Как повысить антиплагиат в 2022 году?

Программы антиплагиата — главная проблема, с которой сталкиваются студенты и выпускники вузов. Чем дольше работает эта система, тем сложнее получить хорошую оценку. Каждый текст, который преподаватель проверяет с помощью Антиплагиат.ВУЗ, наиболее распространенным сервисом, попадает в общую базу. В 2022 году в нее загружено больше миллиарда статей, курсовых, дипломов, диссертаций.

Изначально задача сервисов для проверки — борьба с теми, кто скачивает готовую информацию целым файлом или отдельными разделами и выдает за свою работу. Однако сейчас со сложностями сталкиваются даже те, кто пишут работу самостоятельно. Десятки статей из интернета рассказывают о том, как бесплатно обойти фильтры. Однако на практике большинство из них — «вредные советы», которые могут испортить вашу репутацию в глазах преподавателя.

В этом материале мы разберем популярные методики — их плюсы, минусы и ограничения при использовании, чтобы вы могли взвесить все риски при повышении оригинальности текста перед сдачей диплома.

Как выбор темы связан с уникальностью?

Большинство студентов стараются идти по легкому пути — выбирать темы, по которым можно быстро найти много информации или целые работы. Проблема в том, что популярность направления приводит к росту текстов в базе и исчерпанию уникальных формулировок. Если сотни выпускников перефразируют один и тот же термин, сделать креативное описание не получится из-за языковых ограничений.

Выход — выбрать интересную тему для исследований, самостоятельно искать данные или теорию на разных языках, проводить анализ и делать выводы. Это сложнее в процессе написания, но уникальность такой курсовой или диплома будет высокой. Если вы возьмете распространенную тему, вы быстрее соберете информацию, но из-за обилия повторяющихся формул, терминов, теоретических разборов, уникальность будет низкой, даже несмотря на собственные комментарии. Если еще и преподаватель выставляет неадекватные требования в виде 90% оригинальности для курсовой по праву, для прохождения фильтров антиплагиата придется переписывать текст несколько раз.

Пошаговый алгоритм снижения уровня плагиата

Для проверки есть десятки онлайн-сервисов, однако далеко не все подходят для студентов. Обычно они анализируют текст на заимствования из интернета. Их база ограничена, поэтому оценка может сильно отличаться от преподавательской. Чтобы не рисковать, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

Шаг №1: узнайте точные требования

Какое соотношение цитат и плагиата к собственным формулировкам должно быть в работе, можно узнать на кафедре. Если по каким-то причинам у вас нет этой информации, ориентируйтесь на средние показатели.

Шаг №2: выберите программу для проверки

Для анализа работы стоит выбирать самые строгие сервисы — например, Руконтекст или Антиплагиат.ру. Несмотря на популярность eTXT, Advego и Text.ru — эти системы больше подходят для копирайтеров, журналистов и других авторов текстов для публикации в интернете. Студентам нужна проверка по научным базам.

Обычно преподаватели загружают работы в закрытую систему Антиплагиат.ВУЗ. В ней есть дополнительные модули и базы учебных заведений со всей России. Из-за этого проверка строже. Узнать уровень уникальности в этой программе бесплатно не получится, но вы можете заказать отчет в Антиплагиусе.

Шаг №3: проверьте работу

Чтобы получить более точный результат, сравните оценки в разных сервисах. Нередко они отличаются, поскольку используются разные алгоритмы и длина шингла. Наиболее близкий к вузовской системе результат можно получить с платным доступом в Антиплагиат.ру, однако его цена выше, чем у отчета от Антиплагиуса.

Шаг №4: сохраните исходную версию

Иногда при исправлениях можно испортить текст или понизить оценку уникальности, поэтому всегда сохраняйте первый вариант работы. Сделав это, вы сможете вернуться и заново обработать фрагмент.

