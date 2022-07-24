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Как работает система анти Антиплагиат

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Перетащите файл илиЗагрузите документ

Поддерживаются форматы: txt, docs, doc, rtf, odt, pdf

Максимальный размер: 20 МБ

Укажите нужный процент уникальности
60%

Проверка работ на уникальность — навязчивая идея Рособрнадзора. Академики встречаются, чешут в затылках и думают, что еще можно начать проверять на плагиат. При этом они толком не понимают, как работают системы контроля уникальности, их плюсы и минусы. 

В результате студент вынужден неделю писать работу, а потом еще неделю подгонять ее под непонятные требования. Переставлять слова местами, заменять на синонимы. “Федеральный закон” превращается “законодательный акт, действующий на территории РФ”. “Теория относительности” — в “утверждение Эйнштейна”, а сама работа — в словесный мусор. Преподаватель говорит: “Так не пойдет, переделывайте”. Хочется спросить: “Вам качество или уникальность? Определитесь уже”.

Но на любое действие найдется противодействие. Если Рособрнадзор усложняет студентам жизнь, то анти-антиплагиат упрощает — помогает быстро повысить уникальность без ущерба для качества. 

Методы повышения уникальности текста

Чего только не делают студенты для прохождения проверки на плагиат:

  1. Заменяют русские буквы на похожие по написанию символы из других алфавитов. Но такой метод уже не работает — алгоритмы проверки научились распознавать замену букв. 

Word позволяет заменить один символ на другой во всем тексте. Меняем русское “о” на английское “o”

Трюк не удался. Text.ru распознал замену символов и оценил наше творчество в 2,67% уникальности

  1. Меняют слова на синонимы. В интернете есть программы синонимайзеры, которые повышают уникальность. Но вот проблема — они не учитывают содержание текста. Получается оригинальный, но абсолютно нечитаемый бред.

Используем синонимайзер. На выходе получаем уникальный текст, который невозможно читать

  1. Несколько раз прогоняют текст через онлайн переводчик. Переводят работу на китайский и обратно на русский. Полученный бред редактируют вручную, пытаются придать смысл. Как ни странно, уникальность повышается. Минус такой: на это “увлекательное” занятие придется потратить много времени — едва ли не больше, чем на написание самой работы.

  2. Заменяют текст на картинки. Системы антиплагиата не умеют считывать текст с изображений. Этим пользуются некоторые хитрецы, которые переводят часть материала в графический формат. Тут можно попасть в неловкую ситуацию. Проверочные алгоритмы не заметят подвоха, а вот преподаватель увидит сразу же, когда откроет файл в текстовом редакторе.

Преимущества программ против плагиата

Можно самостоятельно сражаться с вредными алгоритмами проверки уникальности. Но лучше доверить это умной программе анти antiplagiat. И вот почему:

  1. Экономия времени. Программа повышает уникальность текста до нужного уровня за несколько минут с гарантированной эффективностью. Просто загружаете текст, нажимаете кнопку “повысить уникальность” и скачиваете готовый документ. Если же студент делает все сам, он рискует убить пару дней на ручную подгонку работы под туманные требования и все равно не пройти проверку.

  2. Программа работает круглосуточно. Стандартная студенческая история: уже ночь, а с утра нужно идти сдавать реферат или диплом на проверку. Анти-антиплагиат успеет помочь.

  3. Ни одна нервная клетка не погибнет. Ручная правка работы с целью повышения оригинальности — испытание для психики. При нескольких проверках текста одна и та же система может выдавать разные результаты. Вы проверяете работу и получаете 90% уникальности. Через час перепроверяете — уже 80%. Хочется разбить компьютер об голову создателей таких волшебных алгоритмов.

  4. Качество работы не страдает. Вот студент редактирует текст самостоятельно, перефразируя неуникальные фрагменты — теоремы, аксиомы, цитаты, ссылки на законы. Работа теряет структуру и научный стиль повествования. Преподаватель возмущенно хмурит брови и просит переделать.

