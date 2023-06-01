Проверка Эссе на уникальность онлайн

Проверка уникальности эссе — обязательное требование для большинства вузов. Такой вид заданий встречается намного реже, чем курсовые работы или доклады, поэтому не все студенты осведомлены, как правильно поднять оригинальность эссе. Многие скачивают их из интернета, предпочитая не тратить время на оригинальность. Такая работа не пройдет проверку на плагиат, и преподаватель вернет ее на доработку. Мы составили краткое руководство и решили поделиться простыми, но эффективными способами повышения оригинальности, которые помогут пройти проверку на плагиат.

Эссе — что это такое?

Студенты технических специальностей маловероятно столкнутся с таким заданием, поскольку оно подразумевает некое сочинение-рассуждение. В школах оно трактуется именно так, но для учащихся высших учебных заведений к текстам предъявляются более высокие требования. Кроме собственных рассуждений в таких работах используются научные доказательства, факты, исследования, которые подтверждают приведенные утверждения. Задача эссе — не просто донести свои мысли, а доказать и отстоять их. Если после прочтения человек изменил свою точку зрения и согласился с автором, можно утверждать, что работа хорошая.

Для преподавателя важными критериями эссе выступает оценка структуры, аргументов, убедительности и речи. Если рассуждения построены логично, есть доказательная база и автор уверен в своих высказываниях, работа будет принята. Но объективно оценить ее — не всегда возможно, поэтому одним из критериев является уникальность. В заданиях студенты могут заимствовать информацию из работ других авторов, пользоваться общедоступными доказательствами. В таком случае процент уникальности может быть сильно снижен.

Структура

Любая студенческая работа должна соответствовать установленным критериям. Для эссе это не только уникальность, а и соблюдение структуры. В нем есть вступление, тезисное изложение мыслей, приведение аргументов и заключение. В первой части автор подталкивает к рассуждению, интригует, делает подводку, чтобы развить мысль дальше. Затем он выдвигает собственную теорию, которую дальше старается доказать. Завершается эссе подведением итогов. Строгих рамок нет, главное — чтобы мысли доносились понятно.





Секреты повышения уникальности

Каким бы аргументированным не было эссе, преподаватель может отклонить его, если оно не пройдет проверку уникальности. Мы подготовили небольшую подборку эффективных способов, которые помогут повысить оригинальность работы.

№1: пересказ

Самый простой и понятный способ, чтобы повысить оригинальность работы. Вы проверяете текст на Антиплагиат.ру, выделяете заимствованные куски текста и излагаете его своими словами с сохранением основной мысли. Какие-то ключевые моменты лучше сохранить, чтобы не потерять доказательную цепочку.

№2: использование синонимичных слов

Этот способ предполагает замену отдельных слов на синонимичные, с точно таким же смыслом, но разным написанием. Чем больше слов получится заменить таким образом, тем выше будет уникальность готовой работы.

№3: кодировка

Изменением кодировки файла можно получить оригинальный документ всего за несколько минут. Это лучший способ для тех, кто ограничен во времени или не хочет заниматься исправлением вручную.

Как это сделать с помощью сервиса Antiplagius:

Загрузить документ.

Указать требуемый процент уникальности: показатель должен быть немного выше требуемого, а цифры лучше не округлять, например, поставить 92,75% — так результат будет выглядеть естественнее.

Оплатить работу и дождаться, пока она обработается внутри системы: вам будет предоставлен файл с новой кодировкой, а заимствования не смогут распознать даже строгие фильтры.

Готовый файл будет проверен в преподавательской закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ, а вы будете уверены в его оригинальности.

4: материалы с иностранных сайтов

Достаточно найти материал по вашей теме, перевести его через Транслейт, отредактировать и проверить на уникальность. Используя такой способ, есть высокая вероятность, что у вас получится обойти антиплагиат.

№5: удаление неуникальных фрагментов

Этот вариант сработает только тогда, если в эссе не так много заимствований, а количество знаков позволяет выполнить удаление.

Как написать эссе с высокой уникальностью с нуля?

Оптимально писать работу самостоятельно, не вставлять большое количество цитат и выдержек из чужих работ. Используемые источники должны быть авторитетными и уместными для вашей темы. Так, если работа строится на рассуждении о значимости родного языка, можно взять за основу труды великих филологов и ссылаться на них. Рассуждения и обработка информации обязаны быть логичными и последовательными.

Рерайт как один из способов повышения уникальности

Перефразирование исходной работы большого объема — сложный и трудоемкий процесс, требующий большой вовлеченности автора. Излагаться будут все те же мысли, но другими словами. Не стоит добавлять много абстрактности и своих личных суждений, не подкрепленных доказательной базой. Переписывать одно предложение несколько раз — тоже не самый лучший вариант, иначе потом придется думать, как убрать воду.

Если преподаватель не принял эссе, а на корректировку нет времени и сил, можно заказать услуги в Antiplagius. Эксперты проведут глубокий рерайт работы или предложат уникализацию текста с помощью кодировки.