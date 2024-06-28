Как оформить монографию

Монографию пишут, когда получают ученую степень. Эта работа оформляется по нормативному документу (ГОСТ). Рассказываем подробнее.

Какие рекомендации дает комиссия

Диссертацию можно защитить только при наличии двух и более опубликованных монографий. При написании высшая аттестационная комиссия (ВАК) рекомендует следовать требованиям, актуальным для всех направлений и специальностей.

В тексте нужно обосновать мнение и отношение автора к изучаемой проблеме.

Соискатель может рассматривать только ту проблему, которую приняло научное сообщество.

Объем ― 10 и более листов.

Тираж публикации ― от 500 экземпляров.

К работе прикладываются рецензии независимых экспертов.

Какие есть варианты структуры

Монография может быть отдельным жанром или научным изданием. В первом случае в работе есть титульный лист, вторая страница, содержание, введение, основная часть с главами и параграфами, заключение, выводы, список литературы, дополнительная информация, приложения, предметный указатель.

Если рассматривать монографию как научное издание, то в нее нужно добавить аннотацию, выходные данные, УДК/ББК, содержание, предисловие, вступительную речь, библиографический список.

Как оформить

Текст пишется 14 кеглем с интервалом 1,5 см. Шрифт ― Times New Roman. Для первой строки абзаца нужно делать отступ 1,25 см. Сокращения нужно делать по ГОСТ, список источников оформляется четко по этому документу.

Изображения и графики, которые представлены на страницах, нужно приложить к работе как отдельные файлы (jpeg, gif, bmp, eps, tif, ai). Для таблиц применяется сквозная нумерация.

Каждая монография получает международный номер, а также индекс ББК, УКД.

Перед публикацией нужно внимательно проверить оформление. Материал примут, только если он полностью отвечает требованиям.