Проверка на плагиат онлайн бесплатно

Плагиат – уже знакомое многим слово, не только студентам, но и мастерам слова и знатокам пера. Так разберемся, кто такой плагиат и чем он опасен.

Если обратиться к значению слова, то «плагиат» – это присвоение чужих идей, изобретений, сокрытие настоящего автора и попытка выдать чужой труд за свой. Что скрывать, чаще всего этим грешат студенты. И развитие интернета все больше обостряет данную проблему. Ведь готовый материал находится в свободном пользовании и просто невозможно этим не воспользоваться.

Преподаватели не остаются безучастными и создают всевозможные преграды. К примеру, обязывают студентов проходить проверку на антиплагиат. Для тех, кто не в курсе, онлайн проверка на антиплагиат сравнивает текст со всем размещенным в Интернете контентом. Поэтому любая работа, дипломная или просто цитата, заимствованная из интернета, будет считаться программой как плагиат.

Как же обойти программу Антиплагиат? Вот несколько методов, которые работают не на 100 процентов:

перегруппировка слов и абзацев;

разбиение или слияние предложений;

использование специальной программы(синонимайз).

Конечно, перечисленные методы могут сработать, но дорабатывать текст все равно придется. А это и есть то, к чему стремился преподаватель, и то, чего избегали вы.

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