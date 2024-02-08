Маркированные списки в текстах: частые ошибки и правила оформления

Список ― один из способов наглядно изложить ключевую информацию. Бегло просматривая текст по диагонали, читатель останавливается именно на них. Рассказываем, как оформлять перечни, в каких случаях делать их маркированными или нумерованными, стоит ли использовать многоуровневые.





Буллиты в текстовых материалах

Буллит ― это графический символ, с помощью которого выделяют пункт списка. Это может быть точка, галочка, цифра, иконка, прочее. За счет буллитов текстовый материал становится наглядным, структурированным, удобным для восприятия.

Списки полезны для SEO, так как поисковые системы положительно оценивают нумерацию и маркирование. При этом перечней не должно быть слишком много. Их нужно гармонично добавлять в материал, совмещать с подзаголовками, цитатами, таблицами, изображениями.

Наличие списков в коммерческих текстах не обязательное требование. Все зависит от смысла и вида материала. Например, их не принято добавлять в новости.

Маркированные

Маркированные перечни применяются, когда последовательность пунктов не имеет значения. Они связаны друг с другом по смыслу и равноправны.

Для оформления используются буллиты в виде символов: точек, галочек, квадратов, стрелок, прочих. Пункты нужно делать примерно одинаковыми по объему, придерживаться единообразия.

Список не может состоять из одного пункта, минимум ― из двух, лучше ― из трех и более. Точное количество зависит от смысла. Если перечень получается коротким, его можно переделать в несколько предложений.

Нумерованные

Это упорядоченные перечни, в которых каждый последующий пункт зависит от предыдущего. Для обозначения применяются цифры, иногда буквы.

Нумерованные списки необходимы для инструкций, руководств, топов, рейтингов, кулинарных рецептов. Буквенные буллиты можно использовать при составлении опросов и тестов в рамках маркетинговых исследований.

Правила оформления списков

Если каждый пункт ― это новое предложение, то его пишут с заглавной буквы, в конце ставят точку. Если список продолжает предложение, которое стоит перед ним, то все пункты начинаются со строчной буквы, завершаются точкой с запятой. Точка ставится только в конце. Если буллит ― это цифра или буква со скобкой, то текст нужно писать со строчной буквы. При использовании буллита с точкой предложение начинается с прописной буквы.

Важно, чтобы пункты были согласованы друг с другом. Если обобщающее предложение заканчивается предлогом, то его нужно перенести в первый пункт и не повторять в остальных. Рассмотрим пример.





Пакет документов для приемной комиссии в колледже состоит:

из аттестата об основном общем образовании;

вкладыша с оценками по предметам;

паспорта;

документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

Списки можно делать в несколько уровней. Оптимально воспринимается не более трех вложений. На каждом уровне используются свои буллиты.

Многоуровневые перечни применяются в длинных гайдах и подробных инструкциях. Для обычных статей достаточно одноуровневых. При необходимости длинные списки можно разбивать на несколько коротких.

Специфика списков в продающих текстах

В продающих статьях в основном используются маркированные списки. Их делают емкими, выстраивают по степени важности. Можно делать короткие пункты в 3–4 слова или развернутые описания.

Для лендингов хорошо подходят буллиты с картинками. Перечни можно делать интерактивными, например с возможностью разворачивать и скрывать вкладку с подробным описанием. Это способ помогает визуально разгрузить страницу и привлечь внимание пользователей.





Частые ошибки

Копирайтеры чаще ошибаются в оформлении. Например, в знаках препинания, использовании заглавных и строчных букв, согласовании пунктов между собой. Реже делают перечни неинформативными.

Текст нельзя начинать и заканчивать списками. Исключение составляют чек-листы или резюме в конце статей. Перечни можно размещать под подзаголовками и близко друг к другу, но желательно оставлять расстояние примерно в 400 символов.

Заключение

Тексты со списками проще воспринимаются.

В коммерческих материалах можно использовать маркированные и нумерованные перечни, в частности, многоуровневые.

Обобщающее предложение может заканчиваться точкой или двоеточием.

Пункты пишутся с заглавной или строчной буквы, заканчиваются точкой или точкой с запятой.

На сайтах, в соцсетях и мессенджерах можно использовать буллиты в виде графических значков. Читатели хорошо воспринимают интерактивные перечни, которые можно разворачивать и сворачивать.