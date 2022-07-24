Антиплагиат: все проблемы решаемы

Людям, работающим с текстовой информацией, очень важен такой момент, как уникальность статей. Именно с этой целью и была разработана программа антиплагиат. Она поможет избежать наличия в вашем тексте неуникальной информации, взятой в интернете.

Естественно, что при написании текста вы будете пользоваться онлайн-источниками. Поэтому для должной уникальности нужно проверить текст на антиплагиат. В результате работы программа в процентном соотношении определяет уникальность статьи.

Возможности программы

Все подобное ПО разрабатывается с учетом особенностей работы поисковых систем. Проверить свой текст на оригинальность, можно используя два способа: проверить на антиплагиат онлайн бесплатно или скачать и установить программу в своем компьютере.

Кроме того, система антиплагиат проверяет на уникальность не только тексты, но и изображения. Эта функция перспективна и существенно совершенствует результаты поиска.

Не только райтерам, но и студентам

С появлением свободного доступа в интернет антиплагиат оценили преподаватели системы образования. Используют этот софт с целью исключить повторную сдачу работ. Например, курсовая плагиат для студента может сыграть злую шутку, если преподаватель использовал программу определения уникальности.

Однако на любое действие есть противодействие. Наши разработчики придумали проект, который поможет обойти программу антиплагиат. Предлагаем обратиться на наш сайт www.antiplagius.ru где мы быстро и качественно повысим уникальность вашего текста. Вам остается лишь скачать результат и использовать его в своих целях.