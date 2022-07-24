Проверка копирайтинга на рерайт

Многие новички, взявшись подрабатывать на текстовых биржах, не имеют представления о том, что такое копирайт и рерайт. Спешим напомнить, что копирайт — это создание авторских текстов на базе определенных знаний. Рерайт же — это обработка имеющейся информации и ее интерпретация на свой собственный стиль и лад.

Главное требование рерайта — не менять идею текста и не заниматься синонимайзингом. То есть, простая перестановки слов в тексте вряд ли добавит вам репутации профессионала в собственном деле.

Уникальность — превыше всего

Чтобы у вас не возникало спорных ситуаций с заказчиком, не забывайте перед сдачей заказа проверить на плагиат свою статью. Уникальность — один из самых важных критериев качества текста. Ведь поисковые системы в буквальном смысле обходят стороной сайты, наполненные неуникальным контентом.

Сделать качественный текст без проблем можно, использовав бесплатный антиплагиат онлайн. Подобный сервис покажет вам процентное авторство созданного вами текста.

Помощь в уникализации

Если же у вас возникли проблемы с чистотой текста, рекомендуем вам воспользоваться наиболее популярными сервисами — www.antiplagiat.ru и www.antiplagius.ru. Последний является наиболее современной версией для уникализации текста и предлагает полную версию антиплагиат-киллера. А интерфейс нашего сервиса поможет сориентироваться на нем даже самому неопытному новичку.