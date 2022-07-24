Когда нужен антиплагиат-киллер?

Написание научных работ — обязательное задание для каждого студента. За несколько лет обучения в ВУЗе приходится писать десятки рефератов, минимум 5 курсовых и одну масштабную дипломную работу.

Как правило, на написание реферата дается 2–4 недели, курсовой и дипломной — до 6 месяцев. Эти сроки кажутся гигантскими только в теории, но на практике — часто времени не хватает.

Главная проблема — сервисы для проверки уникальности. Если раньше можно было найти подходящую работу в Интернете или библиотеке и выдать за свою, то сейчас приходится писать самостоятельно. Любая попытка сдать неуникальный текст пресекается автоматизированными программами, и студент не допускается до защиты.

Поэтому в рамках данного материала мы рассмотрим два важных студенческих вопроса:

Как самостоятельно и заранее проверить уникальность. Как повысить процент оригинальности с помощью антиплагиат-киллера.

Почему важно проверять любую работу

Если вы скачали работу в Интернете или нашли ее в библиотеке, то здесь все очевидно — у вас неуникальный текст, и к защите вас не допустят.

Но теперь главное разочарование: даже самостоятельное написание не гарантирует высокий процент оригинальности текста. Вы можете потратить полгода впустую, если в работе будет слишком много заимствованной информации. Например, такой:

научные теории;

формулы;

юридические законы;

цитаты;

распространенные речевые обороты.

Вы можете возмущаться и размахивать учебной методичкой, в которой четко сказано, что все перечисленное выше должно быть в работе. Да, это несправедливо и абсурдно, но такова действительность: в курсовой или дипломной не должно быть заимствований, но существует неуникальная информация, без которой нельзя обойтись.

Значит, нужно заранее проверять текст на уникальность, находить заимствованные фрагменты и стараться их минимизировать.

Теперь, когда вы знаете, что проверка уникальности нужна всем студентам (даже тем, кто писал самостоятельно), перейдем к следующему пункту.

Где проверить уникальность

Для начала вам нужно узнать, каким сервисом проверяет работы студентов ваш ВУЗ. Это не секретная информация — можете спросить у научного руководителя или в деканате.

Но проблема в другом. Некоторые сервисы недоступны для студентов (ими могут пользоваться только представители учебного заведения), другие — предлагают только платную проверку. Одним из вариантов решения проблемы может стать наш сайт.

Во-первых, мы предлагаем бесплатную проверку в нашей системе, которая объединила критерии всех современных антиплагиатов.

Во-вторых, вы сможете проверить уникальность своего текста и в других системах (в том числе в «Антиплагиат.ВУЗ»).

Чтобы узнать процент уникальности, загрузите текст или документ.

В отчете вы увидите все неуникальные фрагменты.

И ссылки на первоисточники.

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