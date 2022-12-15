Какой процент плагиата допустим в реферате

Студенты сдают десятки работ в разных форматах — доклады, эссе, презентации. Часть из них проверяют на плагиат, а некоторые — нет: это зависит от преподавателя и его требований. Чаще всего на уникальность проверяются рефераты, хотя сам формат работы подразумевает большую долю заимствований.

Системы антиплагиата постоянно дорабатывают, а их базы ежедневно растут за счёт загруженных преподавателями работ и новых публикаций в интернете. Если вы используете большие фрагменты из этих источников, то алгоритмы проверки обнаружат их отметят это в отчете низкой оценкой оригинальности. По этой причине реферат могут не принять или поставить низкую оценку.

Какой уровень уникальности должен быть в работе, в каких сервисах преподаватели проверяют их, как повысить показатель — разберём в этой статье.

Средний процент уникальности для реферата

Единых правил уникальности для студенческих работ — нет. Требования устанавливают учебные заведения или преподаватели. Некоторые ограничения накладывает специфика направления, например, учащиеся юридических факультетов не могут писать полностью оригинальные тексты, поскольку для аргументации нужны цитаты из нормативно-правовых актов.

Уточнить порог можно у преподавателя, которому вы будете сдавать работу. Если вы не можете найти информацию, а сдать текст нужно уже завтра, можно использовать средние значения заимствований по типам работ:

Магистерские диссертации — не более 10-15%. Дипломы специалистов и бакалавров — до 15-20%. Курсовые — максимум, 25%. Рефераты — самый большой разброс, поскольку зависит от строгости преподавателя и темы — 30-50%.

Основа этого формата работы — синтез разных источников в сочетании с выводами студента, поэтому требования здесь лояльные. Большинству преподавателей достаточно, чтобы учащийся довёл уровень уникальности до 60-65% по Антиплагиат.ВУЗ.

Как уменьшить уровень плагиата

Если ваши показатели оригинальности оказались ниже 60%, есть риск получить низкую оценку. Чтобы не портить успеваемость, стоит заранее узнать долю плагиата и сократить ее, если показатель слишком высокий.

Сделать это можно несколькими способами:

Переписать отдельные фрагменты, где программа показала больше всего заимствований. Для этого можно использовать синонимы, перефразирование, перестановку слов, изменения в структуре — любые речевые инструменты.

Добавить авторские комментарии или выводы, чтобы разбавить заимствования.

Повысить уникальность автоматически с помощью кодировки документа в Антиплагиус. Это единственный быстрый способ, который не требует много времени и усилий.

Реферат — это не итоговая работа, от которой зависит получение диплома. Однако и она может принести неприятности, поэтому не стоит отправлять преподавателю текст без проверки и корректировок.

Какие сервисы проверки используют в вузах

У многих учебных заведений есть доступ к закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Обойти ее фильтры сложнее всего, поскольку в базе миллионы научных статей, курсовых, дипломов по разным темам со всей России. Алгоритмы могут распознать и поверхностную синонимизацию с легким рерайтом.

Не все преподаватели используют эту систему из-за бюрократических сложностей. Многие прогоняют работы через Антиплагиат.ру, открытый для всех аналог указанной ранее программы. Его функции и базы урезаны, но оценки отличаются не так сильно — обычно разница не превышает 10%.

Иногда тексты проверяются и через бесплатные сервисы, например, eTXT. Для небольших работ используется онлайн версия, а крупные файлы можно проанализировать с помощью ПО для компьютеров.

Метод кодировки Антиплагиуса помогает обойти все эти сервисы, а также Text.ru и Руконтекст. Загрузите файл, выберите систему и укажите нужный уровень уникальности — на e-mail вам придёт обновлённый документ с нужной оценкой, который можно отправить преподавателю.