Коллоквиум в ВУЗе

Занятия в вузе проводятся в форме семинаров, коллоквиумов, самостоятельной работы и прочих. Студенты называют их практикой. Мы подробно расскажем о коллоквиуме и разберемся, как он проходит.

Какие бывают коллоквиумы

На таких занятиях преподаватели проверяют знания студентов ― насколько они усвоили тему и как выполнили самостоятельную работу. Многим нравится этот формат, так как можно свободно обсуждать научные проблемы, делиться мнениями.

К коллоквиумам относятся следующие занятия:

лекция-беседа. Педагог объясняет новую тему, подключает студентов к обсуждению, задает вопросы;

зачет. Проводится в письменной или устной форме, а также в виде эссе;

дискуссия. Студентам предлагают обсудить проблему. Преподаватель может участвовать в беседе или наблюдать за ней со стороны, оценивая активность учащихся;

реферат или доклад. Занятие похоже на конференцию. Участники заранее готовят рефераты или доклады, выступают за кафедрой. Затем следует обсуждение темы вместе с аудиторией.

Реферат ― это традиционный способ проверки знаний. Таких материалов по разным темам много в интернете, поэтому у студентов есть возможность просто скачать материал. Преподаватели знают об этом и активно пользуются программой «Антиплагиат.ВУЗ». Чтобы не потерять баллы за плагиат, лучше переработать текст, поднять уникальность хотя бы до 80 %. В сервисе Antiplagius этот параметр можно проверить всего за 2 минуты.

Для студентов коллоквиум ― это возможность проявить себя, набрать баллы, автоматически получить зачет по предмету. Педагоги оценивают знания студентов и понимание темы, а также анализируют результаты своего труда.

Цели коллоквиумов

Во время коллоквиумов студенты должны активно участвовать в обсуждениях. Например, лекции-беседы проходят оживленнее обычных лекций и создают условия для качественного усвоения информации. Участники не просто слушают и записывают, они развивают коммуникативные навыки: учатся слышать собеседника, формулировать мысли, отстаивать свою точку зрения, принимать чужую.

Как проходит занятие

Преподаватель заранее сообщает, как именно пройдет коллоквиум. Но может неожиданно совместить разные виды. Например, после выступления докладчика затеять оживленную беседу, чтобы выявить активистов и всех, кто не заинтересован в дискуссии. Выдающиеся выступления обычно высоко оцениваются в баллах.

Рекомендации по подготовке

Если преподаватель заранее дает список вопросов, их можно разделить. Тогда не придется учить все сразу. Главное, чтобы все в группе подошли к делу ответственно, и не оставалось пустых вопросов.

Если каждый готовится сам независимо от группы, то нужно ориентироваться в теме. В случае с гуманитарными дисциплинами может помочь эрудированность, готовность к обсуждениям. Учащихся технических направлений выручают точные знания и смекалка.

Для участия в коллоквиумах в большинстве случаев хватает теории, которую дает преподаватель на лекциях и для самостоятельного изучения. Студентам достаточно внимательно слушать и понимать смысл информации, чтобы получить хорошую оценку.

При подготовке к дискуссии можно воспользоваться простым лайфхаком ― проработать с одногруппником пару вопросов, начать обсуждение между собой. Постепенно к нему могут подключиться другие студенты.

Могут ли отчислить за неудачный коллоквиум

За одно неудачное занятие не отчислят, но оно может повлиять на баллы. Если их не хватит, преподаватель не допустит до экзамена или зачета. Придется экстренно брать дополнительные задания. Кроме того, коллоквиумы проводятся до 10 раз в месяц и высоко оцениваются. У студентов появляются шансы получить зачет автоматом. Можно заранее посчитать, сколько раз нужно ответить, чтобы заслужить высокую оценку.

Как оцениваются результаты

Каждый преподаватель разрабатывает свои критерии оценки. Они зависят от темы, вида занятия. В первую очередь оцениваются знания. Если учащийся во время беседы высказывает верную мысль, ее засчитывают.

Во время обсуждений важна активная позиция. Педагоги запоминают таких студентов, в дальнейшем обращают на них больше внимания.

На конечные баллы влияет явка. Не стоит пропускать занятия без уважительной причины. В случае болезни нужно принести справку и договориться о дополнительном задании.

В каких случаях может понадобиться проверка на плагиат

Преподаватели часто проверяют уникальность рефератов, потому что зачитывание чужих работ не дает пользы студентам. Чтобы избежать лишних споров, лучше заранее проверить материал из сети на плагиат и повысить процент уникальности.

Как повысить техническую уникальность

Оптимальные способы ― это рерайт и пересказ своими словами. На такую работу уходит время, но она полезна, так как приходится вникать в тему. Если текст нужен срочно, прогоните его через систему Antiplagius. Сервис закодирует материал за пару минут, антиплагиат не сможет распознать повторы, покажет высокую уникальность ― от 80 %.

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