Какой процент плагиата допустим в научной работе

Уникальность — один из первых фильтров, который проходит научная статья перед публикацией в журнале. Каждая работа должна быть оригинальной. Объём заимствований ограничен — вы можете ссылаться на другие источники, но в основе всегда должен быть авторский текст.

Проверяется это двумя способами. В первую очередь — автоматизированные программы. Однако комиссии авторитетных научных изданий часто анализируют материалы вручную — их уровень опыта и экспертизы позволяет найти даже скрытый плагиат.

Какие заимствования допускаются, как проверить работу перед сдачей и избежать подозрений в копировании — ответы на вопросы собрали в этой статье.

Почему научные статьи проверяют на плагиат

Несмотря на требования журналов и организаторов конференций к уникальности работ, десятки программ и сервисов проверки, проблема копирований остается одной из главных в научном сообществе. Написать статью, собрав идеи других ученых, чтобы повысить себе рейтинг или индекс цитируемости — популярная стратегия для получения грантов или других бонусов. Однако любое копирование без ссылки или указания авторства — это нарушение не только правил публикации, но и закона.

Проблемы, которые решают с помощью проверки на антиплагиат:

Некорректно оформленное цитирование без ссылок на источники. Фильтр недобросовестных писателей для защиты прав тех ученых, которые тратят время, силы, ресурсы на проведение качественных исследований. Повторение, дублирование одних и тех же выводов — для авторитетных изданий это недопустимо. Самоцитирование, копирование своих работ для повышения количественных оценок.

Главная проблема в том, что иногда автоматизированные программы находят заимствования там, где их нет. Это связано с несовершенством алгоритмов, которые сопоставляют тексты по шинглам — одинаковые формулировки приравниваются к плагиату. Чтобы избежать таких ошибок и не испортить себе репутацию, стоит проверять свою работу перед отправкой.

Какие сервисы используют для проверки

Если искать программы антиплагиата в интернете, вы можете увидеть десятки разных сервисов — платных или бесплатных, требующих установки на компьютер или позволяющих загрузить файл онлайн. Логика у всех похожа — статья делится на словосочетания, которые поочередно сравниваются с другими текстами.

Какие у них отличия?

Лимиты: какой объём файла можно загрузить, сколько символов проверяется бесплатно.

Базы проверки: одни могут работать только с теми материалами, которые опубликованы в интернете и индексируются в поисковых системах, а у других есть доступ к закрытым базам научных работ.

Тарифы: цены зависят от функций сервиса, его популярности, количества проверок.

Аудитория: одни программы созданы для копирайтеров, маркетологов, авторов SEO текстов, другие — направлены на научное сообщество — ученых, аспирантов, студентов.

Алгоритмы: несмотря на общий принцип шинглов, системы отличаются, а вместе с ними — их оценки.

Наиболее популярные бесплатные сервисы — это Text.ru, eTXT, Advego, Content Watch. Все они работают с онлайн источниками и, если смотреть на функции, ориентируются на аудиторию коммерческих авторов. Они доступны всем пользователям, но для расширения лимита нужно зарегистрироваться. Главная проблема — отсутствие доступа к научным базам, что делает их практически бесполезными для ученых. Часто их оценки некорректны: некоторые явные цитаты алгоритмы упускают, но подсвечивают как плагиат устойчивые выражения или общие фразы, не влияющие на смысл.

Для проверки научных работ лучше использовать специализированные сервисы.

Антиплагиус

Если вы не знаете, какую систему использует журнал или организаторы конференции, можно проанализировать работу на платформе Антиплагиуса. Одним кликом вы можете получить отчёт обеих версий Антиплагиата, Руконтекст и других сервисов. Цена получается дешевле, чем при разовых проверках в этих программах напрямую.

Главный плюс платных веб-сервисов — корректность оценки. Вы получите точный результат, который не поменяется при проверке с другого аккаунта.

Антиплагиат — .РУ или .ВУЗ

Это самая популярная программа, которая создана проверки именно студенческих и научных работ. Антиплагиат.ру — открытый сервис, который доступен всем. Бесплатная версия ограничена по форматам файлов для загрузки, базам проверки и ссылками на источники заимствования. Работы проверяются только на плагиат из интернет-публикаций. В платной версии вы увидите подробный отчёт и все ссылки. Проверка происходит по расширенной базе. Антиплагиат.ВУЗ — закрытая программа. Она устанавливается только в образовательных учреждениях и научных организациях. По функциям она схожа с версией .РУ, но проверка строже и базы работ шире.

