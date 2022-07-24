План и структура дипломной работы

Дипломная – итоговая работа студента. От классических курсовых и рефератов ее отличают больший объем и необходимость научных исследований. Учащийся должен не просто собрать и систематизировать информацию нескольких источников, но еще и что-то дать науке, принести пользу обществу.

С чего начать? Выбрать тему и составить план. Если тему, как правило, определяют сам ВУЗ или организация-партнер учебного заведения, то составить план – забота студента. В данном материале мы расскажем, как составить план дипломной работы грамотно, чтобы не запутаться в процессе написания и полностью раскрыть тему.

Как составить план

Можно ли вообще обойтись без структуры и написать дипломную, как сочинение? Нет, нельзя. Во-первых, это обязательное требование преподавателя: он должен знать, о чем именно вы собираетесь написать. Во-вторых, это шпаргалка для вас: сможете заранее подобрать литературу, не заблудитесь в собственных мыслях, не отклонитесь от темы.

Обычно план создается в 3 этапа:

Вы обсуждаете с преподавателем тему, выявляете главное. Самостоятельно составляете план. Обсуждаете его с научным руководителем и вместе редактируете.

Существуют обязательные пункты плана: введение, заключение, список используемой литературы, приложения. Порядок строго определен: введение располагается перед основной частью текста, заключение – после нее, литература – после заключения, приложения – в самом конце. Значит, вам остается составить только план основной части работы.

Должно быть минимум 2 главы, в каждой из которых – минимум 3 раздела. Первая глава состоит из теории, вторая – из практических исследований. Дипломная должна выглядеть, как законченная история, в которой есть поставленная цель, описание процесса ее достижения и результат.

Звучит странно, но лучше составить план с конца. Вам необходимо четко определить, чем закончится работа, и какой у нее может быть вывод. Затем понять, что нужно сделать, чтобы иметь возможность получить этот вывод. И какими теоретическими знаниями необходимо обладать для проведения исследований или расчетов.

Используя данный шаблон, вы сможете составить план для дипломной по любой специальности:

Введение

Глава 1. Теория

1.1. История возникновения науки

1.2. Основные термины, законы, теории, которые вы будете использовать в практической части

1.3. Подробное описание ваших целей и описания комплекса мер для их достижения

Глава 2. Практика

2.1. Конкретные исследования или расчеты

2.2. Оценка возможных рисков, дополнений, отклонений от курса и их влияния на действия в 2.1.

2.3. Итог вашего практического исследования, вывод и его значение для науки

Заключение

Список литературы

Приложения

Пойдет на пользу, если вы сможете составить не только краткий план, но и тезисный, куда включите основные мысли для каждого раздела. Так еще легче написать качественную дипломную работу, потому что главная информация всегда будет на виду.

В учебной методичке вашего ВУЗа есть требования и к объему текста: это скорее относится к структуре, чем к оформлению. Минимальный объем текста 60-80 страниц, в зависимости от специальности, средний – 90 страниц. Вы должны составить план таким образом, чтобы главы и разделы были примерно одинаковы по объему. Недопустимо, чтобы теория была 70 страниц, а практика – 20. Или один раздел 3 страницы, а два других – по 15. Это грубая ошибка, и вас отправят на доработку. Поэтому заранее просчитывайте объем, когда определяете структуру.

Подведем итог. Вы определяете структуру самостоятельно, и преподаватель ее корректирует, если это необходимо. Затем разбиваете основную часть работы на теорию и практику, обозначаете итоговую цель и выявляете комплекс мер для ее достижения. В итоге вы должны написать связный рассказ.

Не волнуйтесь, если у вас не получается составить план: нам неизвестно еще ни одного случая, когда студента «зарубали» из-за ошибок в структуре будущей работы. Составить план всегда поможет преподаватель, есть информация в Интернете, можно использовать примеры работ предшественников. А вот из-за низкой уникальности дипломы «срывались» часто, поэтому лучше переживайте за проверку антиплагиата. Что это? Сейчас расскажем подробнее.

Проверка уникальности дипломной работы

Проверка уникальности – сравнение текста дипломной со всем контентом Интернета и баз данных. Вашу работу будут проверять на одном из 5 сервисов:

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder;

«Антиплагиат.ВУЗ».

Все они, кроме «Антиплагиат.ВУЗ», находятся в свободном доступе, и вы сможете узнать процент предварительно, еще до проверки в ВУЗе. Каким он должен быть, чтобы вас допустили к защите, можно узнать у преподавателя. Как правило, это 40-80 процентов, в зависимости от специальности. Узнать результат в «закрытом» «Антиплагиат.ВУЗ» и получить преподавательский отчет можно на нашем сайте.

Обратите внимание, самостоятельное написание не гарантирует высокий процент, ведь вы будете использовать научную литературу, которая обязательно размещена в Интернете и базах данных. Законы, цитаты, теории не подлежат редактированию, и они снизят процент. Еще есть устойчивые речевые обороты, от которых тоже никуда не деться. На результате отразятся и они.

Чтобы получить высокий процент уникальности и обойти плагиат диссертации, дипломной, курсовой или реферата, воспользуйтесь одной из двух наших услуг.

Если хороший результат необходим в кратчайшие сроки, вам идеально подойдет кодирование. Это изменение программного кода вашего документа. Вы сами указываете сервис проверки и необходимый процент, а через 5 минут получаете уникальную дипломную. Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу текста.

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