Эффективный способ повысить уникальность текста в антиплагиате

Любой студент уже на первом курсе знает: написал реферат, курсовой проект или диплом - проверь на антиплагиат. Иначе к защите могут не допустить. И неизвестно, что сложнее: написать сам материал или сделать его уникальным. Дело в том, что “Antiplagiat.ВУЗ”, закрытый сервис, через который преподаватель проверяет ваш научный труд, считает заимствованием все, что находит в базах для проверки. Таких баз более сорока. В их число входят база Российской государственной библиотеки, база принятых публикаций (ее еще называют “Кольцом ВУЗов”) база нормативки, более 120 млн. сайтов интернета, а также десятки других.

Идеальная уникальность работы - 100%. Но на практике такой показатель недостижим. В публикации постоянно нужно использовать цитаты, определения, выжимки и тезисы других научных трудов (так сказать, основание, чтобы не быть голословным). И каждое такое заимствование условно считается плагиатом. Если показатель плагиата выше 20%, работу не примут.

Вы наверняка не раз задавались резонными вопросами: зачем все это сделано? Какой в этом смысл? И чем это помогает студентам? Не пытайтесь найти ответы. Механизмы здесь неоднозначные, но одно ясно точно: для студентов никакой ценности Antiplagiat не несет. Скорее, наоборот, с каждым днем отнимает все больше времени, которое можно потратить на учебу или углубление в тему. Так нет же, студенты вынуждены вместо профильных наук штудировать русские синонимы и словоформы, лишь бы приблизиться к заветному повышению процентов уникальности. Вот почему многие из них выбирают несколько иные способы прохождения проверки. Без суеты и нервотрепки. С гарантированным результатом.

Повышаем уникальность текста

“Антиплагиат.ВУЗ” - это всего лишь машина, которая работает по своим алгоритмам. Если эти алгоритмы знать, то программу можно легко обмануть и обойти все те условия, которые она студенту навязывает.

При этом неважно, пишете вы работу сами, заказываете у фрилансера или качаете из интернета. Во всех случаях механика проверки одна и та же. Разница - только в рисках. При этом у скачанного из интернета документа и у материала, написанного фрилансером, риски провалить проверку примерно одинаковые. Дело в том, что неизвестно, как фрилансеры пишут курсовые и дипломы. С высокой долей вероятности они точно так же пользуются интернетом и общедоступными базами. Теми базами, по которым “пробивает” будущую публикацию преподавательский сервис.

Чтобы быть уверенным на 100% в прохождении проверки, нужно для начала узнать, какая оригинальность у вашего материала. И здесь кроется первая сложность. У большинства студентов есть доступ только к бесплатной онлайн системе “Антиплагиат”, которая проверяет совпадения только в интернете. Но кому нужна такая проверка, пусть и бесплатно? Мол, если из интернета будет высокий показатель заимствований, просто рерайтите текст, дабы увеличить уникальность - и можно сдавать на проверку преподавателю. Но какой в этом смысл, если преподавательская программа найдет заимствования по другим базам? Опять переделывать с отсрочкой сдачи на месяц? Где логика?!

Для таких ситуаций существует альтернативная сервис - Antiplagius. Его главные преимущества:

Имеет доступ к преподавательскому отчету, недоступному для других систем. Автоматически может поднять уникальность любого текста на уровне машинного кода. До того значения, которое требуется. Другими словами, визуально материал может быть на 100% плагиат, но преподавательская программа проверки это не покажет. Более того, она скажет, что это на 90-100% оригинальный текст добросовестного автора которому можно доверять. Результат виден сразу. Оказывает спектр дополнительных услуг: рерайтинг, поддержка до сдачи, быстрое реагирование на вопросы. Всегда можно обратиться за помощью к службе поддержки.

Другими словами, Antiplagius позволяет законно обходить антиплагиат и существенно повысить шансы на сдачу работы с первого раза.

Уникальный диплом или реферат за 5 минут

Больше не нужно зубрить русский язык вместо основного предмета. Больше не нужно обращаться к фрилансерам в надежде, что они повысят уникальность материала (или его части) вслепую. И это при том, что проверить качество решения задачи вы априори все равно не сможете. Больше не нужно тратить деньги на сомнительных способах обхода ВУЗовского сервиса, работавших когда-то давно, но совершенно неактуальных сегодня. Больше не нужно тратить недели и месяцы, бессмысленно переставляя в тексте слова.

Вы можете получить уникальный материал самостоятельно, сэкономив время, силы и деньги. И даже если ваш текст не полностью уникальный, вы всегда можете сделать необходимую корректировку.

Antiplagius работает с любыми документами: статьи, рефераты, дипломные проекты и т.д. В любом случае именно вы перестаете подстраиваться под систему проверки. Вам становится все равно, какая фактическая оригинальность у вашей публикации здесь и сейчас. Вы устанавливаете требуемое значение и больше к этой теме не возвращаетесь. Вообще. В то время как другие тратят недели и месяцы на подбор синонимов и изменение окончаний. Согласитесь, это гораздо приятнее. Не носиться со словарями, не спрашивать совета бывалых, а решить самостоятельно и за 5 минут.

Пора нести уникальный текст на проверку!

Вы уже на сайте сервиса Antiplagius. Дальше - дело за малым. Загрузите документ, и данный сервис все сделает за вас, предоставив на выходе 100% уникальный материал по цене одной чашки кофе.