Бесплатная проверка уникальности текстов

В наши дни, когда множество информации стало доступно пользователям сети интернет, остро встал вопрос о плагиате. Многое уже написано, кое-что даже в нескольких вариациях, а отсутствие свежих идей у писателей заставляет их прибегать к такой, не совсем честной, методике работы.

На данный момент, существует множество сервисов, позволяющих проверить текст на наличие плагиата, но основным остается программа Антиплагиат, бесплатно работающая в режиме онлайн.

В чем ее суть?

Бесплатная программа Антиплагиат работает по сверке загружаемой работы с имеющимися в базе данных источниками, которые постоянно пополняются. Программа разбивает на сегменты проверяемый текст и «прогоняет» его через свою информационную базу. Любой желающий может проверить свою работу, пройдя по ссылке antiplagiat.ru.

Также проверить уникальность текста можно в программе etxt-антиплагиат, которая привязана к онлайн-бирже копирайтинга etxt.ru.

Как поднять уникальность?

В том случае, если вам необходимо повысить уникальность текста, можно порекомендовать наш онлайн-сервис antiplagius.ru. Его преимуществами являются качество корректировочной работы, а также скорость выполнения заказов.