Проверка текста на уникальность и ошибки

Проверка текста на ошибки не так критична для студента. В конце концов, никто не станет на защите курсовой или диплома тыкать в запятые, пунктуацию и орфографию. Исключение - изъяны в научных работах студентов филологических факультетов. Это их хлеб, и “палиться” на орфографических, пунктуационных или стилистических ошибках - себе дороже. Для технарей, юристов, биологов и т.д. орфография нужна на удовлетворительном уровне. Просто чтобы не было стыдно перед комиссией. И все. В конце концов, здесь важна суть, и кому какое дело, если вы заменили слово некорректным синонимом с точки зрения русского языка?

А вот при проверке на уникальность все немного сложнее. Дело в том, что с 2007 года многие ВУЗы подключили к единой системе “Антиплагиат.ВУЗ”, специальной программе, которая находит любые заимствованные фрагменты в студенческих текстах. Если научная работа не блещет оригинальностью (показатель менее 80%), ее не принимают и отправляют на доработку с пометкой “плагиат”. Сдача, как правило, переносится на месяц. Сколько курсовых, дипломных проектов и диссертаций были завернуты - словами не передать. Сотни тысяч. Каждый год.

Парадокс проверки на уникальность

Вот ведь парадокс: абсолютно уникальный материал невозможно написать. Вы же не придумываете курсовой проект или реферат “из головы” и обязаны на чем-то основываться. Например, на результатах исследований других авторов. И чтобы не быть голословным, в подтверждение каждого тезиса вы вставляете заимствование. Например, цитату, или выдержку из нормативной документации. Или сопровождаете материал ссылками на источник или актуальные версии документов. Это нормально и это правильно.

Неправильно устроен алгоритм проверки. Он не учитывает контекст, не учитывает целесообразность использования тех или иных неуникальных фрагментов. А ведь между тем, в большинстве случаев, это может быть оправдано. Но “Антиплагиату” все равно. Он строит свою оценку лишь исходя из числового значения - процента оригинальности. Ни больше, ни меньше. В итоге студенты вынуждены менять фразы, подбирать синонимы, вносить исправления и страдать от бессмысленного поиска альтернативных формулировок одних и тех же предложений. Хотя казалось бы, оригинальный текст изначально их авторства. Но, как говорилось выше - это никого не волнует.

Решение - онлайн-сервис Antiplagius

Существую разные способы обойти программу Antiplagiat. Один из самых передовых, и технологичных - сервис Antiplagius. Главная особенность этого сервиса - он не только имеет доступ к закрытой ВУЗовской программе, но и способен повысить оригинальность вашей работы. Например, с его помощью вы можете получить преподавательский отчет (не бесплатно, но по цене чашки кофе). Весь процесс проходит онлайн. В отличие от анализа в других системах, Antiplagius изначально нацелен на то, чтобы вы смогли пройти проверку в системе Antiplagiat.ВУЗ.

Уникализация Antiplagius

Antiplagius, проверив ваш документ, может повысить уникальность до любого значения, которое вы выбираете сами. Хотите - 82%, хотите - 96%. Даже если документ скачан из интернета и в нем более 50% совпадений. После обработки документа сервисом уникальность повышается до необходимого уровня. При этом сам текст визуально остается прежним. Дело в том, что Antiplagius вносит изменения (во вступлении, основной части и заключении) на уровне машинного кода, невидимые человеческому глазу. Так вы получаете результат, не прилагая усилий и не трогая страницы исходного материала. При этом скрытый внутренний код в проверяемых дипломе, реферате или статье визуально обнаружить невозможно.

Загрузите документ для проверки уникальности в Antiplagius прямо сейчас. Убедитесь, что это работает и спокойно готовьтесь к защите, пока другие судорожно ищут синонимы и меняют в словах окончания.