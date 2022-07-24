Антиплагиат онлайн: как проверить текст на плагиат

Курсовые и дипломные работы после введения обязательной проверки текста на плагиат перестали быть простым заданием, а превратились в настоящую рутину. Теперь студентам приходится писать самостоятельно, ведь скачанный в Интернете документ сдать больше нельзя. Но самый важные этап – это даже не написание, а проверка текста на уникальность.

В рамках данного материала мы расскажем, какими сервисами пользуются ВУЗы, как узнать предварительный результат и как, в конце концов, написать дипломную или курсовую так, чтобы потратить на это минимум времени, но при этом успешно защититься.

В каком сервисе проверяют работы

Существует несколько онлайн-антиплагиатов, одобренных Министерством Образования, для проверки работ на уникальность. Самый популярный – «Антиплагиат.ВУЗ». Если верить статистике, то около 90 процентов учебных заведений используют именно его.

Почему так? Причин сразу несколько. Во-первых, создатели «Антиплагиат.ВУЗ» умеют продавать свой продукт лучше остальных, предлагая представителям ВУЗов целый ряд преимуществ от его использования. Во-вторых, продукт действительно хорош с точки зрения преподавателей: он позволяет проверять работы «пачками» по 50-100 штук за раз, предоставляет подробный отчет по каждому тексту, постоянно дорабатывается и почти исключает возможность обмана.

Но главное, «Антиплагиат.ВУЗ» гораздо строже любых других аналогов, потому что имеет в своей базе больше источников и документов для проверки работ студентов на схожесть.

Как узнать уникальность своей работы

Если студент предварительно знает результат проверки своей работы на уникальность, то имеет возможность исправить все замечания «машины» и принести в ВУЗ идеальный текст. В отчете сервиса вы увидите фрагменты, которые будут признаны плагиатом. Переписав их, вы устраните замечания.

Если вас будут проверять не в «Антиплагиат.ВУЗ», то проблем нет: найдите сервис, загрузите работу онлайн и посмотрите результат. Но помните, ваш шанс не встретиться с «Антиплагиат.ВУЗ» лишь один к десяти.

Существует серьезная загвоздка: «Антиплагиат.ВУЗ» «закрыт» для простых смертных, и проверить текст могут только те, кто имеет платный доступ к системе. Причем, оплатить доступ может не любой желающий, а только юридические лица, аргументировано объяснившие, зачем им необходим этот сервис.

Предостерегаем от распространенной ошибки: не исправляйте текст по результатам проверки других сервисов, – вы можете заменить хорошие фрагменты по мнению «Антиплагиат.ВУЗ», а оставить, наоборот, плагиат.

Но мы можем вам помочь! У нас есть доступ к «закрытой» системе, поэтому вы сможете получить результат онлайн проверки уникальности текста, если загрузите работу в соответствующий раздел сайта.

Как легко и быстро получить уникальную работу

Лишь небольшая часть студентов пишет курсовую или дипломную работу самостоятельно. И это понятно, ведь написание сулит целый перечень проблем:

потребуется минимум месяц;

очень трудно учесть все требования учебной методички;

не все умеют грамотно выражать свои мысли;

нельзя отклоняться от унылого делового стиля;

в процессе обязательно появятся замечания преподавателя;

и т.д.

Как тогда быть? Заказать написание третьему лицу? Но где найти такого исполнителя, который все сделает правильно, не возьмет за это много денег, не «пропадет» в ходе работы, не нарушит оговоренное время сдачи? Нигде! Это серьезный риск, и очень часто, обратившись к какому-либо исполнителю, найденному по объявлению, вы пойдете на контрольную проверку без текста, но зато с отданной предоплатой за работу.

И снова мы способны вам помочь! Есть два варианта получения идеальной работы. От вас – только найти подходящую готовую работу в Интернете, которая будет устраивать вас и по смыслу, и по содержанию, и по структуре. Нашли? Тогда слушайте, что мы можем сделать!

Кодирование

Мы можем сделать любую неуникальную работу уникальной для систем проверки. Наш онлайн-сервис внесет изменения в код документа для конкретного антиплагиата, и через 5 минут вы получите работу с желаемым процентом уникальности. Мы не тронем сам текст, а внесем изменения в документ на уровне машинного кода.

Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу текста, а на всю работу понадобится не более 5 минут. Способ для тех, кому результат нужен прямо здесь и прямо сейчас.

Профессиональный рерайт

Боитесь, что вас могут проверить дополнительно в других сервисах обнаружения плагиата? Тогда обратитесь к нам за профессиональным рерайтом. Нашим специалистам хватит трех дней, чтобы полностью переписать работу и сделать ее уникальной для любой онлайн-системы проверки.

Профессиональный рерайт в организации – это:

опыт исполнителей именно в области образования;

абсолютная грамотность;

соблюдение всех требований учебной методички;

фиксированная цена и сроки.

Стоимость одной страницы текста в нашей организации составляет 100 рублей.

За годы работы к нам обратились более 300 тысяч студентов! Все они успешно защитились с помощью кодирования и профессионального рерайта! Ждем и вас!