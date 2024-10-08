Пишем реферат по правилам

Разбираемся, как написать и оформить реферат, чтобы сразу получить высокие баллы. Все наши рекомендации основаны на ГОСТ.

Коротко о сути реферата

Преподаватели по-разному проверяют знания студентов по дисциплине. Реферат ― один из вариантов промежуточного контроля. Для его написания нужно изучить несколько авторитетных источников, затем кратко изложить основные мысли своими словами. В конце разместить список источников информации.

В реферате важны смысл и оформление. Требования опубликованы в ГОСТ и в методических рекомендациях вуза. Важно знать, что учебные заведения могут менять некоторые базовые пункты, поэтому находите и изучайте актуальные правила. Мы расскажем о стандартных требованиях.

Структура

Титульный лист. Оформляется четко по правилам. В верхней части страницы ― полное название вуза, факультета, кафедры. В центре ― слово «реферат», ниже ― тема, дисциплина. В правом нижнем углу ― информация о преподавателе и студенте. Внизу ― город и год.

Оглавление. Это список глав, параграфов, других элементов реферата. Напротив каждого пункта указывают страницу.

Введение. В начале работы пишут тему, цель, задачи, актуальность и прочее.

Главы. Начало каждой главы делают на новой странице.

Выводы. Автор подводит итоги и рассказывает о результатах.

На титульном листе нужно указывать кафедру, на которой работает преподаватель. Например, если студент математического факультета пишет реферат по философии, то он должен указать кафедру философии.

Формулировка цели и задач

Цель зависит от темы. Это результат, который нужно получить во время исследования. Задачи ― маленькие цели на каждом этапе, для которых характерны конкретность, измеримость, реалистичность. Они не должны дублировать основную цель.

Разработка плана

Чтобы раскрыть тему, нужно выделить ее ключевые положения. Это и есть основа для плана. Пункты необходимо расположить последовательно, придерживаясь логики повествования. При составлении структуры студент формулирует основные вопросы, которые нужно раскрыть в работе. Преподаватели проверяют планы рефератов, при необходимости предлагают внести корректировки.

Оформление оглавления

Оглавление помогает ориентироваться в реферате. Его размещают на второй странице, поэтому оно всегда привлекает внимание преподавателей.

В оглавление вносят следующие пункты с нумерацией.

Введение.

Главы.

Параграфы.

Заключение.

Список литературы.

Приложения.

Шрифт оглавления такой же, как во всем реферате. По нормативным документам это Times New Roman, размер ― 14, междустрочный интервал ― 1,5.

Написание введения

Во введении студент дает краткую информацию о теме исследования, описывает:

актуальность ― насколько тема важна для современной науки;

цель и задачи ― промежуточные и итоговый результаты;

объект, предмет ― что исследует студент и с какой точки зрения;

методы ― способы исследования темы;

краткое описание источников ― перечисление статей, диссертаций, учебников, прочей авторитетной литературы, которую изучил студент;

структура ― тезисный план.

Введение пишется в несколько подходов: до начала исследования и уже по готовому реферату. Второй этап нужен для корректировки, а также уточнения первоначального варианта.

Написание заключения

В нормативных документах нет требований к заключению, поэтому нужно следовать рекомендациям преподавателя и правилам, разработанным в вузе. В целом заключение ― это выводы, которые формулируются по цели и задачам. Кроме того, автор делится своим мнением, аргументирует его.

Заключение пишут тезисно в научном стиле, без лишних описаний. От автора требуется изложить сухие факты, подвести итоги.

Рекомендации по оформлению

Общие требования





Шрифт― Times New Roman, 12-й или 14-й кегль, полуторный интервал между строками.

Отступы: верхнее и нижнее поля ― от 1 до 3 см, правое ― 1,5 см, левое ― от 2 до 2,5 см.

Страницы нумеруются, начиная с введения, с номера 3.

Заглавные буквы

Слово «реферат» на титульном листе печатают заглавными буквами. Таким же образом можно оформлять названия глав и параграфов.

Жирный шрифт

Для наглядности тему и названия структурных элементов выделяют жирным. Если в тексте есть слова, на которые нужно обратить внимание, то допускается их выделение жирным или курсивом.

Интервал

Расстояние между строками в тексте нельзя увеличивать или уменьшать. Интервал между названием главы и первым абзацем можно увеличить при необходимости.

Абзацы

Текст студенческой работы не пишут сплошным полотном. Для каждой мысли ― отдельный абзац. Отступ от левого края страницы (красная строка) ― в большинстве случаев 1,25 см.

Выравнивание

Основной текст выравнивается по ширине страницы. Заголовки ― по центру или левому краю.

Формулы

В Microsoft Word можно добавлять в текст готовые формулы или составлять их самостоятельно при помощи конструктора. Для каждой формулы выделяется отдельная строка.

Библиографический список





Законы и прочие нормативные документы размещаются в начале списка.

Источники располагаются по алфавиту.

Список нумеруется арабскими цифрами.

Для иностранных источников нужно сделать отдельный список под русскоязычной литературой.

Что указывать? Фамилию и инициалы автора, название источника, город, год, издательство, страницы, с которых взяли информацию. Образец оформления можно запросить на кафедре или у преподавателя по дисциплине.

Иллюстрации

Реферат можно делать без иллюстраций. Это не будет ошибкой. Если тема предполагает использование наглядных материалов, то их можно оформить в виде приложений или включить в основной текст и пронумеровать.

Сноски

В любой студенческой работе должны быть ссылки на источники. В основном тексте после предложения, которое нужно подтвердить, ставится порядковый номер в квадратных скобках. При использовании цитат к номеру добавляется страница, с которой ее взяли.

Разница между содержанием и оглавлением

В научных работах используется оглавление. Это значит, что каждый следующий параграф логически следует из предыдущего. То же самое с главами.

Содержание делают в тех работах, в которых разделы не связаны друг с другом, например в журналах и газетах.