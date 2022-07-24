Как работает система анти Антиплагиат

Проверка работ на уникальность — навязчивая идея Рособрнадзора. Академики встречаются, чешут в затылках и думают, что еще можно начать проверять на плагиат. При этом они толком не понимают, как работают системы контроля уникальности, их плюсы и минусы.

В результате студент вынужден неделю писать работу, а потом еще неделю подгонять ее под непонятные требования. Переставлять слова местами, заменять на синонимы. “Федеральный закон” превращается “законодательный акт, действующий на территории РФ”. “Теория относительности” — в “утверждение Эйнштейна”, а сама работа — в словесный мусор. Преподаватель говорит: “Так не пойдет, переделывайте”. Хочется спросить: “Вам качество или уникальность? Определитесь уже”.

Но на любое действие найдется противодействие. Если Рособрнадзор усложняет студентам жизнь, то анти-антиплагиат упрощает — помогает быстро повысить уникальность без ущерба для качества.

Методы повышения уникальности текста

Чего только не делают студенты для прохождения проверки на плагиат:

Заменяют русские буквы на похожие по написанию символы из других алфавитов. Но такой метод уже не работает — алгоритмы проверки научились распознавать замену букв.

Меняют слова на синонимы. В интернете есть программы синонимайзеры, которые повышают уникальность. Но вот проблема — они не учитывают содержание текста. Получается оригинальный, но абсолютно нечитаемый бред.

Несколько раз прогоняют текст через онлайн переводчик. Переводят работу на китайский и обратно на русский. Полученный бред редактируют вручную, пытаются придать смысл. Как ни странно, уникальность повышается. Минус такой: на это “увлекательное” занятие придется потратить много времени — едва ли не больше, чем на написание самой работы. Заменяют текст на картинки. Системы антиплагиата не умеют считывать текст с изображений. Этим пользуются некоторые хитрецы, которые переводят часть материала в графический формат. Тут можно попасть в неловкую ситуацию. Проверочные алгоритмы не заметят подвоха, а вот преподаватель увидит сразу же, когда откроет файл в текстовом редакторе.

Преимущества программ против плагиата

Можно самостоятельно сражаться с вредными алгоритмами проверки уникальности. Но лучше доверить это умной программе анти antiplagiat. И вот почему:

Экономия времени. Программа повышает уникальность текста до нужного уровня за несколько минут с гарантированной эффективностью. Просто загружаете текст, нажимаете кнопку “повысить уникальность” и скачиваете готовый документ. Если же студент делает все сам, он рискует убить пару дней на ручную подгонку работы под туманные требования и все равно не пройти проверку. Программа работает круглосуточно. Стандартная студенческая история: уже ночь, а с утра нужно идти сдавать реферат или диплом на проверку. Анти-антиплагиат успеет помочь. Ни одна нервная клетка не погибнет. Ручная правка работы с целью повышения оригинальности — испытание для психики. При нескольких проверках текста одна и та же система может выдавать разные результаты. Вы проверяете работу и получаете 90% уникальности. Через час перепроверяете — уже 80%. Хочется разбить компьютер об голову создателей таких волшебных алгоритмов. Качество работы не страдает. Вот студент редактирует текст самостоятельно, перефразируя неуникальные фрагменты — теоремы, аксиомы, цитаты, ссылки на законы. Работа теряет структуру и научный стиль повествования. Преподаватель возмущенно хмурит брови и просит переделать. Система против антиплагиата обрабатывает научную работу незаметно для преподавателя. Только программист сможет догадаться, что с документом что-то делали. Если самостоятельно повышать уникальность, используя “серые” методы, останутся следы. Преподаватель обнаружит их и обвинит студента в обмане.

Как работает анти-антиплагиат

Программа предлагает 2 варианта повышения уникальности — кодирование и ручной рерайт.

При кодировании программа анти антиплагиат онлайн в автоматическом режиме редактирует машинный код файла. Внешний вид и содержание работы не изменяются. Форматирование, шрифты, таблицы, сноски — все остается в изначальной форме. Весь процесс занимает несколько минут — готовый файл можно сразу же скачать. После кодировки уникальность документа повышается до нужного уровня.

С какими системами работает анти-антиплагиат:

“Антиплагиат.ру”;

“Антиплагиат.ВУЗ” - система, доступ к которой для студентов закрыт;

ETXT;

ADVEGO Plagiatus;

DC Finder.

Программа знает алгоритмы этих систем, их слабые места. Перед кодированием можно выбрать систему, под требования которой будет подгоняться текст.

Другой способ повысить уникальность — рерайт. При рерайте происходит ручная обработка текста. Профессиональный автор редактирует документ так, чтобы результат устроил любую систему антиплагиата. При этом автор:

строго придерживается научного стиля;

не использует неуместные синонимы, не коверкает фразы;

не допускает грамматических и пунктуационных ошибок.

Такая услуга стоит немного дороже и занимает до 3 дней, зато гарантирует прохождение проверок даже самого придирчивого преподавателя.

Что выбрать — кодирование или рерайт? Все просто: если нужно сдать реферат, курсовую или диплом, кодирование ваш вариант. Диссертации и научные статьи — более сложные работы, которые могут быть опубликованы. Для их уникализации лучше использовать рерайт.

Отзывы о программе анти антиплагиат

Егор, 19 лет, студент

Наш вуз подключен к “Антиплагиат.ВУЗ”. Все работы проверяют по ней. Но я не могу получить доступ, она только для преподавателей. Иду в университет, спрашиваю, как быть. Говорят: “Проверяй по “Антиплагиат”, это одно и то же”. Проверяю — 85%. Сдаю, проверяет преподаватель — 60%. Это, вообще, как? Получается, я должен вслепую редактировать текст?

Стал искать, как решить проблему. Нашел сервис анти антиплагиат на сайте Antiplagius.ru. Здесь можно проверить текст по всем системам, в том числе и “Антиплагиат.ВУЗ”. А потом еще и повысить уникальность, если процентов маловато. Курсовая в итоге сдана. Преподаватель расплылся в улыбке: “Другое дело. Видно, что сам писал!”

Алена, 20 лет, студентка

Я всю ночь провозилась с рефератом, придумывая, как бы еще обозвать Александра Македонского, Византию и Римскую империю, чтобы проклятый антиплагиат не выделял эти слова. Это ад какой-то: меняешь точку на запятую в одном месте — уникальность падает на 10%.

В итоге плюнула, отдала 60 рублей и закодировала текст через анти antiplagiat за 5 минут. И все, уникальность — 98%. Подгонять текст вручную — занятие для истинных мазохистов.

Андрей, 28 лет, учитель физики

Я подрабатываю — пишу работы на заказ для студентов. По всем заказам есть требования по уникальности, причем просят проверять через разные системы. Раньше использовал сайт анти антиплагиат рф, но там высокие цены и неудобный доисторический дизайн. Еще и долго обрабатывают заказы. Сейчас перешел на Antiplagius.ru. Все автоматизировано, проверка и повышение уникальности — несколько минут максимум, а цены — ниже.