадки), а уникализация — всего 7 рублей за страницу. И все. Недели свободы вместо того, чтобы корпеть в поисках синонимов.

К слову, тестовая проверка и уникализация бесплатные. Попробуйте. Оно того стоит!