Шаг №5: выберите методики повышения уникальности

В следующем разделе мы перечислим несколько рабочих способов. Использование нескольких инструментов повышает эффективность редактирования, поэтому комбинируйте их в зависимости от объема копипаста.

Шаг №6: повышайте уникальность до уровня, который выше требований на 10% процентов

Этот совет нужен для тех, кто не знает точную оценку от Антиплагиат.ВУЗ. Из-за ограниченности баз показатель после анализа в открытых сервисах обычно выше реального, поэтому лучше минимизировать плагиат. При заказе отчета в Антиплагиусе вы получите такой же результат, какой увидит преподаватель.

Шаг №7: перепроверьте работу

Сохраните файл и заново загрузите его в программу. Если он не дотягивает до нужных показателей, то переходите ко второму кругу редактирования. При хороших результатах отправляйте документ научному руководителю.

Бесплатные способы повышения уникальности текста, которые работают в 2022

Разобравшись с алгоритмом проработки, можно переходить к рабочим инструментам. Важно использовать только актуальные методики, потому что алгоритмы постоянно усложняются. В Антиплагиат.ВУЗ появились модули для проверки копирования при автоматическом переводе зарубежных научных источников и обнаружение поверхностного перефразирования. Большинство автоматизированных лайфхаков давно перестали работать и выявляются даже простыми онлайн-сервисами. В этот список добавлены только актуальные на 2022 год способы.

Глубокий рерайт

Эта методика вряд ли перестанет работать со временем, поскольку она ближе всего к авторскому тексту. При подготовке диплома или курсовой от студента не требуется что-то изобретать, задача — подобрать теорию, на которой будет основано исследование. Написать ее нужно своими словами. В этом и есть смысл рерайтинга. Это не попытка обмануть систему, а хороший способ редактирования текстов.

Алгоритм простой:

Выбираете фрагмент, который антиплагиат считает заимствованием. Вдумчиво перечитываете его несколько раз и закрываете. Пишете новый абзац своими словами.

Некоторые переписывают по предложениям, но лучше брать более объемные фрагменты и менять структуру подачи. Для написания новых формулировок можно использовать разные инструменты — от подбора синонимов до перестановок внутри предложений. Единственный недостаток способа — усилия и время, которые нужно тратить на корректировки.

Графика для таблиц и формул

Переписать своими словами формулы и таблицы с данными невозможно. В этом случае ваш помощник — изображения. Вы можете собрать формулы в графических редакторах, например, в бесплатной Figma и вставить их как картинки. Второй вариант — сделать скрин. Это удобно и выглядит лучше, чем конструктор формул в Word, у которого постоянно сбивается форматирование. По той же логике оформляются таблицы.

Минус способа — необходимость разобраться в графическом редакторе. Однако все они выглядят как конструктор, поэтому на изучение функций для сбора формул, графиков и таблиц достаточно 20 минут.

Синонимизация

Подбирать синонимы можно двумя способами — вручную со словарями или с помощью автоматизированных программ. У каждого из них есть свои ограничения. Например, при добавлении всей работы в синонимайзер, на выходе обычно получается бессмысленный текст. Проблема в том, что автоматический подбор не учитывает контекст, поэтому некоторые слова не подходят по смыслу. При ручной обработке нужен либо словарь под рукой, либо широкий словарный запас. В любом случае это требует много времени.

Выход — комбинировать инструменты. Вы можете копировать в синонимайзер фрагменты с большим процентом заимствований, а затем вручную редактировать результат.

Эпитеты и другие вставки

Этот метод стоит использовать ограниченно, поскольку студенческие работы нужно писать близко к научному стилю. Красочные описания могут мешать восприятию и портить текст. Их лучше использовать только на гуманитарных специальностях, где это приемлемо. На других направлениях изредка можно добавлять вводные конструкции или другие вставки, не искажающие смысл.

Минусы инструмента:

Он ограничен — увеличить уникальность больше, чем на 5-7%, не испортив текст, вряд ли получится. Подходит для небольших фрагментов. Слова «паразиты» ухудшают качество работы.

