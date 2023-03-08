Производственная практика в вузе

Студенты проходят производственную практику на третьем и четвертом курсах. Они применяют теоретические знания и развивают практические навыки по своей специальности.

Особенности практики в вузе

Производственную практику проходят в настоящих рабочих условиях. Из всего объема теоретических знаний, которые студент получает на первом и втором курсе, он выявляет приоритетную информацию для дальнейшей работы по профессии.

Время проведения зависит от специальности. Обычно учащихся направляют в организации в конце учебного года, после сессии. В педагогических вузах ― весной.

Виды практик

Помимо производственной практики студенты проходят учебную и преддипломную. С учебной все начинается. Обычно ее проводят на втором курсе под контролем руководителя. Он дает задания учащимся, проверяет их и выставляет оценки. Такие задачи студент решает самостоятельно дома, в вузе (например, в лаборатории, на кафедре) или в организации.

Производственную проходят в реальных условиях. В зависимости от профессии это может быть любая компания или государственное учреждение, с которым вуз заключил договор. Студенты педагогических направлений практикуются в школах.

Студент взаимодействует с куратором и двумя руководителями практики: один из них в университете, другой ― в организации.

Во время преддипломной практики будущий выпускник применяет знания, полученные за все годы обучения, и проводит исследование для выпускной квалификационной работы.

Студент должен пройти все виды практики и получить хорошие оценки. Если хотя бы одну из них не зачли, выпускника не допустят к защите дипломной работы. Проще практиковаться своевременно вместе с одногруппниками.

Особенности производственной практики

На производстве от практиканта требуют исполнения трудовых обязанностей. Он учится грамотно общаться с руководителем, изучает правила безопасности, при необходимости носит униформу и средства индивидуальной защиты. На работу нужно приходить к началу рабочего дня или раньше, чтобы заранее обсудить с куратором задачи.

Учащихся распределяют по организациям. При необходимости студент может сам выбрать место, где он сможет практиковаться. Для этого ему нужно оформить договор и другие документы. Администрация вуза одобряет такие решения при наличии определенных условий. Например, когда студент переезжает из общежития домой (в другой город) и не может каждый день добираться до места работы, предложенного вузом.

Учащийся практикуется в течение 1–1,5 месяцев, обычно в июне или июле. Если студент сам выбирает организацию, то он может работать в августе, но за 2 недели до начала нового учебного года должен сдать все документы, в том числе заполненный дневник и отчет.

Практиканты не получают зарплату за свою работу. Наоборот вуз платит компаниям за возможность обучить студентов в реальных условиях. Во время производственной практики одни учащиеся убеждаются в правильности своего выбора, некоторые решают сменить специальность.

Цели практики

Работа на производстве нужна студентам для объективной оценки знаний в настоящей рабочей обстановке. Помимо теоретической базы специалистам нужны практические навыки для трудоустройства. Например, строители, инженеры, нефтяники, врачи, учителя и представители многих других профессий могут оценить свои способности только во время рабочего процесса.

Преподаватели по результатам работы оценивают компетенции студентов и выставляют оценки для перевода на следующий курс. В большинстве случаев студенты набираются положительных впечатлений, некоторые получают предложения о работе.

Оценки

Работу практиканта оценивают несколько человек: два руководителя и куратор. Поэтому учащиеся считают, что получить отличную оценку практически невозможно. На самом деле это не так. Не обязательно выполнять все работы безупречно с первого раза. На производстве студент тоже учится, поэтому руководитель оценит адекватное общение, ответственное отношение к работе, готовность прислушиваться и соблюдать правила.

Польза производственной практики

Производственная практика полезна для всех студентов независимо от того, планируют они работать по профессии или нет. Работа в любой компании ― это опыт, который пригодится в будущем. Практиканты учатся взаимодействовать с коллегами и руководством, выполнять задачи в команде и самостоятельно, понимать важность корпоративных правил и норм.

Если работать по профессии не хочется, практику все равно нужно пройти, чтобы не было долгов. После можно будет принять окончательное решение о дальнейшем обучении. На работу необходимо ходить каждый день в течение срока, установленного руководителем, и выполнять домашние задания. Например, если практикант работает в бухгалтерии, ему могут поручить сделать дополнительные расчеты дома.

Важно помнить, что характеристика и итоговые оценки во многом зависят от решения руководителя.

Дневник

Дневник рекомендуется заполнять каждый день. По этому документу куратор поймет, чем студент занимался на производстве. Кроме того, куратор может в любой день прийти к студенту, но по факту такое бывает редко.

В крайнем случае, можно скопировать информацию из чужого дневника, но ее нужно адаптировать и уникализировать. С проверкой поможет сервис «Антиплагиат.ВУЗ» на сайте Antiplagius. Он выделит неуникальные фрагменты текста и покажет процент уникальности.

Оригинальность дневника можно повысить онлайн. Сервис закодирует документ, и антиплагиат не увидит совпадений с другими источниками. Но лучше сделать рерайт ― переписать все своими словами.

Документы

Куратору нужно сдать:

отчет;

дневник;

договор с организацией о прохождении практики;

индивидуальное задание.

В дневнике под каждым днем должна быть оценка и подпись руководителя. Чем больше пятерок, тем больше вероятность, что куратор поставит в итоге максимальный балл.

Оформление документов

На заполнение дневника нужно выделять время каждый день, тогда не придется делать все сразу перед сдачей. Отчет оформляется в конце по образцу и требованиям ГОСТа. Для примера можно брать готовые работы.

Уникальность отчета

Уникальность дневника и отчета можно проверить онлайн в сервисе Antiplagius.ru. Выберите систему «Антиплагиат.ВУЗ» и загрузите документ. За 2 минуты сервис выдаст процент оригинальности текста и выделит цветом заимствования.

Уникальность можно повысить с помощью автоматизированного кодирования Antiplagius. Процесс обработки занимает около 2 минут. В большинстве случаев этого достаточно.

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