Зачем нужна уникальность текста?

Преподаватели в вузах проверяют рефераты, курсовые, дипломные работы и диссертации на уникальность. Они пользуются программой «Антиплагиат. ВУЗ». В статье расскажем, зачем этот параметр нужен.
Что такое уникальность?
Уникальность показывает, сколько раз один и тот же текстовый фрагмент повторяется в интернете. В большинстве случаев для преподавателей это один из базовых показателей качества студенческой работы, так как скопированные материалы ― это плагиат, который бесполезен для учащихся.
Кто оценивает уникальность?
Этот критерий чаще всего оценивают научные руководители. По проценту уникальности педагоги делают выводы о том, работал ли студент над материалом или просто скачал его в интернете, не вникая в тему.
Каким должен быть процент оригинальности?
В государственных образовательных стандартах нет требований к оригинальности студенческих работ. Вузы и педагоги сами устанавливают минимальный порог, который зависит от значимости исследования для научного сообщества. В среднем допустимы следующие значения:
реферат ― 40–50 %;
курсовая ― 60–70 %;
дипломная ― 75–90 %;
диссертация ― 80–95 %.
Какие есть виды уникальности?
По критериям оценки
Техническая. Сервис проверяет технические параметры текста: структуру, набор и порядок слов.
Смысловая. Это проверка содержания. Обычно уникальная информация содержится в практической части курсовой, ВКР или диссертации, так как отражает результаты исследования, которое проводил студент. Текст дополняется схемами, графиками, фотографиями.
Как проверять уникальность текста?
Проверить оригинальность текста, в том числе дипломной или курсовой работы, можно с помощью сервиса Antiplagius. Скопируйте текст, вставьте его в поле онлайн-формы и выберите систему проверки: «Антиплагиат. ВУЗ», Antiplagius или другую. Можно загрузить документ с компьютера. Максимальный объем — 300 000 символов. До 20 000 знаков бесплатно.
Что делать при низкой уникальности?
Если процент низкий, лучше всего сделать рерайт ― переписать неуникальные фрагменты своими словами, сохранив смысл. Это можно сделать самостоятельно или заказать услугу у профессионального рерайтера.
Мы не рекомендуем:
переставлять слова и предложения местами, так как пострадает читабельность, а процент не повысится;
заменять русские буквы похожими английскими;
прогонять текст через синонимайзер;
заполнять пробелы между словами произвольными символами и заливать их белым цветом.
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