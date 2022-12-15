ТОП-5 популярных антиплагиат-сервисов

Плагиат — одна из проблем, против которой выступают вузы и научное сообщество. Недобросовестные ученые, копируя чужие работы, повышают свои рейтинги и получают больше финансирования. При этом труд честных авторов недооценивается, поскольку на хорошие исследования они тратят больше времени.

Проверки рефератов, курсовых, дипломов преследуют другую цель — объективно оценить студента. Например, от уровня знаний учащегося медицинского факультета зависят жизни людей: если он не умеет проводить исследования, то доверять ему эти задачи нельзя. Это касается и других специальностей. По этой причине каждая работа проходит проверку на антиплагиат. Что это такое, как работают алгоритмы и как вы можете заранее узнать оценку — расскажем в этом материале.

Принципы работы системы антиплагиата

Большинство студентов, которые впервые сталкиваются с проверкой работ, не понимают, что это и как бороться с низкими оценками уникальности. Антиплагиат — это система, которая проверяет рефераты, дипломы, курсовые, научные статьи и другие типы текстов на копипаст. Она может быть в виде программы на компьютер или онлайн-сервиса, который ищет совпадения с другими источниками.

Система появилась в вузах в 2007 году. На первых этапах ее внедрения обойти алгоритмы было очень просто: студенты меняли русские буквы на английские, вставляли невидимые символы вместо пробелов или меняли порядок слов в предложении. Сейчас эти методики не работают: попытка обмана вскрывается — и преподаватель видит уведомление. Программы совершенствуются — они находят даже легкий рерайт с заменой некоторых слов на синонимы. Вместе с новыми функциями расширяются базы работ: так, в популярной системе Руконтекст, ежедневно добавляются миллионы новых текстов.

Несмотря на разнообразие русского языка, оригинальные формулировки исчерпываются, поэтому написать уникальный текст становится сложнее. Избежать вводных фраз, клише, устойчивых выражений или терминов невозможно. Иногда даже самостоятельно написанные работы не проходят фильтр, поэтому перед сдачей стоит проверять их с помощью сервисов.

Как работают алгоритмы антиплагиата

Если вы будете искать программы для проверки на плагиат, вы увидите десятки разных предложений. У каждого — свои особенности, однако алгоритмы похожи. Большинство из них работает по одной логике:

Текст разбивается на шинглы: фразы разного размера, обычно от 2-3 слов.

Алгоритм схож с поисковыми системами — он поочередно ищет такие же словосочетания в других источниках.

В зависимости от доступных баз и выбранного тарифа проверка затрагивает только интернет-публикации или вместе с научными или студенческими работами.

Когда система находит совпадение, она начинает детально сравнивать работу с источником — если пересечения значительные, то отрывки отмечаются как плагиат, если — нет, то ссылка исключается из списка.

В отчете пользователь увидит отмеченные цветом фрагменты — это отрывки, которые система посчитала плагиатом.

Вместе с подсветкой отображаются ссылки на публикации или документы, где есть такие же формулировки.

Со стороны пользователя вся проверка сводится к простым действиям. Вы выбираете программу для проверки, загружаете в нее файл или копируете текст в окно. У большинства сервисов есть лимиты на объемы: например, в Text.ru бесплатно можно проверить только 15 тысяч знаков в сутки, а в eTXT — 5 тысяч. Для загрузки документа может потребоваться регистрация.

Из-за загруженности серверов, проверка может занимать от двух минут и более. Зарегистрированные пользователи или те, кто оформил платную подписку — в приоритете, они получают оценку быстрее. Помимо заимствований, в отчете могут подсвечиваться повторы, орфографические ошибки, цитирование — результат зависит от функций выбранной программы. Если оценка уникальности низкая, ваша задача — откорректировать материал, сокращая долю плагиата.

Эффективна ли система антиплагиата

По поводу необходимости проверять тексты на заимствования постоянно ведутся споры между сторонниками и противниками системы.

Среди аргументов «за» называют:

Антиплагиат помогает выявить тех, кто пытается получить высокие оценки или рейтинги обманом. Система поддерживает честных авторов, защищая их права в досудебном порядке. Проверки мешают выдавать результаты чужого труда за свои заслуги. Это стимулирует людей писать уникальные научные работы и проводить качественные исследования.

Сама идея звучит хорошо — борьба против обмана и ленивых студентов, которые не хотят учиться, а копируют чужие работы. На практике это не всегда так. Вместо стимулирования науки и учебной деятельности, антиплагиат стал прибыльной сферой для мошенников, которые обещают повысить оценку уникальности за деньги, но не делают этого.

Вторая проблема — высокий процент плагиата в авторских работах. Базы публикаций постоянно растут, одни и те же тексты переписывают с использованием новых формулировок, и они попадают в базу. Если взять две работы по одной теме, как это часто бывает с рефератами и курсовыми, то даже при самостоятельном написании пересечений будет много. Студент не может изобрести новые термины или провести уникальное исследование — формат работы не требует этого. При этом все мы используем типичные языковые конструкции, которые повторяются в разных текстах. Всё это приводит к бесполезной работе по переписыванию ради прохождения фильтров, а на учебные цели не влияет. Как итог, вместо хорошей цели повысить уровень исследований, автоматизированная система проверки привела к тому, что студентам нужно искать, как обмануть антиплагиат.

