Польза чтения для мозга и психики человека

В первые три месяца 2023 года 40 % россиян не прочитали ни одной книги. Это данные исследования ВЦИОМ. Если раньше книги были единственным источником информации, их использовали для учебы и досуга, то сейчас есть интернет, сериалы и кино. Но польза чтения давно доказана учеными.





Романы развивают эмпатию

Во время чтения художественной литературы мы учимся понимать героев, отождествляем себя с ними, сопереживаем, анализируем их поступки. Чтобы проверить влияние романов на эмпатию, ученые в Нидерландах провели исследование. Одной группе студентов они дали отрывок из рассказов о Шерлоке Холмсе, а другой ― две статьи из голландских газет, в которых были изложены факты о ядерной катастрофе в Японии и общественных беспорядках в Ливии. По итогам у студентов, которые читали художественную литературу, уровень эмпатии повысился и оставался таким на протяжении недели. У представителей второй группы она осталась прежней или снизилась. Реальные факты, изложенные на сухом языке, не привели к сопереживанию, а вымышленная история с реалистичными персонажами вызвала самые разные эмоции.

Исследователи объясняют такие результаты тем, что вымышленным персонажам легче сопереживать, так как читатель остается в стороне. Когда речь идет о бедах реальных людей, трудно скрыться от чувства вины. Кроме того, во время чтения новостей или научно-популярной литературы читатель воспринимает информацию критично.

Вымышленным историям люди доверяют больше, так как в них авторы описывают персонажей с определенными характерами. Конкретный человек вызывает больше сочувствия, чем обобщенная группа, о которой написали в СМИ.

Художественные тексты снижают признаки депрессии

Один из методов лечения в психотерапии ― это библиотерапия. Человек читает художественную или научно-популярную книгу, в которой описано, как преодолеть тревогу. В обоих случаях люди с первыми признаками депрессии начинают чувствовать себя лучше. Эффект может сохраняться на протяжении 3 месяцев.

Художественные произведения могут помочь при посттравматическом стрессовом расстройстве, а также в случае зависимости от психоактивных веществ.

Британские ученые доказали, что лечит не само чтение, а память о прочитанном и обсуждение. Они предлагали участникам эксперимента пройти опрос до чтения английских романов и после. Результаты позволили оценить ментальное состояние. Тревожность снижалась, когда испытуемые вспоминали о том, что они прочитали. Помогло и обсуждение в рамках литературного клуба.

Во время чтения снижается уровень стресса

Если читать текст, который не вызывает сильных эмоций, то человек постепенно успокаивается. Возможна даже сонливость.

В США студенты медицинского колледжа разделились на группы. Полчаса одни занимались йогой, другие читали статьи, а третьи смотрели смешные передачи. Все три способа подействовали одинаково. Уровень стресса снизился.

Исследователи оценивали физиологические признаки. Во время стресса активно работает симпатическая нервная система, это проявляется учащенным пульсом, повышенным давлением и ускоренным дыханием. После чтения эти признаки исчезли. Испытуемые чувствовали себя спокойнее.

Корейские ученые доказали, что чтение вслух успокаивает еще эффективнее. Участники читали по 3 минуты в 3 подхода. Ученые измеряли частоту сердечных сокращений и определяли индекс стресса SDNN. Чем спокойнее себя чувствует человек, тем выше индекс. Результаты показали, что при каждом следующем прочтении показатель повышался.

Бумажные книги полезны для сна

Для того чтобы человек уснул, должна включиться парасимпатическая нервная система. Она замедляет сердцебиение и метаболизм. В Ирландии проводилось крупное исследование, в котором участвовали две группы испытуемых. В одной из них состояло более 300 человек. Им нужно было читать перед сном и жить в обычном режиме. Единственное требование ― исключить кофеин за час до сна. У другой были такие же условия, кроме чтения. В результате у 42 % участников из первой группы сон улучшился. Во второй группе ― у 28 %.

Но положительно влияют на сон только бумажные книги, так как экраны снижают выработку мелатонина, отвечающего за циклы сна и активности.

Чтение может замедлить старение мозга

Американские ученые 6 лет наблюдали за пожилыми людьми, собрав информацию об их интеллектуальной деятельности в детские и молодые годы. Выяснилось, что познавательные способности людей, которые любили читать и писать в прошлом, снижались медленнее.