Разбивка шингла

Работа с шинглами помогает повысить эффективность метода вставок. Шингл — это фраза от 3 до 7 слов. Алгоритмы антиплагиата разбивают текст на такие промежутки и по ним сопоставляют с доступными источниками. Если в эту фразу добавить слова, вы разбиваете шингл, а словосочетание не считывается как копирование.

Изменения в структуре

Опираясь на знание алгоритма проверки по шинглам, вы можете менять структуру. Переставлять местами параграфы или абзацы — бесполезно, система всё равно обнаружит копирования. Однако правильные перестановки внутри предложений могут улучшить результат. Например, вы можете:

Поменять последовательность слов, подлежащее и сказуемое, причастия, прилагательные и другие второстепенные члены предложения.

Вместо деепричастного оборота написать последовательность действий.

В сложноподчиненных предложениях переставить главное и придаточное предложения, поменяв способ связи и т.д.

Разнообразие конструкций русского языка в этом случае поможет быстро повысить уникальность, не меняя смысл фразы.

Автоматические переносы в Word

В разделе разметки в текстовом редакторе Microsoft Word есть функция автоматического переноса текста. Если ее включить, то слова, которые не вмещаются в строку, будут переносится по правилам русского языка. Этот перенос программы антиплагиата считывают как два разных слова, поэтому оригинальность растет.

Сильно снизить долю плагиата этой функцией невозможно. Кроме того, этот метод из группы «хитростей», которые пока работают. С технической точки зрения, алгоритмы в любой момент могут доработать.

Двойной перевод

Если вы когда-либо пользовались Google Translator, Reverso Context, Deepl, в которых можно одним нажатием перевести текст на другой язык, вы видели, как меняется их структура. Из-за разницы в построении фраз и подборе синонимов при отсутствии аналогичных слов текст меняется. Если получившийся отрывок на английском или любом другом языке обратно вставить и перевести на русский, он будет отличаться от источника. Так вы можете повысить уникальность.

Минусы:

Качество текста портится. После двойной обработки его нужно редактировать вручную. Перевод может искажать смысл.

Пользоваться этим методом стоит, пока вы не освоили навыки рерайтинга. Он покажет, как отрывок может меняться, а вы потренируетесь в редактировании.

Если для самостоятельного редактирования текста нет навыков или не хватает времени, вы можете отправить работу в Антиплагиус. В сервисе есть две опции обработки дипломов — изменение кодировки файла или рерайт. Вне зависимости от выбранной услуги вы получите файл, которые при загрузке в Антиплагиат.ВУЗ покажет нужную степень уникальности.

Антирекомендации: каких способов повышения оригинальности стоит избегать

Большинство популярных среди студентов советов давно потеряли свою актуальность. Некоторые авторы продолжают переписывать их в своих статьях, потому что не знают реальную ситуацию с проверкой в вузах. Антиплагиус ежедневно помогает сотням студентов. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, которые уже попадали в «ловушки», пользуясь подобными лайфхаками. Эти антирекомендации созданы на основе обратной связи выпускников.

Замена символов

В одних источниках пишут о том, что можно поменять буквы кириллицы на латинские символы и повысить уникальность, в других уже появилась информация, что этот способ не работает, поэтому они рекомендуют перейти на греческий алфавит. Мы советуем не пользоваться ни первым, ни вторым лайфхаком, потому что даже простые сервисы антиплагиата выявляют все попытки заменить или скрыть символы.

Изменение знаков препинания

Поменять запятую на тире, использовать при перечислении списков точки с запятыми или другие символы отличные от источника — бесполезная трата времени. Программа работает с лексикой, а не пунктуацией.

Белые буквы или подсветка

Вставить бессмысленные слова и замаскировать их белым цветом — ещё одна плохая идея, которая может негативно сказаться на вашей оценке. Вычислить это можно моментально — и вручную, и в антиплагиате, поэтому такой попыткой вы только разозлите преподавателя и отдалите свою хорошую оценку.

