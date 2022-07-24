Как повысить уникальность реферата: «лайфхаки» для студентов

Реферат — самая распространенная студенческая научная работа. Если диплом пишется только один раз за период обучения, а курсовые — не более двух раз за семестр, то количество рефератов почти не ограничено. Студентам, которые пропускают занятия без уважительной причины, порой приходится сдавать по 10–15 рефератов за полгода в качестве наказания.

К диплому и курсовым работам предъявляются строгие требования (актуальность темы, несколько глав и разделов, исследования, выявление научной значимости и т.д.). Для рефератов серьезное требование только одно — высокая уникальность.

Раз рефератов нужно много, а требований — минимум, то велико желание схитрить: найти подходящую работу в Интернете и выдать ее за свою. Но как решить вопрос низкой уникальности, ведь любая информация, размещенная в Интернете и базах данных, априори считается плагиатом? Расскажем о популярных «лайфхаках».

Используйте несколько источников

В отличие от уже упомянутых курсовых и дипломных работ, список тем для рефератов не меняется — он остается одним и тем же из года в год. Соответственно, получая любую тему, вы можете найти примеры работ предшественников и студентов других ВУЗов. Ваша задача — любыми способами добыть как можно больше подходящих материалов:

в Интернете;

в библиотеках;

в архивах ВУЗов;

у старшекурсников;

и т.д.

Когда у вас есть хотя бы 5–7 рефератов на нужную тему, варианта два:

Можете проверить реферат на антиплагиат. Вдруг вам улыбнется удача, и один из текстов окажется уникальным?! Используйте все источники и соберите из них одну работу. Затем перепишите наиболее распространенные фразы, измените подзаголовки, сократите количество цитат, добавьте несколько абзацев своих мыслей.

Если уникальный реферат вы не нашли, и советы из второго пункта не сработали — пора переходить к проверенным способам повышения оригинальности текста!

Кодирование

Работа с программным кодом документа — от вас требуется только найти подходящий реферат. Вы сами указываете сервис проверки и желаемый процент уникальности, а через несколько минут получаете готовую оригинальную работу.

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Профессиональный рерайт

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