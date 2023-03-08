Зачем нужна уникальность текста?

Преподаватели в вузах проверяют рефераты, курсовые, дипломные работы и диссертации на уникальность. Они пользуются программой «Антиплагиат. ВУЗ». В статье расскажем, зачем этот параметр нужен.

Что такое уникальность?

Уникальность показывает, сколько раз один и тот же текстовый фрагмент повторяется в интернете. В большинстве случаев для преподавателей это один из базовых показателей качества студенческой работы, так как скопированные материалы ― это плагиат, который бесполезен для учащихся.

Кто оценивает уникальность?

Этот критерий чаще всего оценивают научные руководители. По проценту уникальности педагоги делают выводы о том, работал ли студент над материалом или просто скачал его в интернете, не вникая в тему.

Каким должен быть процент оригинальности?

В государственных образовательных стандартах нет требований к оригинальности студенческих работ. Вузы и педагоги сами устанавливают минимальный порог, который зависит от значимости исследования для научного сообщества. В среднем допустимы следующие значения:

реферат ― 40–50 %;

курсовая ― 60–70 %;

дипломная ― 75–90 %;

диссертация ― 80–95 %.

Какие есть виды уникальности?

По критериям оценки

Техническая. Сервис проверяет технические параметры текста: структуру, набор и порядок слов.

Смысловая. Это проверка содержания. Обычно уникальная информация содержится в практической части курсовой, ВКР или диссертации, так как отражает результаты исследования, которое проводил студент. Текст дополняется схемами, графиками, фотографиями.

Как проверять уникальность текста?

Проверить оригинальность текста, в том числе дипломной или курсовой работы, можно с помощью сервиса Antiplagius. Скопируйте текст, вставьте его в поле онлайн-формы и выберите систему проверки: «Антиплагиат. ВУЗ», Antiplagius или другую. Можно загрузить документ с компьютера. Максимальный объем — 300 000 символов. До 20 000 знаков бесплатно.

Что делать при низкой уникальности?

Если процент низкий, лучше всего сделать рерайт ― переписать неуникальные фрагменты своими словами, сохранив смысл. Это можно сделать самостоятельно или заказать услугу у профессионального рерайтера.

Мы не рекомендуем:

переставлять слова и предложения местами, так как пострадает читабельность, а процент не повысится;

заменять русские буквы похожими английскими;

прогонять текст через синонимайзер;

заполнять пробелы между словами произвольными символами и заливать их белым цветом.

Проверяйте тексты в нашем сервисе без регистрации с результатами за 2 минуты.