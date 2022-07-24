Возможности программы Antiplagius.ru

В теперешнее время существует огромное количество сайтов для улучшения текста. Программа-антиплагиат показывает, насколько ваш текст уникален по сравнению с остальными материалами в интернете, а также позволяет проверить уникальность сайта целиком. Разные компании либо сайты предоставляют возможность скачать антиплагиат на ваш компьютер либо проверить текст на плагиат онлайн бесплатно или за определенную плату.

Допустим, вы смогли скачать плагиат и установить его на компьютер. Но вот уникальность текста вам не нравится. Программа Antiplagius благодаря разработкам в течение нескольких лет добилась того, что повышение уникальности текста, без внесения изменений, до 100% стало возможным. Услуги нашего сайта вас приятно удивят:

Времени на обработку текста дается 10 минут, в то время как конкурирующие сайты делают это от часа и даже до суток. Плата за скорость в Antiplagius не взимается. Уникальность текста вне зависимости от изначального процента повышается до нужного, в отличие от других программ. Оплатить услуги программы вы сможете более чем тридцатью способами. Это удобно и выгодно, так как одна страница готового текста обойдется вам во всего лишь 8 рублей.

Если вам необходимо сдать заказ в назначенный срок, а у вас нет ни желания, ни времени думать о том, что уникальности в тексте не хватает и плагиат скачать сначала, а потом ждать, пока проверится текст? Не тратьте свое время и доверьте это дело Antiplagius.