Массовая проверка текстов на уникальность

Студенты скучают по временам, когда написание курсовых и дипломных работ было пустой формальностью. Получив тему работы, будущие специалисты отправлялись в Интернет, где находили готовую подходящую работу. Немного изменяли ее под требования учебной методички и сдавали преподавателю. А тот, зная ситуацию, придирался только для вида, понимая, что десятки коллег этот текст уже проверяли, поэтому курсовая или дипломная доведена почти до идеала.

Теперь все иначе. Частная компания ЗАО «Антиплагиат» доказала Министерству Образования, что будет правильным проверять все письменные работы студентов и даже преподавателей (диссертации, кандидатские, докторские) на плагиат. Идея выглядит хорошей и благородной: каждый автор работы должен выполнять работу сам, не заимствуя материалы других. Правда, есть и противники, и это не только студенты, но и преподаватели. Например, некоторые считают, что по их предмету невозможно написать что-то новое, поэтому успешно пройти проверку на уникальность очень трудно.

Система проверки текстов на уникальность однозначно нуждается в доработках, но это дела будущего. Сейчас важнее знать, как это работает и как обойти антиплагиат, чтобы не быть отчисленным из-за несданных курсовой или дипломной.

Как работает антиплагиат

Антиплагиат.ВУЗ является разработкой компании ЗАО «Антиплагиат». Главное отличие этой системы от классического Antiplagiat.ru заключается в «закрытости». Иными словами, доступ к базе имеют только преподаватели.

Антиплагиат.ВУЗ отличается от аналогов еще и более строгими критериями, возможностью «пакетной» проверки работ, большей базой и более внимательной работой создателей, которые следят за всеми попытками обмануть систему и вносят необходимые изменения в ее работу.

Загруженный текст работы студента проверяется на совпадение со всеми материалами, написанными ранее и размещенными в Интернете и различными базами данных. Как итог, преподаватель получает полный отчет об уникальности работы и видит все совпадающие фрагменты.

Преподаватели, которые довольны нововведением, выделяют следующие «плюсы» от появления Антиплагиат.ВУЗ:

возможность массовой (пакетной) проверки работ;

избавление от необходимости искать заимствования вручную;

повышение уровня знаний студентов;

больший контроль за соблюдением авторских прав.

А вот для студентов можно выделить только «минусы». И главный заключается в «закрытости» системы и невозможности предварительной проверки работы на уникальность перед сдачей. Да, можно воспользоваться другими системами, но результат может только ввести в заблуждение. Далеко не факт, что Антиплагиат.ВУЗ проверит так же, и студент может заменить те фрагменты, которые изменений не требовали, а оставить те, которые будут считаться заимствованными.

Получается, что свою курсовую или дипломную работу студент может называть «котом в мешке», потому что абсолютно непонятно, как ее оценит Антиплагиат.ВУЗ.

Но проверить текст работы на уникальность до сдачи все-таки можно, например, на нашем сайте. Мы имеем доступ к закрытой базе и можем помочь пройти проверку без замечаний, повысив уникальность текста.

Как пройти проверку антиплагиата

Воспользовавшись нашим сайтом и узнав результат проверки на уникальность в сервисе Антиплагиат.ВУЗ, не обязательно в спешке и панике переделывать работу. Можно даже поступить еще проще: скачать из Интернета подходящую работу и с нашей помощью превратить ее в уникальную. Как это возможно? Есть два способа, и мы расскажем о них далее.

Кодирование

Загрузите документ и буквально за 5 минут сервис сделает текст уникальным для выбранной системы проверки. Изменения произойдут на уровне программного кода, а сам текст останется без изменений. Это очень удобно, когда вся работа, включая структуру, полностью устраивает.

Помимо Антиплагиат.ВУЗ, мы работаем и другими системами проверки:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Обратите внимание, что систему, для которой работа должна стать уникальной, вы выбираете сами. Но и это еще не все! Вы сами определяется процент уникальности, которому должна соответствовать ваша дипломная или курсовая.

Стоимость услуги составляет 10 рублей за одну страницу, а на повышение уникальности всего текста требуется не более 5 минут. Быстро, недорого, а главное, очень эффективно!

Профессиональный рерайт

Для тех, кто боится, что его работу будут проверять дополнительно в других сервисах, или просто не знает, какую систему выбрать, лучшим решением станет профессиональный рерайт от наших специалистов.

Главное преимущество рерайта – текст переписывается полностью, и такой работе уже не страшна никакая проверка. Буквально за 3 дня наши рерайтеры изменят работу, но сохранят ее смысл и структуру. А еще они учтут все требования учебной методички и будут сопровождать работу до самой защиты.

Это услуга стоит дороже программирования – 100 рублей за страницу, но зато любые проблемы с проверкой на уникальность полностью исключены.

К нам уже обратились более 300 тысяч студентов! Все они успешно защитились с помощью кодирования и профессиональных рерайтеров! Чего ждете вы, если уже находитесь на нашем сайте и знаете, что мы можем сделать для вас?!