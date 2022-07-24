Кому нужны программы для проверки уникальности текста?

Практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с такой задачей, как проверка текста на уникальность. К счастью, в наше время существует много полезных программ, с помощью которых легко определить уникальность любого текста.

Для большинства веб-мастеров или авторов, занимающихся написанием статей для различных сайтов, антиплагиат текста онлайн являетсяпросто необходимым инструментом. С помощью этой программы вы создадите уникальный авторский текст. Такой софт, как правило, довольно прост и удобен в использовании. Чтобы комфортнее было пользоваться программой, ее необходимо установить на свой компьютер. Если вам нужна такая программа антиплагиат – скачать бесплатно можно на нашем сайте.

Как это делается?

Чтобы проверить документ на уникальность, загрузите файл в окно программы-антиплагиата. После этого нажимаем кнопку проверки уникальности и ждем результата. Плагиат бесплатно и моментально начнет поиск в интернете похожего текста. После проверки он выдаст вам процент уникальности вашей статьи. Как правило, похожие фразы и словосочетания будут выделены каким-то цветом. Ниже вы сможете увидеть адреса сайтов, на которых расположены аналогичные тексты.

Если у вашего текста недостаточная уникальность, необходимо его отредактировать:

поменять слова местами,

заменить синонимами,

изменить их окончания.

После редактирования текста его необходимо еще раз проверить на уникальность. Это следует проделывать до тех пор, пока программа не выдаст вам необходимый уровень.

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