  5. Система против антиплагиата обрабатывает научную работу незаметно для преподавателя. Только программист сможет догадаться, что с документом что-то делали. Если самостоятельно повышать уникальность, используя “серые” методы, останутся следы. Преподаватель обнаружит их и обвинит студента в обмане.

Как работает анти-антиплагиат

Программа предлагает 2 варианта повышения уникальности — кодирование и ручной рерайт.

При кодировании программа анти антиплагиат онлайн в автоматическом режиме редактирует машинный код файла. Внешний вид и содержание работы не изменяются. Форматирование, шрифты, таблицы, сноски — все остается в изначальной форме. Весь процесс занимает несколько минут — готовый файл можно сразу же скачать. После кодировки уникальность документа повышается до нужного уровня. 

С какими системами работает анти-антиплагиат:

  • “Антиплагиат.ру”;
  • “Антиплагиат.ВУЗ” - система, доступ к которой для студентов закрыт;
  • ETXT;
  • ADVEGO Plagiatus;
  • DC Finder.

Программа знает алгоритмы этих систем, их слабые места. Перед кодированием можно выбрать систему, под требования которой будет подгоняться текст. 

Повысить уникальность просто: загружаем файл, выбираем систему проверки и получаем готовую работу

Другой способ повысить уникальность — рерайт. При рерайте происходит ручная обработка текста. Профессиональный автор редактирует документ так, чтобы результат устроил любую систему антиплагиата. При этом автор:

  • строго придерживается научного стиля;

  • не использует неуместные синонимы, не коверкает фразы;

  • не допускает грамматических и пунктуационных ошибок.

Такая услуга стоит немного дороже и занимает до 3 дней, зато гарантирует прохождение проверок даже самого придирчивого преподавателя.

Что выбрать — кодирование или рерайт? Все просто: если нужно сдать реферат, курсовую или диплом, кодирование ваш вариант. Диссертации и научные статьи — более сложные работы, которые могут быть опубликованы. Для их уникализации лучше использовать рерайт.

Отзывы о программе анти антиплагиат

Егор, 19 лет, студент

Наш вуз подключен к “Антиплагиат.ВУЗ”. Все работы проверяют по ней. Но я не могу получить доступ, она только для преподавателей. Иду в университет, спрашиваю, как быть. Говорят: “Проверяй по “Антиплагиат”, это одно и то же”. Проверяю — 85%. Сдаю, проверяет преподаватель — 60%. Это, вообще, как? Получается, я должен вслепую редактировать текст?

Стал искать, как решить проблему. Нашел сервис анти антиплагиат на сайте Antiplagius.ru. Здесь можно проверить текст по всем системам, в том числе и “Антиплагиат.ВУЗ”. А потом еще и повысить уникальность, если процентов маловато. Курсовая в итоге сдана. Преподаватель расплылся в улыбке: “Другое дело. Видно, что сам писал!”

Алена, 20 лет, студентка

Я всю ночь провозилась с рефератом, придумывая, как бы еще обозвать Александра Македонского, Византию и Римскую империю, чтобы проклятый антиплагиат не выделял эти слова. Это ад какой-то: меняешь точку на запятую в одном месте — уникальность падает на 10%.

В итоге плюнула, отдала 60 рублей и закодировала текст через анти antiplagiat за 5 минут. И все, уникальность — 98%. Подгонять текст вручную — занятие для истинных мазохистов.

Андрей, 28 лет, учитель физики

Я подрабатываю — пишу работы на заказ для студентов. По всем заказам есть требования по уникальности, причем просят проверять через разные системы. Раньше использовал сайт анти антиплагиат рф, но там высокие цены и неудобный доисторический дизайн. Еще и долго обрабатывают заказы. Сейчас перешел на Antiplagius.ru. Все автоматизировано, проверка и повышение уникальности — несколько минут максимум, а цены — ниже. 

 

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