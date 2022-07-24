Оформление тезисов к исследовательской работе

За время обучения каждый студент обязательно несколько раз сталкивается с исследовательскими работами. Их ключевое отличие от привычных дипломных, курсовых и рефератов – минимум теории, а акцент на исследования, опыты, эксперименты.

Чтобы получить хорошую оценку, вам необходимо внести в науку что-то новое, свое, авторское. Рассказать о том, чего еще никто и никогда не делал. Конечно, речь не идет о глобальном – никто не заставляет открывать новую планету или лекарство от всех болезней. Все проще. Например, нужно исследовать, чем закончилась бы война, если одна из сторон выбрала бы другую тактику. Или что случилось бы с российской экономикой, если бы цена одного доллара неожиданно выросла до 500 рублей. Ну или что-то более узкое: изменение состава взрывчатки или расширение таблицы Менделеева.

Написать саму работу в целом нетрудно: на эту тему написаны сотни учебных методичек, есть конкретные примеры, всегда помогут преподаватели. А вот в оформлении есть не совсем понятные вещи. Например, тезисы. Им и посвящен наш материал, потому что многие студенты даже не представляют, что это такое и как это писать.

Тезисы в исследовательской работе

Если заглянуть в толковый словарь, то тезисы – это главные мысли текста. Такое определение уместно и для научной работы. Да, это то, что вы считаете самым главным.

Они располагаются в конце основной части текста, после заключения, но перед списком литературы. Рекомендуемый объем лучше смотреть в учебной методичке вашего ВУЗа, но, как правило, это 2-3 страницы.

Итак, мы разобрались, что тезисы – главные мысли. Но как их составить? Нельзя же просто надергать фраз и сдать преподавателю. Существуют четкие правила:

только личные мысли автора;

1 тезис – 1-2 предложения;

деление по главам;

хронологический порядок;

небольшой рассказ;

возможность доказать важность.

Во-первых, тезисами могут считаться только личные мысли авторы. Если так считаете не вы, а историк Иванов, то это не подходит.

Во-вторых, они не могут быть длиннее двух предложений. Идеально – одно предложение, но если этого слишком мало, то можно два. 3 и больше – грубейшая ошибка.

В-третьих, они не могут располагаться в хаотичном порядке, а должны строго соответствовать структуре. Правильно действовать следующим образом: указываете одну главу – перечисляете все ее главные мысли, потом указываете следующую главу и перечисляете ее мысли, и т.д.

В-четвертых, соблюдение хронологического порядка относится и к написанию тезисов внутри каждой главы: строго по порядку, как фразы идут в тексте.

В-пятых, ваша задача – сделать связный рассказ из множества отдельных предложений. Человек, который не видел вашу работу, должен понять ее смысл и сюжет, прочитав только главные мысли.

И в-шестых, к тезисам следует относить только то, важность чего вы сможете доказать. Если возьмете обычные фразы, никак не влияющие на достижение итоговой цели, то хорошей оценки на защите не ждите.

Это главное, что вам следует знать. Уверены, у вас не возникнет проблем, если будете четко соблюдать перечисленные правила. Возникнут сложности – найдите в Интернете текст работы известного ученого и ее тезисы, чтобы посмотреть конкретный пример.

Но существует еще один важный момент. Многие студенты наивно полагают, что проверка уникальности относится только к дипломным, курсовым и рефератам. Спешим расстроить: проверяются абсолютно все научные работы. Даже заслуженным преподавателям, имеющим ученые степени, не избежать проверки диссертации на плагиат. Ваши опыты могут быть сколь угодно интересны и важны для науки, но их не примут, если антиплагиат покажет низкий процент оригинальности текста.

Проверка уникальности

Даже если вы написали текст своими силами от начала и до конца, это не гарантирует высокий процент уникальности. Почему? Потому что вы используете теорию, от которой отталкиваетесь в своих исследованиях: законы, аксиомы, цитаты. А еще вы употребляете устойчивые речевые обороты. Все это есть в Интернете и базах данных, все это снижает итоговый процент уникальности.

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