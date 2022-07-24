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Повышение уникальности любого текста с Antiplagius

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Загрузите текст

Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%
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Загрузите текст

Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

C появлением всемирной сети стало очень просто найти нужный документ, файл или текст. Особенно востребованы всевозможные студенческие работы, темы которых со временем почти не меняются, и написано их уже тысячи.

Следом появились программы для оценки оригинальности: есть текст проверить на антиплагиат, то сервис покажет все совпадения с уже написанным и размещенным в Интернете контентом. Самый популярный вид – проверка плагиат онлайн.

Именно поэтому мы создали программу, которая может превратить в уникальный уже готовый текст.

Возможности:

  • правим за 10 минут,
  • не измененяем текст,
  • не просим предоплату,
  • плата за 1 страницу всего 10 рублей,
  • большой выбор возможностей оплаты,
  • любая плагиат проверка онлайн покажет нужную вам уникальность.

Что лучше?

Очень часто студенты ищут помощи у людей, пишущих ВУЗовские работы на заказ, но ведь и они ищут всю информацию в текстах, документах и книгах, имеющихся в сети. Но такие услуги обычно дорогостоящие. И еще неизвестно, пройдет ваша работа антиплагиат-проверку или нет.

Именно поэтому мы просто предлагаем сделать уникальным любой ваш текст, а вам не понадобится никого искать. И плагиат онлайн проверка теперь не страшна! www.antiplagius.ru – нам подвластны любые тексты!

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