Руконтекст

Это ещё один сервис, который подходит для проверки статей. База включает несколько миллионов работ — она ежедневно пополняется. Алгоритмы позволяют найти скрытые заимствования с легких рерайтом или применением программ для повышения уникальности. Классификация скопированных фрагментов, отделение правильно оформленных цитат от плагиата, распознавание слов с изображений — эти и другие функции доступны пользователям после оплаты пакета проверок.

Unicheck

Этот сервис используют для анализа научных работ на иностранном языке. К нему подключены вузы США, Австралии, Латинской Америки и некоторых стран Европы. Бесплатная версия позволяет проверять фрагменты до 200 слов.

Какой процент плагиата допускается

В отличие от курсовых, рефератов и диссертаций, единых требований по уникальности к научным статьям — нет. У каждого издания — свои правила, которые, в свою очередь, могут отличаться по нишам. Комиссии по отбору работ в сборники или журналы заранее прописывают оценки — если вы не нашли их, можно запросить информацию через формы контакта или по звонку. Иногда в правилах можно увидеть абстрактные формулировки с требованиями «отправить уникальную авторскую работу, которая ранее нигде не публиковалась ни полностью, ни частично». В таком случае можно ориентироваться на средние значения 10-15% копирований.

Какие заимствования допускаются:

прямое или косвенное цитирование с указанием авторства и ссылкой на источник;

научные термины, которые нельзя описать своими словами без искажения смысла;

статистические данные;

законы, фрагменты юридических документов или другие источники, которые требуется приводить дословно.

Скопированные фрагменты должны быть небольшими — это могут быть отдельные фразы, предложения и в неких случаях короткие абзацы. Если при предварительной проверке уникальность текста меньше 85%, перепишите подсвеченные как плагиат части своими словами и отправьте файл на повторную проверку.

Советы, которые помогут избежать высокой оценки плагиата

Программа может ошибаться. Разработчики усложняют алгоритмы, комбинируют разные методы, чтобы повысить точность, но не всегда они работают так, как нужно. Часто в итоговом отчете можно увидеть подсвеченные фрагменты авторского текста, которые были написаны самостоятельно.

Сократить вероятность такой ситуации помогут следующие рекомендации:

Избегайте воды и общих бессмысленных фраз в тексте — они мешают восприятию научной информации и могут повысить уровень плагиата за счёт частоты использования в разных источниках. Прямые цитаты используйте только в тех случаях, когда их нельзя перефразировать. Хотя некоторые программы отделяют цитирование от заимствований, научные комиссии могут считать всё вместе, поскольку плагиат совсем недопустим. При использовании данных, взятых из открытых исследований, оформляйте из в виде графиков, диаграмм, скриншотов таблиц — система часто распознаёт последовательности как копирование. Если вам нужно опираться в тексте на чьи-то идеи — перефразируйте их, поменяйте порядок слов, замените синонимы, добавьте комментарии и упустите ссылку на автора. Автоматический перенос слов в Microsoft Word так же может на 1-2% повысить уникальность, поскольку разбитые слоги алгоритм часто распознаёт как отдельные слова.

Если для дипломов, рефератов и других студенческих работ пересказ — это норма, то для исследовательских статей — нет. Здесь плагиат — не технический показатель: обязательное условие публикации в авторитетном издательстве — научная новизна. По этой же причине дублирование отрывков из печатных источников не сработает. Копирование чужих идей без ссылки могут обнаружить и на ручной вычитке, поскольку в комиссию входят эксперты, которые постоянно следят за новыми идеями в отрасли.

Резюме

Для научных работ уникальность — один из главных критериев публикации, поэтому перед отправкой статьи в издание нужно проверить ее самостоятельно.

Не все сервисы подходят для ученых — лучше использовать Антиплагиат.РУ, Руконтекст или Антиплагиус, который может подготовить отчёт по всем системам.

Если пропустить этап проверки на плагиат и заимствования обнаружит комиссия, ваша репутация будет испорчена. Хорошие издательства отказываются работать с такими специалистами. Лучше заранее проверить и исправить работу, чем закрыть себе путь и создать дополнительные сложности в научной карьере.