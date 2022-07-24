Как проверить статью на плагиат онлайн

Какой студент не знает, что теперь его дипломную и курсовую будут проверять в ВУЗе еще и на уникальность. И так проблем при написании хватало: и деловой стиль необходимо выдержать, и все требования учебной методички учесть, и бесконечные замечания преподавателя устранить. А сейчас еще и с антиплагиатом бороться, который и даст решающее заключение, допускать учащегося до защиты или нет.

В данной статье мы расскажем все о проверке и подскажем, как обмануть антиплагиат и успешно сдать неуникальную работу.

Что такое уникальность текста

Под уникальностью текста подразумевается схожесть теста со всем контентом Интернета. Необходимо, чтобы студент пользовался только своими знаниями при написании работы, а не копировал труды других. Специальный онлайн-сервис сравнивает дипломную или курсовую со всеми известными ему источниками и выставляет процент уникальности (чем он выше, тем меньше заимствованных фрагментов найдено в тексте).

Необходимый процент, чтобы преподаватели признали работу уникальной и допустили до защиты, постоянно меняется и различается для каждой специальности. Как правило, требуемый процент находится в диапазоне от 70 до 90. Но некоторые специальности, например, сугубо тонические, где вся работа состоит из формул и расчетов, от проверки освобождаются.

Для классических гуманитарных специальностей, например, «история» или «философия», оценка текста не является проблемой, ведь материал можно перефразировать по-разному, да и гуманитарии по определению умеют выражать свои мысли.

Но вот, например, юристов просто жаль. Законы и статьи нельзя рассказать своими словами, поэтому получить необходимый процент уникальности очень трудно.

Как проверяют уникальность

Проверяют работы на плагиат с помощью различных сервисов. Министерство Образования РФ одобрило сразу несколько онлайн-программ:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Но важно понимать, что более 90 процентов ВУЗов сотрудничают с первой – «Антиплагиат.ВУЗ», и это настоящая проблема для студентов. Почему? Объясним далее.

Итак, если вас будут проверять не по «Антиплагиат.ВУЗ», то вы имеете возможность узнать результат еще похода к преподавателю. Найдите сайт, загрузите работу и дождитесь результата. Вы узнаете процент, а программа выделит неуникальные фрагменты. Перепишите их другими словами и снова загрузите работу. Рано или поздно, переписывая фрагменты, вы добьетесь необходимого результата.

А вот с «Антиплагиат.ВУЗ» все сложнее. Это «закрытая» система, которая доступна только представителям учебных заведений. Вы никак не сможете проверить работу заранее и пойдете на контрольную проверку, не зная процент.

Ваш единственный шанс – обратиться в организацию, которая оплатила и получила доступ к продукту. Например, проверить работу на «Антиплагиат.ВУЗ» можно на нашем сайте: у нас есть доступ к программе, потому что мы ежедневно работаем со студентами, помогая им сдавать дипломные и курсовые.

Разница между online-сервисами

Распространена ситуация, когда студент знает, что его будут проверять на «Антиплагиат.ВУЗ», и он пользуется другими способами проверки, чтобы узнать хотя бы примерный результат. Предупреждаем! Это тактика не только не принесет результата, но еще и навредит вам.

У каждого антиплагиата разные критерии проверки и разные источники информации. Одни сравнивают текст на схожесть только с российскими сайтами и имеют в своем распоряжении только самые популярные базы данных, а другие, например, как раз, «Антиплагиат.ВУЗ» – не смешивают образование со СМИ и добавляют в базу целые «закрытые» библиотеки.

«Антиплагиат.ВУЗ» может посчитать уникальными фрагменты, которые выделили его коллеги, а «подчеркнуть», наоборот, то, что везде признано уникальным.

Ориентируясь на результаты других программ, вы будете гадать, и поверьте, в большинстве случаев не угадаете, а сделаете только хуже. Раз есть возможность предварительно проверить в «закрытой» системе, значит, ей необходимо пользоваться.

Как обмануть «Антиплагиат.ВУЗ» и другие сервисы

Все понимают, что гораздо проще взять готовую работу из Интернета, немного доработать ее и сдать. Но как тогда быть с уникальностью, ведь очевидно, что у скачанной работы процент будет критично низким?

Существует сразу два способа пройти проверку: кодирование и профессиональный рерайт. И обе услуги вы можете заказать прямо на нашем сайте.

Кодирование

Самый быстрый способ, когда студенту нужен экспресс-результат. Его суть проста: наш сервис вносит необходимые изменения в программный код документа для конкретного антиплагиата, и для него работа становится уникальной. Причем, процент уникальности может задать сам студент. На всю работу потребуется около 5 минут, а текст не претерпит изменений. Идеально, когда у вас есть подходящая, но неуникальная работа.

Стоимость кодирования составляет всего 10 рублей за страницу.

Профессиональный рерайт

Тем, кто хочет уникальную работу без обмана и по оценкам любого онлайн-сервиса, мы можем предложить профессиональный рерайт от наших сотрудников. Цена выше, чем у кодирования, и составляет 100 рублей за страницу текста, но зато успех гарантирован, и студент получает целый ряд преимуществ:

фиксированная цена и сроки работы;

выполнение всех требований учебной методички;

отсутствие ошибок любого рода;

опыт работы исполнителей в сфере образования;

сопровождение до защиты.

Максимальный срок выполнения рерайта – 3 дня.

Уже 300 тысяч студентов обратились к нам! Все они успешно защитились, благодаря нашей помощи. А чего ждете вы? Проверку на уникальность никто не отменит!