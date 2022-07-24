Студенту на заметку: где заказать уникальные тексты, которые пройдут проверку на Антиплагиат

Есть задача. Заказать уникальный текст, который не вызовет у преподавателя вопросов при проверке через систему Антиплагиат.ВУЗ. Именно ВУЗовскую версию, а не бесплатный “Антиплагиат”. Несмотря на созвучное название, это две разные версии программы, и они кардинально отличаются друг от друга по глубине проверки.

Программа “Антиплагиат.ВУЗ”, как правило, показывает более низкий процент уникальности, потому что дополнительно проверяет текст на совпадения по базам Российской библиотеки, базе “Кольца ВУЗов”, а также базам нормативной документации.

Варианты решения задачи

Существует масса способов решить поставленную задачу. Но основных - четыре. Два из них приводят к гарантированной потере времени и денег, третий - к катастрофической потере времени, а четвертый срабатывает в 99% случаев, экономит и время, и деньги. Посмотрите.

1. Заказать выполнение у фрилансера (копирайтера)

В теории очень удачный вариант. Уникальныйтекст курсовой или диплома для вас пишут фрилансеры-копирайтеры (хотя копирайтингом это назвать нельзя). Но есть проблема. То, что работа выполняется копирайтерами, не гарантирует идеальное качество на выходе. Более того, у фрилансеров нет доступа к системе “Антиплагиат.ВУЗ”, через который проверяется материал. А значит, ее может “завернуть” преподаватель, особенно если исполнитель проверяет текст как обычную статью для сайта - через бесплатные сервисы eTXT, Advego и т.д. Услуги фрилансеров стоят от 100 до 600 рублей за страницу 5 до 15 тысяч рублей за всю курсовую. Диплом - в 2-3 раза дороже.

2. Купить курсовую или диплом в магазине или на бирже

Такие публикации продаются массово, но имеют два серьезных недостатка. Во-первых, они зачастую не блещут качеством. Но это вы понимаете уже после покупки. Во-вторых, тема большинства рефератов и курсовых, как правило, типовая. Вы не первый, кому ее задают, а значит она с вероятностью 99,9% уже есть в банке “Кольца ВУЗов”. Другими словами, это означает, что купленный реферат априори не уникальный. Даже если его создавали хорошие авторы, и в нем тщательно проработана информация. Такую материал не примут, потому что система “Антиплагиат.ВУЗ” покажет высокий процент заимствований.

Найтиуникальный научный труд с помощью бирж вкупе с толковым готовымконтентом просто нереально. Даже не пытайтесь - сэкономите массу сил и времени. Любой качественный материал уже, скорее всего, был куплен до вас, а значит при попытке сдать работу преподавателю проблема уникальности неминуемо всплывет. И все придется переделывать.

3. Написать самостоятельно

Свойуникальныйтекст. Комар носа не подточит. С одной стороны - да. Но с другой - требуется немало времени, чтобы взять и создать свой текст, предварительно проработав тему. Особенно когда интерес к этой теме даже не просыпался, а энтузиазм и вдохновение в сторону учебы даже не смотрят. Кроме того, даже при добросовестном подходе всегда есть вероятность не пройти проверку на плагиат.

Дело в том, что в текстах вам в любом случае помимо собственногоуникального описания предстоит использовать цитаты, определения, выдержки из нормативной документации и другие материалы. Источник не имеет значения, главное, что авторство чужое. И пусть использование заимствований на 100% оправдано для написания полноценной курсовой или диплома. Но систему “Антиплагиат.ВУЗ” и преподавателя это не волнует.

4. Заказ уникализации в сервисе Antiplagius

Наиболее прогрессивный способ. С его помощью можно получить на 100% уникальный материал, даже если он скачан из интернета. Antiplagius способен менять уникальность научного труда без изменения текстовой массы. На уровне машинного кода. Этот способ полностью избавляет вас от необходимости писать работу своими силами, выбирать из большого количества тематические синонимы, словоформы и тому подобное, чтобы обмануть “Антиплагиат”. Более того, этот способ избавляет вас от необходимости тратить деньги на покупку дорогостоящего уникального материала с нуля. Впрочем, если позволяют финансы, можно заказать у Antiplagius идеальный рерайт.

Скачать публикацию из интернета и сделать ее оригинальной на 95-100% теперь возможно. Быстро, просто и удобно. Без судорожного серфинга по сомнительным работам. И без особого труда.

Принцип сервиса Antiplagius

Antiplagius максимально адаптирован к уникализации материала, чтобы тот проходил проверку через “Антиплагиат.ВУЗ”. Вся механика сводится к трем простым шагам.

Вы загружаете документ с в сервис (создание нового заказа). Сервис делает уникализацию страниц и выставляет счет на оплату. После оплаты вы получаете текст, который абсолютно уникальный и гарантированно проходит проверку на плагиат.

Несмотря на то, что работа “Антиплагиуса” сводится к наполнению документа машинным кодом, этот код не виден человеческому глазу и не влияет на визуальное представление вашего документа. Кроме того, алгоритмы Antiplagius работали, работают и будут работать, даже если алгоритмы “Антиплагиата” изменятся. Проверено.

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