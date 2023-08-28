Что такое семестр в вузе и сколько месяцев он длится?

После окончания школы и поступления в вуз студенты сталкиваются с новой системой. Если раньше им приходилось ходить на уроки, а весь учебный год был поделен на четверти, то теперь привычные термины сменились «парами» и «семестрами». В этой статье расскажем подробнее, что такое семестр в вузе и сколько он длится.

Определение «семестра» в вузе

Семестр представляет собой половину учебного года. В него включены экзаменационные сессии и каникулы. На протяжении всего семестра студенты должны ходить на лекции и семинары, а также выполнять расчетные, лабораторные и другие работы. Ближе к окончанию семестра преподаватели начинают проверку знаний по предметам, чтобы определить, как студенты смогли усвоить материал.

Длительность семестра

Первый семестр длится примерно 4-5 месяцев, начиная с сентября и заканчивая декабрем (январем). Начинается он всегда лекционной частью, а заканчивается экзаменационной сессией, которая может идти до 4 недель. Студентам нужно сдать все экзамены и зачеты, чтобы быть допущенными к дальнейшему обучению в стенах вуза. Если у студента не сдана часть предметов, он отправляется на пересдачу или повторный курс. 80% несданных экзаменов — повод для его отчисления.

Деление процесса обучения на 2 части непосредственно влияет и на функционирование ВУЗа. Например, в течение 4 месяцев после поступления на бюджетное отделение всем студентам выплачивается стипендия. Если первую сессию студент сдаст с тройками, стипендия будет отменена.

Некоторые студенты сразу понимают, что они не готовы постоянно сидеть на парах и усиленно учиться, поэтому они выбирают для себя заочную форму обучения, о которой мы поговорим немного позже.

Сколько семестров в году?

Всего учебный год поделен на 2 семестра. Первый длится с осени до зимы, второй с зимы до лета. Между ними студенты уходят отдыхать на зимние каникулы в течение 2-х недель. Независимо от формы обучения, на любом курсе семестров всегда два, различие может быть только в количестве сессий. Например, для первого курса их может быть три. Но большинство учебных заведений все же придется общепринятой системы, т.е. двух экзаменационных периодов. Сессия проводится в конце календарного года или уже после праздников. Студентам больше нравится второй вариант, когда преподаватели возвращаются отдохнувшими после праздников и в хорошем настроении, поэтому получить хорошую оценку намного проще. Что же касается сессии летом, то здесь все намного сложнее, но не для всех. Если студент хорошо учился в течение года и посещал все лекции, преподаватель в качестве поощрения может поставить ему зачет автоматом.

Семестры у заочников — отличие от очной формы обучения

Для студентов заочной формы есть некоторые отличия от очной. В первую очередь они заключаются в разнице посещений. Заочникам нужно ходить на занятия всего 2 месяца за весь семестр. В первый семестр у них проходит установочная сессия (октябрь-ноябрь), на которой они сначала знакомятся со своими преподавателями, а затем переходят к экзаменационной сессии. Большая часть учебного процесса на заочке проходит дома, поэтому студенты обязаны вовремя сдавать письменные работы своему преподавателю, а также отслеживать график сессий. Семестр для очной и заочной формы в плане посещений пары сильно разнится, но и в первом, и во втором случае студентам нужно будет отводить время для учебы и сдачи экзаменов.

Может ли меняться длительность семестров в ВУЗе?

В начале нового учебного года каждое высшее учебное заведение разрабатывает свой план, в котором учтены все предметы и занятия, которые положены студентам. Учебная программа подгоняется под продолжительность каждого семестра и равномерно делится, чтобы не делать очень большую нагрузку на студентов. Но если возникают форс-мажоры, такие как сезонные эпидемии или другие явления, периоды могут меняться. Как пример, пандемия в 2020 году в России, когда студентов перевели на дистанционное обучение. Министерство образования подготовило условия для образовательного процесса, которые позволили не смещать график учебного процесса. Приемная кампания прошла летом, списки на зачисление оглашены в августе, а в сентябре стартовали первые занятия.

Но так было не везде — многие страны оказались неподготовленными к пандемии, и студенты были вынуждены сидеть дома, не имея доступа к занятиям. Еще одной причиной для пропуска учебы и посещений ВУЗа могут стать природные катаклизмы — очень низкая температура воздуха, паводки, штормы, размытие дорог и др. Преподаватели имеют право самостоятельно менять распорядок учебной недели — ставить дополнительные пары, уплотнять материал или выделять дни, когда студенты могут прийти на занятия раньше времени, чтобы «догнать» материал.

Многие студенты радуются, что можно какой-то период не посещать институт, но по факту это оборачивается сложностями в дальнейшем, когда приходится усваивать материал в ускоренном режиме, а потом так же готовиться к неизбежной сессии. Семестр очерчен границами, но они могут меняться и смещаться, если того требует учебный процесс.

Первый и второй семестр: в чем отличия?

Семестры отличаются ощущениями студентов. После лета те приходят отдохнувшими, заряженными и соскучившимися по учебе, поэтому с удовольствием ходят на пары и знакомятся с новыми преподавателями. К концу первого семестра силы заканчиваются, а последние соки выжимает сессия. Новогодние каникулы не так сильно расслабляют студентов, ведь через несколько недель начнется следующий семестр. С января по июнь настроение уже не такое бодрое, особенно когда становится жарко и хочется побыстрее уехать на море, а не готовиться к экзаменам.

Самым некомфортным временем считается июнь, когда напряжение увеличивается до предела. Преподаватели понимают, что студенты устали за год и готовы на все, лишь бы побыстрее закрыть сессию. Поэтому советуем начинать писать курсовую или дипломную как можно раньше, а не откладывать ее в долгий ящик. Это позволит вам быстрее выйти на защиту и, соответственно, уйти на долгожданные каникулы. Работы желательно писать самостоятельно, чтобы пройти проверку на уникальность и не столкнуться с проблемой недопуска к ее защите.

Нужно ли посещать все пары?

Преподаватели практикуют закрытие зачетов автоматом для тех, кто в течение семестра посещал все пары и лекции. Это мотивирует многих студентов ходить даже на скучные лекции. Но даже если такого нет, ходить на все пары нужно, ведь пропуски могут повлиять на недополучение знаний и итоговую оценку. Также преподаватели могут отнимать баллы за пропуски. За систематические прогулы студента даже могут отчислить из учебного заведения, особенно если у него нет подтверждения уважительной причины.

В семестре на так много учебных дней. Если сравнить обучение в вузе с работой, нужно понимать, что ее нужно будет посещать ежедневно, а о каникулах не может быть и речи. Отпуск положен один раз в год. Чтобы сессии проходили без напряга, а сдача студенческих работ была успешной, соблюдайте учебную дисциплину и правильно чередуйте обучение с отдыхом.