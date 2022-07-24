Как исправить текст для антиплагиата?

Что означает загадочное слово «antiplagiat», которым преподаватели наводят ужас на студентов, выполняющих курсовую или дипломную работу? Это общее название систем проверки текста на уникальность. Несколько лет назад Министерство Образования приняло решение бороться с учащимися, которые под видом своих работ сдают документы, скачанные из Интернета. И если antiplagiat, работающий онлайн, находит большой процент совпадений в работе студента с текстами, написанными ранее и выложенными в сеть Интернет, то учащийся не допускается до защиты.

Но существует сразу несколько «минусов» такого подхода, вынуждающих студентов хитрить и обманывать системы проверки.

Кто против проверки текстов на антиплагиат?

Во-первых, наиболее пострадавшими выглядят студенты определенных специальностей, в которых все подчинено законам, формулам, теориям.

Простой пример. Текст любой курсовой или дипломной работы в области юриспруденции выглядит примерно одинаково: студент описывает конфликтную ситуацию и разбирает все законы, относящиеся к ней, предлагает пути решения, пытается обыграть ситуацию с разных сторон. И такая работа на 70 процентов состоит из цитирования законов, их порядковых чисел в документах и времени принятия. Но все эти законы есть в сети Интернет, и программы проверки уникальности расценивают текст как плагиат. Но как можно перефразировать законы, если они закреплены в государственных документах и не подлежат искажению или оспариванию? Никак. Студент не может ничего изменить, но и не может пройти проверку перед защитой.

Во-вторых, взрослые студенты на заочной форме обучения. У них уже есть работа, есть семья, есть дети. Они лишь хотят овладеть еще одной специальностью, но им приходится тратить по месяцу на одну письменную работу, чтобы:

собрать материал;

написать работу;

внести требования к оформлению;

обсудить работу с преподавателем;

внести правки;

исправить текст для антиплагиата.

Едва ли есть смысл так мучать людей, которые уже работают или получают не первое образование.

В-третьих, простые студенты. С одной стороны, их жалко меньше остальных, потому что обучение – их добровольная обязанность, но с другой, давайте признаемся, что каждый из нас находил более интересные занятия в студенческое время, чем недели работы над курсовой или дипломной.

И каждый ищет способы прохождения проверки на антиплагиат с готовой скаченной работой. Что можем предложить мы? Расскажем далее.

Как пройти проверку на уникальность?

Наш сервис Antiplagius, на сайте которого вы находитесь в данный момент, может решить проблему низкой уникальности текста двумя способами. Сперва расскажем о достаточно известном, а потом – удивим инновационным.

Известный – профессиональный рерайт, на который понадобится не более 3 дней. За это время наши специалисты полностью перепишут текст, но соблюдут структуру и смысл работы, а также учтут все требования учебной методички. Такую работу можно проверить на уникальность в абсолютно любой системе — оригинальность текста всегда будет высокой. Цена услуги составляет 100 рублей за одну страницу.

Вам нужно исправить плагиат быстрее? Или вы точно знаете программу проверки, по которой будут проверять вашу работу? Тогда вам идеально подойдет кодирование файла. Сервис внесет необходимые изменения в код документа, и antiplagiat признает, что текст уникален.

На обработку кода документа понадобится не более 5 минут, а стоимость работы составит 10 рублей за одну страницу.

Мы работаем со следующими системами проверки:

Антиплагиат.ВУЗ;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Каждый день к нам обращаются сотни студентов, и мы помогаем каждому убрать плагиат из текста и успешно сдать курсовую или дипломную работу. Поможем и вам!