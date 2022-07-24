Как переделать текст для антиплагиата?

Еще несколько лет назад жизнь студентов была гораздо проще. Почти любую курсовую или дипломную работу можно было найти в Интернете, изменить фамилию студента и преподавателя, а потом просто сдать. Но сейчас все ВУЗы обязательно проверяют текст работы на уникальность. Если работа схожа с другими, написанными ранее и размещенными в Интернете, то студент не допускается к защите.

Но соблазн взять чужую подходящую работу и немного переделать все равно велик. И как считают студенты, скачанный текст достаточно просто переформулировать, чтобы не было плагиата, тем самым добиться нужного уровня уникальности.

Существует несколько распространенных способов переписывания текста. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Как переделать текст, чтобы не было плагиата?

Во-первых, самый очевидный, – перефразировать работу самостоятельно. Но по времени это занимает ничуть не меньше, чем просто написать работу «с нуля». Да и не каждый способен писать правильно, следуя всем требованиям методички. Можно впустую потратить не одну неделю и переделать работу так, что ее не примут из-за различных ошибок.

Во-вторых, специальные онлайн-синонимайзеры, которые автоматически меняют каждое слово на синонимы из своей базы. Этот вариант еще хуже, чем первый, потому что синонимайзеры путают окончания, подбирают неправильные слова и почти не следят за пунктуацией. В итоге программы-синонимайзеры выдадут бред, который все равно не пройдет проверку на уникальность, потому что современные антиплагиаты умеют различать замену слов синонимами.

В-третьих, отдать работу рерайтеру. Этот вариант выглядит наиболее перспективно, но доверять стоит только профессионалам, причем, работающим в организациях. Если отдать работу фрилансеру, то существует сразу несколько рисков:

нарушение сроков;

низкое качество;

отклонение от ТЗ;

отсутствие доступа к закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ;

внезапная «пропажа» исполнителя из «онлайна».

К тому же, трудно найти профессионального рерайтера, который согласится работать дешевле 200 рублей за страницу текста. А значит, рерайт, заказанный у фрилансера, – не только ненадежный вариант, но еще и дорогой.

Как тогда быть, если ничего из распространенного не сработает? Прочитать следующий раздел статьи и узнать, как обойти антиплагиат бесплатно или с минимальными вложениями.

Переделка текста в сервисе Antiplagius

Наш сервис может справиться с задачей повышения уникальности текста двумя путями. Мы можем переделать уникальность для антиплагиата онлайн, не меняя текст работы. На уровне машинного кода программа внесет изменения в работу для конкретной системы проверки, и ваша дипломная или курсовая станет уникальной. Это будет стоит всего 10 рублей за одну страницу текста и займет не более 5 минут.

Сервис может изменить код документа для любой из систем проверки. Вам остается только выбрать ее, указать желаемый процент уникальности и получить готовый файл через 5 минут.

Второй вариант – профессиональный рерайт. Наши сотрудники не нарушают сроки и работают с соблюдением технического задания. Это не фрилансеры, которые могут в любой момент отказаться от работы и подвести вас. Буквально за 3 дня наши рерайтеры смогут переделать работу с сохранением смысла и структуры, но главное, она пройдет проверку в любой системе. Это надежнее и дешевле услуг непроверенных рерайтеров-фрилансеров. Одна страница рерайта в нашем сервисе стоит всего 100 рублей.

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