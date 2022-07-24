Как проверить текст на плагиат и устранить заимствования

Любая научная работа (диссертация, реферат, диплом, курсовая) обязательно проверяется на уникальность. Со справедливостью этого требования не поспоришь — студент или научный сотрудник должны пользоваться только своими знаниями и исследованиями, а не переписывать труды других.

Если рассуждать логически, то учащимся имеет смысл проверять свою работу на уникальность только в том случае, если они копировали информацию из печатных или электронных источников. Может оказаться, что они позаимствовали слишком много, и итоговый процент оригинальности текста не дотягивает до минимальной планки.

Но на деле все иначе — стоит проверять, даже если вы не скопировали ни одного слова.

Некоторые сервисы слишком строги и могут посчитать за плагиат научные определения и термины, другие — почему-то учитывают распространенные речевые обороты, так же относя их к украденной информации.

В данном материале мы расскажем, как проверить текст на уникальность, а также посоветуем, что делать, если процент ниже нормы, установленной ВУЗом.

Сервисы проверки

В Интернете есть множество онлайн-программ, позволяющих проверить оригинальность текста. Их десятки или даже сотни. Но это не значит, что можно выбрать любую. Перед вами ключевые критерии:

с этим сервисом работает ваш ВУЗ;

разработчики занимаются модернизацией программы, регулярно обновляя ее алгоритмы;

антиплагиат протестирован другими студентами, и результатам можно доверять.

Выглядит все легко: спросили в деканате требуемый сервис проверки, загрузили работу, узнали процент, посмотрели элементы заимствований, устранили замечания. Однако по факту трудностей много:

некоторые сервисы недоступны для простых пользователей (ими могут пользоваться только представители ВУЗа);

за проверку придется заплатить;

можно проверить только небольшие по размеру тексты и документы, масштабную научную работу — нельзя;

в отчете вы не увидите заимствований, только итоговый процент;

ВУЗ может выбрать другой сервис в последний момент (вы проверяли в одном, а теперь, за 2 дня до защиты, нужен другой).

Чтобы гарантированно избежать всех перечисленных проблем, опытные студенты пользуются универсальными сервисами. Например, в нашей бесплатной системе учтены все алгоритмы популярных современных антиплагиатов — вы получаете справедливый усредненный результат.

Еще важнее, что мы проверяем тексты до 200 000 знаков и документы до 20 Мб. Этого с запасом хватит для проверки на уникальность реферата или курсовой.

Правильный алгоритм проверки должен состоять из трех шагов:

1. Загружаете текст или документ — узнаете процент. Обратите внимание, что вы можете выбрать как нашу систему, так и другие (в том числе «закрытый» «Антиплагиат.ВУЗ.»). Открываете отчет, чтобы увидеть заимствованные фрагменты.

Обращаетесь к ссылкам на первоисточники — с их помощью вы узнаете, откуда скопирована информация (по мнению антиплагиата).

Итоговый процент выше нормы — поздравляем, все в порядке, можно смело идти на защиту. Не хватает совсем немного (1-10 процентов) — переписывайте неуникальные фрагменты, согласно данным из отчета системы проверки. Не хватает более 10 процентов — переписать вряд ли получится, поэтому стоит задуматься об альтернативных способах повышения уникальности.

Как повысить процент оригинальности текста

На данный момент существуют только два надежных способа увеличить процент уникальности:

Кодирование документа. Профессиональный рерайт.

Кодирование — изменение программного кода документа. Вы сами указываете желаемый процент и сервис проверки, а уже через 5 минут получаете уникальную научную работу.

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Профессиональный рерайт выполняется вручную нашими специалистами. За 3 дня они полностью перепишут текст, сделав его уникальным для любого сервиса проверки.

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