Значимость исследования в теории и на практике ― как написать эту часть студенческой и научной работы

Каждая научная работа предполагает исследование какого-либо вопроса или процесса/предмета, результатом которого станет подтверждение квалификации в какой-либо области знаний или новая теория (практическая разработка). Автор предлагает свое видение перспектив, связанных с изучаемыми процессами или явлениями, определениями или теоремами, исследовательскими методиками или обучающими программами. Иногда итогами научно-исследовательского труда становятся технические изобретения и связанные с ними патенты.





Для подтверждения теоретической и практической значимости своего труда ученый включает во вводную часть выводы о ценности выдвигаемой теории и перспективах реального применения итогов изысканий. Теоретическая и практическая значимость обычно подчеркивается заключением о новизне и актуальности результатов, полученных в ходе научно-исследовательской деятельности. Причем содержательная часть описания важности этих результатов составляется по определенным канонам, которые будут рассмотрены далее по тексту.

Как подтвердить теоретическую значимость

Для подтверждения важности работы в контексте теории ученый должен расписать перспективы внедрения результатов научно-исследовательской работы в краткосрочной и долговременной перспективе. Эта часть введения рассказывает о целях изыскания, а также перспективах их достижения. По сути вы отвечаете на вопрос: «Для чего или кого проводилась данная научно-исследовательская деятельность?», причем для убедительности автор обязательно касается одной из следующих целей:

Актуализации имеющейся информации или получения новых данных по вопросу с устоявшейся теоретической базой. В этом случае достигается цель расширения базы.

Пересмотра выводов коллег относительно уже проведенного изыскания. В этом случае необходим качественно иной уровень анализа результатов, с указанием новых качеств, свойств, характеристик. Цель изыскания ― поиск данных, упущенных предыдущими исследователями.

Расширения и углубления общей теории по вопросу исследования. Цель ― упорядочивание информации для следующих поколений исследователей.

Получения новых данных с изучением перспектив теоретического использования, после соответствующего анализа и систематизации найденной информации.

Стимуляцию повышения общего теоретического уровня в конкретной области знаний ― от юриспруденции до математики.

Вынесение на обсуждение нового взгляда на предмет исследования, с обязательным расширением подходов к изучению теоретических вопросов.

В описании теоретической важности допускает использование клише, стандартных оборотов, шаблонных фраз, но текст должен нести принципиально новую смысловую нагрузку.

Как обозначить практическую значимость

Ценность научно-исследовательской работы в практическом плане также описывается во вводной части. Автор должен обозначить не перспективы, а именно возможности применения на практике полученных результатов. Вы должны указать, для решения каких задач можно использовать ваши методы, подходы, инструменты, а также обязаться проверить их эффективность на практике.





Итогом проверки практикой должен быть только положительный эффект в какой-либо из сфер деятельности, поскольку отрицательные результаты укажут на бесперспективность вашего труда.

Опираясь на специфику научно-исследовательской деятельности, вы можете подтвердить практическую значимость:

Внедрением новой методологии, разработанной автором труда;

Получением принципиально новых материалов для изучения в других научно-исследовательских центрах;

Доказательством экономической эффективности инновационного подхода к теоретической проблеме.

В описании практической значимости обязательно упоминают эффективность рассматриваемого в работе подхода или получаемого решения какой-либо проблемы. Кроме эффективности, большое значение имеет актуальность решения для отрасли или предприятия. Вы должны указать, где можно использовать результаты изыскания, куда их можно внедрить, с выполнением какой деятельности они помогут. Для справедливой оценки практической значимости изыскания автор должен привести документальные подтверждения, к которым относят:

Лабораторные отчеты об использовании результатов работы;

Акты внедрения разработки в технологический процесс предприятия;

Справки и выписки, полученные от испытателей;

Ссылки на учебники или методическую литературу, в которой были упомянуты результаты новой научно-исследовательской работы.

Иногда для подтверждения важности результата для практиков достаточно банального письма от руководства компании, взявшей на вооружение идеи автора.

Почему необходимо подтверждение и теоретической и практической значимости

Результативность научно-исследовательской работы оценивается в контексте двух параметров ― теоретической значимости и практической пользы труда. Обычно эти параметры идут рука об руку, причем подобная взаимосвязь подчеркивается сознательно. Без связи пользы для общей теории и практики применения очень сложно доказать актуальность темы работы. Наличие научной и практической значимости, напротив, подчеркивает актуальность изыскания и инновационный характер выводов. Поэтому во вводной части всегда рассматривают и теоретическую, и практическую значимость, не отделяя первый параметр от последнего.