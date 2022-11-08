Как проверить научную статью на плагиат?

Плагиат — одна из главных проблем в научной среде. С одной стороны, ученые опираются на работы друг друга для повышения качества исследований, с другой стороны некоторые из них копируют или присваивают результаты чужих трудов. Чтобы избежать дублирований в статьях, научные журналы и организаторы конференций проверяют тексты на антиплагиате.

В отличие от студенческих работ, в научной среде нет единой системы для проверки. Каждое издательство может использовать доступные ему инструменты. C помощью каких сервисов анализируют работы, какой процент заимствований допускается и как избежать высокого показателя плагиата — ответим на все вопросы в этой статье.

Зачем нужна проверка

Научное сообщество работает как сеть: ссылаться на работы коллег — норма, а в некоторых случаях — обязательная часть исследования. Однако перед публикацией в издательствах каждый научный труд проверяется на плагиат. Причины:

Ошибки при цитировании или неправильное оформление ссылок.

Дублирование ранее опубликованных выводов других авторов.

Присваивание результатов чужих исследований недобросовестными авторами.

Повторы и излишнее самоцитирование для номинального увеличения числа публикаций.

Чтобы не портить важную для работы в науке репутацию, стоит четко определить, что такое плагиат. При проверке под этим термином подразумевается умышленное заимствование чужих мыслей, выводов, идей, без указания ссылки на источник. Помимо репутационных рисков, вы можете столкнуться с юридическими последствиями нарушения авторского права.

Если для студентов перефразирование — это приемлемый способ написания курсовой или диплома, то рерайтинг без ссылок на источник для ученого — это всё так же плагиат. Требования в этой среде строже, а проблема остается актуальной, несмотря на продвинутые алгоритмы проверки. Писать статьи нужно по всем правилам, а перед отправкой загружать в антиплагиат для анализа, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Сколько процентов заимствований допускается в статье

Чем выше рейтинг журнала, тем строже проверки, поскольку один промах может разрушить его репутацию. Редакторские комиссии — это ученые, которые разбираются в теме, поэтому они комбинируют сервисы и ручную проверку. Перед отправкой статьи нужно уточнить все условия заранее, поскольку требования издательств отличаются. Некоторые указывают конкретные показатели, другие просто прописывают правило об уникальности текста. В любом случае ваша задача — писать материал самостоятельно.

Начинающим ученым нужно понимать базовые принципы, на которые опираются во всех редакционных комиссиях:

Цитаты с ссылками на источники — это норма, но их количество должно быть ограничено. Научная статья — это исследование, а не синтез идей.

Плагиат без указания авторства недопустим.

В скопированных фрагментах может быть только то, что некорректно писать своими словами, например, устоявшиеся термины, точные данные исследований, выдержки из нормативно-правовых актов и т.п. Если формулировки можно менять, стоит сделать это, указав ссылку.

Заимствование фраз или отдельных формулировок, которые нельзя исправить допускается, вставлять в небольшую статью целые абзацы с чужими мыслями — нет.

Лимит всех копирований с учетом цитат обычно не превышает 15%.

Если при проверке выясняется, что уровень уникальности ниже 85-90%, текст необходимо отредактировать.

Как проверить научную статью на антиплагиат

Раньше для поиска заимствований проводился только ручной анализ. Редакторская комиссия, опираясь на свой опыт и знания, вычитывала текст и сопоставляла с другими публикациями. Сейчас процесс упростился за счет автоматизированных систем проверки. Однако они не исключают дополнительную проверку.

Ученым и студентам доступны десятки сервисов, которые могут проанализировать статью на копирования. Однако при выборе нужно учитывать, что у каждого антиплагиата — свои алгоритмы и базы для сопоставления информации. Большинство бесплатных сервисов опираются только на материалы, опубликованные в интернете, при этом одни охватывают поиск по научным статьям, а другие ориентируются только на главную выдачу поисковиков. Среди них популярные проекты — eTXT, Text.ru, Advego и другие.

Некоторые пользователи среди их недостатков отмечают неточность проверки. При повторной проверке без редактирования можно получить другой результат. Еще один минус — лимиты, которые не позволяют анализировать объемные статьи онлайн. Например, в eTXT ограничения 5000 знаков для зарегистрированных, и 3000 — для незарегистрированных посетителей, а в text.ru можно проверять до 15000 символов в сутки. Какие есть альтернативы?

