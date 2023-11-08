Отчеты по практике

На практике студенты делают письменную работу ― отчет. В статье расскажем подробнее о цели и задачах этого документа, рассмотрим виды и структуру.

Что это за документ

В структуру отчета входит дневник с заданиями, календарный план, введение, основная часть, заключение, приложение, а также отзыв о работе студента или его подробная характеристика.

Виды практик и отчетов

Обучающийся проходит учебную, производственную и преддипломную практики и делает три вида отчетов. Они регламентированы в ГОСТ 2023 года.

Учебная практика проводится на базе учебного заведения на первом или втором курсе. Студенты выполняют задания, связанные с их будущей профессией.

Производственную практику проходят в государственных и частных компаниях. Цель ― познакомить учащихся с настоящими рабочими задачами.

На последнем курсе студенты проходят преддипломную практику. Они проводят исследования, необходимые для подготовки практической части выпускной квалификационной работы.

Отчет по учебной практике

В него входит доклад объемом примерно на 25 страниц, в котором студент описывает цели, задачи, выводы, указывает литературу. К документу прикладывается дневник примерно на 3–5 страниц.

Отчет по производственной практике

Обучающийся проводит подробный анализ своей работы в организации. Документ содержит теоретическую и практическую части. В теоретическом блоке представлена общая характеристика компании, структура управления, форма деятельности и другая информация.

В практической части приводятся различные расчеты, сравнительные характеристики. Все это оформляется в виде графиков, диаграмм, таблиц и т. д.

Объем по ГОСТ составляет около 30 страниц. Документ сдают вместе с дневником и характеристикой студента.

О чем важно помнить?

Куратор расписывается за каждый день практики.

В документе присутствует пронумерованное содержание.

Основная часть может дополняться информацией о директоре, контактами компании, открытыми данными о разработках. Всю информацию нужно проверить на достоверность.

Необходимо указать должность, в которой работал студент, подробно расписать обязанности.

Выводы выстраиваются с опорой на полученный опыт и личное мнение обучающегося.

Отчет по преддипломной практике

Документ дополняет выпускную квалификационную работу. По ГОСТ в нем должны быть указаны место, сроки прохождения, календарный план, выполненное индивидуальное задание. Кроме того, необходимо приложить дневник.

Как писать отчет в 2023 году

Точные требования можно спросить на кафедре, посмотреть в методических пособиях и в нормативных документах.

Общепринятая структура документа выглядит следующим образом:

Титульный лист.

Введение.

Основное содержание.

Заключение.

Список литературы.

Календарный план.

Характеристика студента.

Приложения.

Титульный лист

По ГОСТ на титульном листе размещают название учебного заведения, кафедры и факультета. Указывают вид отчета: по учебной, производственной или преддипломной практике. При подготовке документа по преддипломной практике в центре листа размещается тема. Внизу по правому краю ― данные о руководителе.

Перед сдачей рекомендуем внимательно проверить титульный лист на опечатки и ошибки, особенно на корректное написание фамилий.

Введение

Введение ― это краткая информация о том, что написано в отчете. Часто при проверке преподаватели читают именно его. В этом блоке нужно писать только главные мысли, не уходить от темы.

Введение составляется по определенной структуре:

актуальность;

цель, задачи;

объект, предмет;

насколько раскрыта и изучена тема в научном сообществе;

краткая информация о результатах исследования (дополнительно).

Основная часть

Основной текст работы разбивают на две части: теоретическую и практическую. В первой главе описывают организацию, где проводилась практика. Студент может указать структуру управления, перечислить уставные и юридические документы, рассказать о деятельности компании.

Во второй главе практикант рассказывает о своей включенности в работу. Преподаватели приветствуют продуманные и актуальные предложения по улучшению процессов в компании.

Заключение

В заключении необходимо отразить основные выводы. Студент рассказывает, как он решил поставленные задачи и насколько удалось достигнуть целей. В заключении важно ответить на все вопросы, обозначенные во введении.

Календарный план

Его оформляют в виде таблицы. В ней указывают перечень работ, сроки, место прохождения. В этом документе делаются пометки о выполнении или невыполнении. В плане можно увидеть, насколько мероприятия, в которых участвует практикант, соответствуют теме его ВКР.

Характеристика студента

Характеристику студента пишут на официальном бланке организации. Его подписывают куратор и руководитель. В документе оцениваются знания, умения, навыки студента, как он проявил себя во время работы.

Характеристику оформляют по ГОСТ. Документ включает в себя название организации, данные студента, курс, специальность (направление), даты, характеристику личных качеств, достижений в профессиональной сфере.

Приложения

Их студент делает по своему желанию. Обычно это таблицы, графики, схемы, чертежи и прочие наглядные материалы. С помощью приложений можно разгрузить основную часть.

Дневник

Бланк дневника студент получает на кафедре. Документ состоит из титульного листа, календарного плана и краткого перечня предстоящих работ.

Индивидуальное задание

Каждый студент получает индивидуальное задание. Это перечень задач, которые он должен выполнить во время практики и в дальнейшем отразить в дипломной работе. Задание согласовывают руководители практики от учебного заведения и от организации.

Способы повышения уникальности

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Независимо от выбранного способа переработки текста его нужно перечитать, при необходимости скорректировать.