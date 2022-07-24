Уникальный текст – важный параметр для сайтов

Тексты, которые публикуются на сайтах, обязательно должны быть оригинальными. Только так сайт может занять ведущие позиции в топе поиска, для чего, собственно, он и создается. Для того, чтобы убедиться, что текст действительно оригинален, используется специальная программа-антиплагиат.

Как это работает

Принцип действия такой программы прост: она проверяет фразы текста на предмет их наличия на других сайтах. Зачастую пользуются адвего плагиатусом – это один из самых популярных сервисов, который осуществляет наиболее полную проверку на оригинальность.

Чем хороши программы на проверку плагиата? Если текст написан «от души», то он автоматически должен быть оригинальным. Это не всегда так: если фразы стандартные и концентрация их высока, то оригинальность текста будет невысокой.

Практические советы

Те, кто часто пользуются системами проверки на заимствование текстов, обычно рекомендуют следующее:

Использовать антиплагиат без регистрации – это гораздо быстрее. Проверять текст с помощью нескольких программ – это надежно. Уверены в оригинальности текста — все равно проверяйте. Обратите внимание на нюансы каждого сервиса: как работает «Антиплагиат.ВУЗ» и другие системы.

С помощью сайта www.antiplagiat.ru можно проверить на оригинальность любой текст, в том числе и студенческую работу. Если вы уже успели проверить антиплагиат онлайн, на нашем сайте вы недорого и оперативно получите качественное повышение уникальности.