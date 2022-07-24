Курсовые и дипломные работы и так никогда не были любимыми заданиями студентов, потому что они нуждаются в соблюдении правил оформления, подробном списке литературы, дополнениях в виде таблиц или графиков. А теперь, когда Министерство Образования обязало все ВУЗы проверять письменные работы учащихся на уникальность текста, проблем у студентов стало еще больше.

Этот материал можно было бы назвать «Одна сессия из жизни студента». Уверены, читая статью, вы узнаете себя и поймете свои ошибки на примерах. Но поймите, мы не хотим никого обидеть, а хотим лишь рассказать, как делать не стоит, и дать вам правильные советы.

Итак, предположим, что у студента остается совсем немного времени до сдачи курсовой или дипломной работы, тема известна, требования понятны, но работа, как бывает в 99 процентов случаев, еще не начата.

Этап первый. «Я найду подходящую работу в Интернете и сдам».

Сперва признаем, что это работало, когда еще не было проверки текстов на уникальность. Студенты действительно находили в Интернете курсовые и дипломные на подходящую тему, немного правили, меняли фамилию предыдущего автора на свою и сдавали. И такие работы преподаватели принимали, ведь их уже проверяли до этого другие, и понятно, что ошибок в них нет.

Сейчас желания сдать работу по-быстрому у студентов меньше не стало. Веря в чудо и надеясь, что онлайн-программы оценки уникальности видят не все, учащиеся все равно несут на проверку скачанные работы. Многие даже не правят текст, а просто сдают исходник. Но результат в такой ситуации всегда одинаков.

Любой работе, скачанной в Интернете, «Антиплагиат.ВУЗ» онлайн присваивает нулевой процент уникальности текста и аргументирует решение ссылкой на первоисточник.

Разумеется, отчет о проверке видят и преподаватели. Они понимают, что студент пытался всех обхитрить. Как результат, учащийся отправляется писать работу самостоятельно.

Этап второй. «Я переделаю скачанную работу и сдам».

Работу и так писать не хотелось, а теперь и времени в обрез. Что делать? Большинство студентов, выругавшись на антиплагиат, решают переделать украденную работу. Начать они, как правило, решают с малого: поменять разделы местами, изменить названия пунктов, переставить абзацы, удалить часть текста, вставить чужую таблицу.

Когда все готово, студенту кажется, что теперь две работы абсолютно разные, и никакая проверка уникальности текста уже не страшна.

И вот, студент на повторной проверке письменной работы. И снова преподаватель показывает отчет, в котором 0 процентов уникальности сменились на 5-6, но это по-прежнему ужасно.

Почему так получилось, ведь многое изменилось? Объясняем по пунктам:

Перестановка фрагментов не влияет на уникальность текста. Программы проверки уникальности умеют сравнивать структуру текстов. Для достижения результата необходимо изменять каждое предложение, а не часть абзаца.

Как итог, студент отправляется переделывать работу вновь, но времени становится еще меньше. Что делать? Переходить к традиционному третьему этапу.

Этап третий. «Ночами спать не буду, но сделаю полный рерайт работы».

Такое решение уже гораздо перспективнее двух предыдущих, но и оно не закончится победой над «машиной» для проверки уникальности текста.

Во-первых, когда учащийся доходит до этого этапа, у него уже остается слишком мало времени, чтобы выполнить работу качественно. Все делается в спешке, в панике. И дополнительно к этому прибавляется недостаток сна, олицетворяющий период сессии.

Во-вторых, рерайту быстро не обучиться. Здесь не то что одного-двух дней будет мало, здесь и месяца недостаточно. Но нашего героя не остановить!

И вот, когда эти несколько бессонных дней и ночей позади, студент идет на третью проверку. Теперь он уже опытен и наверняка нашел способ предварительно проверить текст на уникальность! Процент высок, а значит, бояться уже нечего.

Но не будет «хэппи-энда». Преподаватель вновь отправит переделывать работу, хоть ее текст и уникален, потому что:

не выдержан деловой стиль;

найдены грамматические и пунктуационные ошибки;

работа неправильно оформлена;

есть неточные формулировки, которые стоит поправить;

и т.д.

Что случилось на этот раз? Учащийся не смог найти корректные синонимы к словам делового стиля, не смог учесть все требования методички, не смог красиво переформулировать определения из источника, пропустил несколько запятых, запутался в правилах написания слов с двумя «Н» и т.д.

Чем все это закончится, каждый может додумать сам, в зависимости от отношений с преподавателями своего ВУЗа. Над кем-то в итоге сжалятся и поставят «тройку», а кто-то – отправится служить Родине.

Вывод здесь один. Не нужно думать, что вы умнее всех и сможете успешно сдать скачанную в Интернете работу.

Но как быть, если идеально подходящая работа найдена? Обратиться к нам, и мы доработаем ее для успешного прохождения проверки.

Antiplagius. Победа над низкой уникальностью текста.

Мы можем повысить уникальность текста двумя способами: кодирование документа и профессиональный рерайт.

Начнем с более понятного. Профессиональный рерайт – изменение текста работы специалистами с сохранением смысла. Наши сотрудники уже давно работают со сферой образования и знают все требования учебных методичек, не говоря уже о правилах русского языка и специфике делового стиля. Им хватит трех дней, чтобы полностью переписать работу, которая станет уникальной для любой системы проверки. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу.

Это долго или дорого? Тогда подойдет кодирование! Внимание! Текст работы останется прежним, но она станет уникальной для онлайн-антиплагиата, который вы выберите сами. Все изменения произойдут на уровне программного кода документа. А процент уникальности текста выбираете вы! Цена услуги составляет всего 10 рублей за страницу, а на всю работу потребуется не более 5 минут.

Только за последнюю сессию к нам обратились почти 300 000 студентов! Одни заказали профессиональный рерайт, другие – кодирование. Но итог один: они успешно защитились! Дело за вами!