Несмотря на явные ошибки внедрения этой практики, отменять ее не планируют. Всё больше вузов устанавливают себе программы, всё больше бюджетов выделяется на улучшение алгоритмов, поэтому для хороших оценок в университете и научной карьере с первого курса нужно учиться работать в этих рамках.

ТОП-5 сервисов для проверки

Во многих вузах у преподавателей есть доступ к закрытой системе проверки — Антиплагиат.ВУЗ. У студентов нет к ней доступа, поэтому проверять нужно в альтернативных сервисах. Нередко их результаты принципиально отличаются. Это связано с алгоритмами и базами для сравнений. Наиболее популярные сервисы:

Антиплагиат.ру

Это открытая версия вузовского антиплагиата. Им пользуется свыше 80% студентов. Чтобы использовать систему, нужно зарегистрироваться. Бесплатный доступ позволяет:

загружать файлы до 15Мб в формате PDF;

проводить проверку по онлайн-публикациям;

получить оценку уникальности и отчет, в котором видны все фрагменты с заимствованиями;

увидеть первые три ссылки на источники плагиата.

Главная проблема бесплатной версии — ограниченность базы проверки. Без платного доступа работа сравнивается только с текстами в интернете, которые индексируются в поиске. Из-за этого ее оценка может сильно отличаться от преподавательского отчета.

Antiplagius

Чтобы посмотреть на свою работу глазами преподавателя, вы можете заказать проверку на сайте Antiplagius. Отчет из обеих систем Антиплагиата стоит меньше платного доступа открытой версии, однако вы получите детальный отчет из закрытого сервиса. Здесь же можно получить оценки из других популярных систем — eTXT, Text.ru, Руконтекст. Внутренние алгоритмы Антиплагиуса позволяют объективно оценить уровень уникальности — доля плагиата не сильно отличается от других.

Если вам нужно проверить небольшую работу до 15 тысяч знаков, сделать это можно бесплатно. Детальный отчет придет вам на указанный e-mail. При низких показателях вы можете сразу же заказать повышение уникальности с помощью кодировки или рерайта.

eTXT

Изначально этот сервис проверки — биржа для создателей контента. Ей пользуются копирайтеры, переводчики и другие специалисты, которые пишут статьи для интернета. У сервиса проверки на антиплагиат есть две версии:

Онлайн: она ограничена 3 тыс. знаков для незарегистрированных и 5 тыс. — для зарегистрированных пользователей. Этого недостаточно даже для небольших докладов. Программа для компьютера: здесь нет ограничений по объемам, но есть недостатки в виде долгого ожидания отчета и необходимости вводить капчу.

Анализ проводится также только по интернет-публикациям, однако в отличие от Антиплагиат.ру, здесь доступны ссылки на все заимствования.

Advego

Это главный конкурент eTXT, у которого так же есть две версии — онлайн-проверка и программа Plagiatus. И функции, и проблемы у сервисов одинаковые: ограничения по символам, необходимость регистрации — для проверки без скачивания ПО, ввод капчи и долгий анализ — для компьютерной версии. Однако у этого сервиса больше функций — он может найти легкий рерайт и простую синонимизацию текста.

Text.ru

Среди систем для копирайтеров, эта наиболее полезна для студентов. После регистрации вам доступно больше символов — 15 тысяч. Ее удобно использовать при написании работы, например, сегодня вы написали пару параграфов для курсовой — сразу же проверьте их.

Помимо проверки на уникальность, здесь есть функции по анализу орфографии и общего качества текста, например, процент «воды». На сайте есть раздел для поиска синонимов — его удобно держать под рукой при переписывании заимствованных фрагментов. По некоторым отзывам у сервиса бывают промахи, например, при повторной проверке одного и того же текста, он показывает разные оценки. Хотя такое происходит редко, нужно учитывать это.

Как повысить уникальность

Если в результате анализа выяснилось, что у вас слишком много заимствований и работа не пройдет фильтр, нужно отредактировать текст. Рабочих способов повышения оригинальности осталось не так много:

Онлайн-переводчик

Некоторые отрывки с плагиатом можно загрузить, например, в Google Translator и перевести на другой язык. Получившийся фрагмент снова скопировать и сделать перевод наоборот — на русский. Итоговые формулировки часто отличаются от первоначального абзаца, поэтому уникальность повышается.

Синонимизация

Замена слов на синонимы — действенный способ, поскольку он разбивает шингл. Есть сервисы автоматической синонимизации, однако в последнее время алгоритмы стали распознавать этот способ. Если загружать в них большие отрывки и не корректировать результат, то смысл искажается. Лучше подбирать альтернативные формулировки вручную или переписывать отдельные фрагменты своими словами.

Кодировка

В Antiplagius вы можете заказать автоматическое повышение уникальности с помощью кодировки. Для этого нужно загрузить файл, указать нужный уровень оригинальности, выбрать систему, которой пользуются в вашем вузе, добавить свой e-mail и оплатить. Система поменяет кодировку документа без изменения содержания. Если преподаватель загрузит работу в антиплагиат, он увидит ту оценку, которую вы указали при заявке.