Руконтекст

Одна из популярных программ в научной среде. Алгоритм анализа построен на искусственном интеллекте, а индекс источников для сопоставления превышает 2 млрд. К системе подключены вузовские модули, базы диссертаций, электронные библиотеки и т.д. Сервис классифицирует плагиат по типам заимствований — он помечает общеизвестные факты, цитаты и самоцитирование, которые можно исключить из проверки и пересчитать уникальность.

Цены привязаны не к количеству символов, а продолжительности использования. При оплате 390 рублей в сутки проверка охватывает источники основного индекса, за 1790 рублей — по всем базам.

Антиплагиат

У этой программы есть две версии — открытая .РУ и закрытая .ВУЗ. Самостоятельно проверить работу можно только в первой, поскольку доступ к вузовской есть только у университетов или крупных исследовательских центрах, у которых есть миллионные бюджеты на оплату лицензии. Отличий в алгоритме у сервисов нет, но в закрытой есть дополнительные функции и модули для проверки. В Антиплагиат.ру можно проверить работу бесплатно, но тогда она, как и стандартные онлайн-сервисы, проводит анализ только интернет-источников. В платной версии цены начинаются от 386 рублей за одну проверку.

Антиплагиус

Получить единый отчет из разных систем можно в Антиплагиусе. У платформы есть лицензии и доступы к закрытым базам. Загрузив статью один раз, вы можете отметить несколько сервисов проверки и получить оценку каждого из них. Этот способ получается выгоднее. Так, цена проверки научной статьи по базам Руконтекст — 169 рублей, а по системе Антиплагиат (обе версии) — 299 рублей.





Главные плюсы перечисленных программ:

Точность оценки.

Разделение цитирования и плагиата.

Анализ по расширенным индексам.

5 советов, которые помогут избежать низкой оценки уникальности

Главная рекомендация — самостоятельно проводить исследования и описывать их выводы в работе. Это основа любой научной статьи. Проработка уникальности должна касаться только теоретических вставок и цитат. Здесь нужно разбираться в правилах оформления и принципах проверки. Продвинутые сервисы используют разные методики — от стандартного алгоритма шинглов до статистического или фрагментарного анализа.

Бывает, что система ошибается, указывая на высокий уровень плагиата в авторском тексте. Это происходит из-за популярности темы, устоявшейся терминологии, общих источников статистических данных и т.д. Есть несколько рекомендаций, которые помогают избежать этого:

Совет №1: пересказ вместо цитаты

В большинстве случаев цитирование можно заменить своей формулировкой. При этом не стоит забывать ссылку на источник.

Совет №2: избегайте общих фраз

Клише, фразеологизмы, шаблонные фразы часто распознаются как копирование. Помимо этого, они негативно сказываются на качестве текста. Материал лучше очистить перед отправкой на публикацию.

Совет №3: автоматический перенос

При форматировании документа включите функцию автоматического переноса. С этой опцией повышается читабельность и, хотя и незначительно, но сокращается доля плагиата.

Совет №4: изображения вместо стандартных таблиц

Визуализация данных — это хороший инструмент для исследователей не только с точки зрения антиплагиата, но и донесения мыслей. Если вы пользуетесь общедоступной статистикой, оформите ее в виде инфографики, это улучшит качество работы.

Совет №5: синонимы

Из большинства лексических приемов, которыми пользуются для уникализации текстов, ученым доступны только синонимы. Применять их нужно с осторожностью, чтобы не искажать смысл.

Получение высокой оценки оригинальности от программы — это не гарантия отсутствия плагиата, поэтому лучше придерживаться этических принципов и писать работы самостоятельно. В редакционных комиссиях принимают участие ученые, которые разбираются в теме. Для них выявить перефразированные фрагменты — не проблема, поэтому попытки обойти систему могут закрыть вам доступ в этот журнал.

Резюме

Даже если вы описываете результаты своих исследований в статье, перед отправкой стоит проверить ее на антиплагиате. Несмотря на богатство русского языка, не всегда возможно с ходу подобрать оригинальные формулировки для описания теории. Из-за активной борьбы против заимствований, негативные результаты проверки со стороны комиссии могут стоить вам репутации, а в крайних случаях — юридических санкций.

Для анализа стоит использовать программы, которые проверяют по научным базам, а не только по интернет публикациям, иначе оценка может быть некорректной. Любую информацию, которую вы используете в работе, необходимо редактировать — при этом ссылки на источники обязательны.