Сдача работы в распечатанном виде

Некоторые эксперты предлагают распечатать работу и принести ее преподавателю, потому что он не будет сканировать все страницы для проверки. Совет вредный, потому что, если работа напечатана, значит, есть файл, который можно отправить для загрузки в программу. Когда есть требование проверки антиплагиата, студент обязан его соблюдать, поэтому даже написанная от руки курсовая не будет засчитана.

Программы для автоматической уникализации

Любые бесплатные сервисы, которые обещают повысить оригинальность, не могут работать. Во-первых, для использования Антиплагиат.ВУЗ нужно оплачивать лицензию, цены на которую исчисляются сотнями тысяч рублей. Во-вторых, алгоритмы постоянно меняются, поэтому принципы обработки курсовых нужно адаптировать под новые условия. Единственный рабочий метод — это изменение кодировки файла, но эта процедура не бывает бесплатной.

Риски при обходе антиплагиата

Чтобы принять решение о том, какими способами пользоваться, нужно понимать все риски. При попытках обмануть систему, вы можете столкнуться с тем, что:

Вузовская программа после очередного обновления обнаружит попытку обойти фильтр. Это часто бывает с бесплатными автоматизированными сервисами уникализации. Если используется неактуальный способ обхода, преподаватель увидит уведомление.

Научный руководитель обнаружит попытку обхода и отправит диплом на доработку. Это хороший сценарий, при котором у вас есть возможность исправиться и получить хорошую оценку.

При выявлении обмана вам откажут в защите. Это частая практика, с которой сталкиваются студенты при отправке. Если плагиата много, преподаватель понимает, что вы скопировали и не успеете исправить самостоятельно до защиты.

Даже положительные исходы, когда вас просят доработать текст, могут иметь негативные последствия. Когда вы попадаетесь на обмане, на повторной проверке требования к вам будут выше.

Как узнать уровень плагиата в дипломе или курсовой

Неважно, писали ли вы работу самостоятельно, собирали ее из разных источников или копировали отдельные фрагменты — в любом случае перед отправкой лучше узнать оценку антиплагиата. В вузовских базах — свыше миллиарда работ, а вместе с интернет источниками объем информации для сравнения становится бесконечным. Популярных сервисов проверки несколько:

Text.ru

eTXT

Advego

Руконтекст

Антиплагиат.ру

Первые три чаще используют копирайтеры, поскольку функции помогают проанализировать качество текста для продвижения в поиске с помощью SEO, последние больше нацелены на студентов и научных работников. Если большинство ваших источников — материалы, размещенные в интернете, то в процессе написания вы можете по частям проверять диплом в любом сервисе. Если за основу вы брали научные работы или печатные издания, то этих систем недостаточно.

В университетах чаще всего используют закрытый Антиплагиат.ВУЗ. В приведенном списке ближе всего к нему — Антиплагиат.ру. Однако при бесплатной проверке анализируются только интернет публикации. Получить преподавательский отчет из закрытой системы можно с помощью сервиса Антиплагиус.

Резюме

Любой хитрый способ может потерять свою актуальность — сегодня сервисы показывают высокую оригинальность, а преподаватель при проверке обнаружит обман. Пользуясь автоматическими программами, нужно понимать все риски.

Заказывать повышение уникальности в интернете можно, но у проверенных сервисов. Например, специалисты Антиплагиус сопровождают вас до защиты, а в случае проблем компания вернет деньги.

Самый надежный, но долгий способ — рерайт, он помогает исправить текст даже с большими объемами плагиата. После любых автоматизированных методов редактируйте работу вручную.

В поиске информации по обходу программы проверки вы можете найти много неработающих советов. К любым рекомендациям относитесь критически — иногда эти статьи не имеют ничего общего с реальностью.