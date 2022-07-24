Как эффективно повысить процент уникальности текста в антиплагиате

2007 год. В России большинство ВУЗов вводит систему проверки на плагиат - “Антиплагиат.ВУЗ”. Это закрытая преподавательская программа, которая сканирует документ MS Word и ищет заимствования в 40+ базах: сайтов в интернете, Кольца ВУЗов, РГБ, нормативной документации и пр. По результатам проверки система выдает результат - процент уникальности. Если этот показатель ниже 80%, преподаватели не имеют права принимать работу и допускать студента к защите. При этом во многих университетах есть практика: если проверка на плагиат провалена, то повторно сдать документ на проверку можно не ранее, чем через месяц.

Многие считают, что это несправедливо. Представьте: студент выполнил работу, написал диплом, причем сам. Но его обвиняют в плагиате, дескать, много копированного материала. У него месяц на исправление замечаний, которые часто можно скорректировать за день. Студент пропускает сессию, рискует своей стипендией и даже может быть отчисленным только из-за решения машины, которая не разбирается ни в тонкостях предмета, ни в целесообразности заимствований.

Возня с оригинальностью

Теперь студенты вынуждены не только изучать материал для написания реферата, диплома или курсовой, но и думать о том, как поднять уникальность. Даже если они пишут текст на 100% самостоятельно. Например, если студент пишет диплом, то он обязан использовать как минимум одну цитату, а также выдержки из нормативной документации или исследований других авторов, чтобы показать научную основу. Без нее защититься невозможно. Даже если цель - просто научная статья в журнал, все равно нужно ее обосновывать. В результате даже минимальные 80% уникального текста стоят под вопросом. Не говоря уже о более высокой планке. Но это почему-то не волнует ни преподавателей, ни деканат. Они в большинстве своем просто уходят от ответственности. Дескать, пишите, пишите, а у нас указание сверху. Ничего личного.

И ладно, если бы у студентов был доступ к преподавательской системе. Так нет же! Они не могут полноценно проверить материал до сдачи его на проверку и узнать текущую оригинальность текста. Следовательно, они не могут ее повысить.

Замкнутый круг получается. Масса вопросов, ответы на которые никто не может дать. Например: кому это нужно? Как это повысило качество образования? И, главное, кому это выгодно? Как-никак ЗАО “Анти-плагиат” - коммерческая организация, которая не имеет к министерству образования прямого отношения, но при этом поставляет свое программное обеспечение во все ВУЗы страны. Все это очень подозрительно.

Студенты, конечно, могут воспользоваться бесплатными программами: Advego plagiatus, eTXT и прочими, но в них нет смысла. Они не проверяют текст по закрытым базам (а именно в них система находит 99% плагиата; одна только база сданных работ чего стоит). Все, что есть у студентов - это онлайн система Antiplagiat.ru, которая представляет собой сильно урезанную ВУЗовскую программу и не имеет особой ценности.

Способы повысить уникальность текста

Чтобы не рисковать защитой и стипендией, многие студенты прибегают к ряду хитростей. Вот несколько самых эффективных из них.

Заказать текст у специалиста (копирайтера). Важный момент: копирайтеры, которые пишут дипломные проекты на заказ, должны иметь доступ к системе “Антиплагиат.ВУЗ”. Иначе есть высокий риск завалить сдачу. Другой вопрос, где найти такого исполнителя. Договориться с преподавателем, чтобы он дал возможность проверить материал. На практике это сложно, потому что это все действия в преподавательской программе отслеживаются, и педагогу, который пошел навстречу студенту, могут сделать выговор. Спросить совета у старшекурсников и попробовать обмануть, обойти программу своими силами. Впрочем, сейчас это сомнительный способ, т.к. многие советы уже морально устарели. Например, раньше первокурсникам советовали заменить гласные буквы (а,у,о,е) с русских на латинские аналоги. Но очень быстро “Антиплагиат” стал распознавать такие манипуляции. Добиться нужного процента своими силами. Похвальный вариант, но и один из самых долгих и непопулярных. Большинство не хочет тратить молодость на совершенно бессмысленный и бесполезный труд, который занимает от пары недель до пары месяцев и требует хорошо знать русских язык. Студенты тратят драгоценное время, пишут синонимы и меняют местами слова в предложениях, в надежде повысить уникальность. Использовать технологичные сервис, такой как Antiplagius. Самый простой вариант. Платный, но стоит недорого. Например, цена проверки уникальности в преподавательской программе по стоимости равна цене чашки кофе в студенческой столовой. Эта услуга называется “преподавательский отчет”.

Принцип работы Antiplagius

Antiplagius - это онлайн-сервис, созданный специально для обхода алгоритмов “Антиплагиат.ВУЗ”. Его принцип построен на двух ключевых этапах работы с текстом.

Этап оценки Этап повышения уникальности

При этом не имеет значения, какой текст перед сервисом. Например, студент может скачать материал из интернета. Оригинальность такого материала равна нулю. После преобразования в Antiplagius любая проверка преподавателем покажет нужный результат, например, 95%.

Последовательность пользования сервисом:

Загрузить документ Выставить значение уникальности. Любое. Но выставить нужно сразу. Желательно, что-то среднее между 80% и 90%. В дальнейшем его можно будет увеличить или уменьшить только за дополнительную плату. Оплатить и подождать пару минут. На выходе у вас материал с нужными показателями. При этом сам текст визуально не меняется. Все изменения Antiplagius вносит на уровне машинного кода. Выявить какие-либо манипуляции без специальных знаний, навыков и программ невозможно.

Попробуйте Antiplagius в деле. Загрузите документ и уникализируйте его прямо сейчас!