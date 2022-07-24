Студентам и копирайтерам – программы для проверки уникальности

Людям, которым по роду деятельности приходится много писать от себя — студентам, копирайтерам — непременно нужно пользоваться программами для определения плагиата. Для чего нужна программа на проверку плагиата, скачать которую можно на свой компьютер?

Они определяют уровень уникальности, оригинальности текста. Копирайтер просто не сможет получить деньги за работу, которая недостаточно уникальна, а студент — не получит оценку. Они помогают определить, с какого веб-ресурса взята информация (или с каких), а также какой процент текста просто-напросто переписан. Наконец, в процессе изменения текста и подгонки под нужную уникальность человек развивает свою письменную речь, расширяет словарный запас.

Как видно, без программ антиплагиата сейчас не обойтись. Чтобы хорошо прошла проверка на плагиат, скачать подобную программу лучше в нескольких экземплярах, от разных разработчиков. Дело в том, что разные продукты используют разные алгоритмы поиска схожести в интернете. Поэтому для должной убедительности лучше прогнать текст в нескольких программах.

Кроме того, что любая программа проверки плагиата, скачать которую можно на свой компьютер, работает без браузера, есть возможность пользоваться онлайн-антиплагиатором. Если же уровень уникальности оказался недостаточным, вы всегда можете обратиться на наш сайт и заказать услугу его повышения. Мы поможем обойти антиплагиат онлайн, причем совершенно без предоплаты.