Отчеты по практике

На практике студенты делают письменную работу ― отчет. В статье расскажем подробнее о цели и задачах этого документа, рассмотрим виды и структуру.
Что это за документ
В структуру отчета входит дневник с заданиями, календарный план, введение, основная часть, заключение, приложение, а также отзыв о работе студента или его подробная характеристика.
Виды практик и отчетов
Обучающийся проходит учебную, производственную и преддипломную практики и делает три вида отчетов. Они регламентированы в ГОСТ 2023 года.
Учебная практика проводится на базе учебного заведения на первом или втором курсе. Студенты выполняют задания, связанные с их будущей профессией.
Производственную практику проходят в государственных и частных компаниях. Цель ― познакомить учащихся с настоящими рабочими задачами.
На последнем курсе студенты проходят преддипломную практику. Они проводят исследования, необходимые для подготовки практической части выпускной квалификационной работы.
Отчет по учебной практике
В него входит доклад объемом примерно на 25 страниц, в котором студент описывает цели, задачи, выводы, указывает литературу. К документу прикладывается дневник примерно на 3–5 страниц.
Отчет по производственной практике
Обучающийся проводит подробный анализ своей работы в организации. Документ содержит теоретическую и практическую части. В теоретическом блоке представлена общая характеристика компании, структура управления, форма деятельности и другая информация.
В практической части приводятся различные расчеты, сравнительные характеристики. Все это оформляется в виде графиков, диаграмм, таблиц и т. д.
Объем по ГОСТ составляет около 30 страниц. Документ сдают вместе с дневником и характеристикой студента.
О чем важно помнить?
- Куратор расписывается за каждый день практики.
- В документе присутствует пронумерованное содержание.
- Основная часть может дополняться информацией о директоре, контактами компании, открытыми данными о разработках. Всю информацию нужно проверить на достоверность.
- Необходимо указать должность, в которой работал студент, подробно расписать обязанности.
- Выводы выстраиваются с опорой на полученный опыт и личное мнение обучающегося.
Отчет по преддипломной практике
Документ дополняет выпускную квалификационную работу. По ГОСТ в нем должны быть указаны место, сроки прохождения, календарный план, выполненное индивидуальное задание. Кроме того, необходимо приложить дневник.
Как писать отчет в 2023 году
Точные требования можно спросить на кафедре, посмотреть в методических пособиях и в нормативных документах.
Общепринятая структура документа выглядит следующим образом:
- Титульный лист.
- Введение.
- Основное содержание.
- Заключение.
- Список литературы.
- Календарный план.
- Характеристика студента.
- Приложения.
Титульный лист
По ГОСТ на титульном листе размещают название учебного заведения, кафедры и факультета. Указывают вид отчета: по учебной, производственной или преддипломной практике. При подготовке документа по преддипломной практике в центре листа размещается тема. Внизу по правому краю ― данные о руководителе.
Перед сдачей рекомендуем внимательно проверить титульный лист на опечатки и ошибки, особенно на корректное написание фамилий.
Введение
Введение ― это краткая информация о том, что написано в отчете. Часто при проверке преподаватели читают именно его. В этом блоке нужно писать только главные мысли, не уходить от темы.
Введение составляется по определенной структуре:
- актуальность;
- цель, задачи;
- объект, предмет;
- насколько раскрыта и изучена тема в научном сообществе;
- краткая информация о результатах исследования (дополнительно).
Основная часть
Основной текст работы разбивают на две части: теоретическую и практическую. В первой главе описывают организацию, где проводилась практика. Студент может указать структуру управления, перечислить уставные и юридические документы, рассказать о деятельности компании.
Во второй главе практикант рассказывает о своей включенности в работу. Преподаватели приветствуют продуманные и актуальные предложения по улучшению процессов в компании.
Заключение
В заключении необходимо отразить основные выводы. Студент рассказывает, как он решил поставленные задачи и насколько удалось достигнуть целей. В заключении важно ответить на все вопросы, обозначенные во введении.
Календарный план
Его оформляют в виде таблицы. В ней указывают перечень работ, сроки, место прохождения. В этом документе делаются пометки о выполнении или невыполнении. В плане можно увидеть, насколько мероприятия, в которых участвует практикант, соответствуют теме его ВКР.
Характеристика студента
Характеристику студента пишут на официальном бланке организации. Его подписывают куратор и руководитель. В документе оцениваются знания, умения, навыки студента, как он проявил себя во время работы.
Характеристику оформляют по ГОСТ. Документ включает в себя название организации, данные студента, курс, специальность (направление), даты, характеристику личных качеств, достижений в профессиональной сфере.
Приложения
Их студент делает по своему желанию. Обычно это таблицы, графики, схемы, чертежи и прочие наглядные материалы. С помощью приложений можно разгрузить основную часть.
Дневник
Бланк дневника студент получает на кафедре. Документ состоит из титульного листа, календарного плана и краткого перечня предстоящих работ.
Индивидуальное задание
Каждый студент получает индивидуальное задание. Это перечень задач, которые он должен выполнить во время практики и в дальнейшем отразить в дипломной работе. Задание согласовывают руководители практики от учебного заведения и от организации.
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Текст отчета проверяют на уникальность перед защитой. Поэтому мы рекомендуем студентам заранее проверять процент оригинальности. На нашем сайте представлено несколько сервисов на выбор, в частности «Антиплагиат.ру» и «Антиплагиат.ВУЗ».
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