Методологическая база исследования в дипломе с примером

Диплом — это не просто квалификационная работа, а исследование, где требуется уделять внимание каждой детали. Самой главной частью дипломной работы является введение. Именно здесь делается выжимка основной темы. Вводная глава должна иметь структуру с расписанными по порядку данными. Одна из основных частей введения — методологическая база, которая дает возможность достоверно узнать, какие приемы использовались для работы.

Определение методологической базы

В данное понятие входит перечень методов исследования. В выпускной работе требуется четкое описание действий, которые использовались для изучения проблемы. Просто указать, что проведены исследования и получен какой-то результат, не получится. Требуется досконально описать каждый этап, что выполнено в каждой части: анализ, сравнение и др. Но самым важным этапом выступает именно определение цели и задачи, что позволит предоставить структурированный план действий. Благодаря методологии удается не просто указать проблему, а и достичь главной цели, которая обозначалась в самом начале.

Классификация

Общенаучные и специальные методы позволяют достичь основной цели работы. Они подходят для разных направлений науки, а использовать их могут и технари, и гуманитарии. В перечень приемов входят:

анализ — проблема разбивается на несколько частей, чтобы ознакомиться с ней досконально;

синтез — система составляется из нескольких частей;

обобщение — сочетание одинаковых качеств;

индукция — рассуждения от частного суждения к общему;

дедукция — рассуждения от общего высказывания к частному.

Если кратко обобщить, то все эти методы теоретические, то есть практика в них не используется.

Кроме общих приемов указываются и специальные. Они подходят для конкретной науки. Это могут быть такие методы:

Расчетно-конструктивный — это когда рассчитываются данные, чтобы определить закономерности показателей.

Экономический — явления раскладываются на составные части, чтобы проработать их воздействие на отдельные элементы.

В психологии методы выглядят следующим образом:

беседа — сбор данных после беседы;

психологическо-экспериментальный — выполняется наблюдение над тестируемым объектом, который находится в конкретных условиях;

тестирование — сбор информации путем выбора какого-то одного варианта участниками.

В общенаучных методах также выделяют эмпирические и экспериментально-теоретические.

К экспериментально-теоретическим относятся такие методы:

гипотетический — устанавливается предположение с целью дальнейшего изучения на практике;

исторический — изучаются реальные факты;

логический — изучаются реальные факты для логического вывода.

В методике выделяют такие обязательные части, как предположение и обоснованное доказательство.

В эмпирическом уровне информацию получают за счет других лиц. В него входят:

Наблюдение — объект изучается с помощью вкуса, зрения, слуха, осязания.

Эксперимент — изучение происходит после помещения объекта в специальные условия.

Опрос — данные собираются через ответы от участников тестируемой группы.

Методик много, поэтому важно знать и понимать, какие приемы лучше всего выбрать. Можно обратиться за консультацией к научному руководителю или воспользоваться методологическими указаниями.

Составление базы

Для начала определяются четкие цели квалификационной работы. Это позволяет набросать план действий. Затем выбираются те методы, которые больше всего подходят. Используются такие шаблоны:

«в нашем исследовании применяются методы»;

«в методологическую базу включено»;

«укажем основные методы».

Если вы не уверены, что правильно выбрали методологическую базу, всегда можно обратиться за помощью к своему преподавателю. Он должен лояльно отнестись к вашей просьбе и скорректирует список.

Методология в курсовой

В курсовых разных специальностей методологическая база может выглядеть по-разному. Рассмотрим на примере темы и цели курсовой.

Методология в дипломе

Методология в дипломной работе — это серьезная часть и на защите могут спросить, что использовал студент. Чтобы успешно защитить свою научную работу, нужно заранее со всем разобраться. Методологические основы диплома и курсовой почти не имеют отличий. Но если в курсовой ошибки возможны, то в дипломе они не допустимы.

Методология в диссертации

Здесь методологическая база намного шире. В ее основе лежат теории из научных исследований, поэтому в подходах нужно ссылаться на создателей концепции.

Возможные ошибки

Сформулировать методологическую базу не составит сложностей, если вы точно знаете, какие методы нужны в вашем случае. Но бывают ошибки, которые студентам лучше избегать:

обязательно описывается база;

нельзя менять местами структуру;

прописывать методы, в которых нет уверенности, не рекомендуется.

Если вы выполните работу по требованиям, то сможете успешно выйти на защиту и получить хорошую оценку. Самое главное — получить пороговое значение уникальности для допуска к защите.

Как пройти плагиат

Чтобы быть уверенным, что вы точно пройдете проверку в ВУЗе, можно заранее проверить работу в онлайн-сервисах. Например, на Антиплагиат.ру сделать проверку на плагиат можно бесплатно, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте. Программа легко определит все заимствования, но сама проверка будет выполнена только по модулю Интернет. Доступа к другим модулям у программы нет. Лучше всего сразу загрузить работу в Antiplagius. Сервис работает точно также, как и преподавательская версия Антиплагиат ВУЗ, обрабатывая текст через все доступные научные источники. Это позволит вам сразу узнать точный процент оригинальности вашей работы.

Повысить неуникальный текст можно одним из предложенных способов:

Переписать подсвеченные в плагиате фрагменты, уникализировав их.

Попробовать убрать неуникальные части текста, если это возможно.

Заказать кодирование текста через Antiplagius. Мы изменим исходный код, а вы получите оригинальный документ с сохранением смысла и форматирования.

Благодаря нашему сервису вы сможете сразу выйти на защиту.