Как обмануть антиплагиат в 2023?

Плагиат — одна из главных проблем студентов, когда нужно сдавать письменные работы. Зачастую, даже написанные самостоятельно тексты не проходят проверку. Обмануть антиплагиат — сложно: большинство хитрых методов не работает. Однако есть «легальные» техники, которые помогут обойти фильтры программы.

Как уникализировать текст: пошаговый план

Можно десять раз переписать работу, но в итоге уровень уникальности останется на том же уровне. Иногда бывает так, что после переработки показатель оригинальности снижается, поэтому рекомендуется сохранять все версии текста. Чтобы избежать этого, мы подготовили поэтапный алгоритм.

Шаг №1: выберите сервис проверки

От выбора зависит точность оценки и следующие этапы. Обычно курсовые, дипломы, диссертации преподаватели проверяют в закрытой системе Антиплагиат.ВУЗ. Могут использоваться аналогичные сервисы, например, Руконтекст. Результаты популярных Text.ru, eTXT, Advego отличаются, поскольку они проводят анализ только интернет источников. Получить точную оценку от вузовского софта можно с помощью Antiplagius.

Шаг №2: проверьте свой текст

В Antiplagius вы получите отчет, в котором будут указаны:

уровень уникальности;

процент цитирования;

отрывки с плагиатом.

Опираясь на эти данные, вы сможете определить, какой способ обхода плагиата вам подходит. Если показатель оригинальности не дотягивает на 5-10%, то вы легко сможете поправить текст самостоятельно. Однако если уникальность слишком низкая, нужно рассмотреть другие способы.

Шаг №3: сохраните резервную копию текста

Перед корректировками обязательно сделать копию первой версии, потому что при ручных исправлениях можно ухудшить оценку.

Шаг №4: повышайте уникальность

Многие студенты доводят уникальность до критического показателя, чтобы просто пройти порог. Это неверная тактика, потому что при повторной проверке даже в той же программе оценка может отличаться на несколько процентов. Повышайте показатель, как минимум, на 5-10% выше порогового значения.

Шаг №5: проверьте работу перед отправкой

Когда вы заканчиваете корректировки, необходимо проверить текст еще раз. Если вы смогли довести до нужного показателя, отправьте работу преподавателю.

Техники обхода антиплагиата

Студенты используют разные способы, чтобы обмануть программу, однако не все они работают. Алгоритмы проверки постоянно улучшаются, поэтому система может обнаружить попытки обхода. Преподаватель увидит уведомление, а у студента начнутся проблемы. В этом разделе мы собрали методики, которые пока еще можно использовать.

1. Рерайтинг

Самый надежный способ — глубокий рерайт. Он предполагает преобразование фрагментов, существенно меняя их структуру, содержание и стиль. Этот процесс не ограничивается простым редактированием или корректурой — он требует глубокого понимания первоначального текста и способности реорганизовать его идеи и аргументы в новую, последовательную форму.

2. Синонимизация

Вторая техника — замена некоторых словосочетаний на другие, близкие по значению, фразы. Это можно сделать вручную с помощью словарей или автоматизированных сервисов. Однако работать с программами нужно осторожно, поскольку они не всегда могут выбрать наиболее подходящий синоним в данном контексте.

3. Скриншоты

В системах антиплагиата часто подсвечиваются таблицы, которые портят оценку. Простой лайфхак — сделать их картинкой или скриншотом. Это быстро позволяет быстро повысить уникальность на несколько процентов.

4. Автоперенос

Еще одна рабочая методика, которая поможет повысить уникальность на 2-3% — включение автопереносов при форматировании документа в Word. Программа обрезает слова при переносе, поэтому при проверке они считываются по отдельности.

5. Двойной перевод

Для этой техники используются автоматизированные переводчики. Нужно скопировать отрывок текста с заимствованиями, перевести его на иностранный язык, снова скопировать получившийся фрагмент и сделать обратный перевод. Если в итоговом варианте появились ошибки, скорректируйте его вручную.

6. Шингл

Все программы антиплагиата работают по методу Шингла, то есть делят текст на словосочетания и сравнивают их с источниками. Стандартная длина шингла — 3-5 слов. Ваша задача — разорвать эту цепочку, например, вставить дополнительное описание или эпитет, который не повлияет на значение текста, но изменит структуру предложения.

7. Корректировка предложений

При обходе антиплагиата можно работать на уровне отрывков, отдельных слов, фраз или предложений. Последний метод предполагает изменения в структуре и формулировках. Например, вы можете поменять местами части сложноподчиненного предложения — это заставит вас немного скорректировать и сами фразы. В итоге уникальность повышается. Можно дробить сложносочиненные предложения или, наоборот, объединять простые в сложные.

8. Изменение кодировки

У каждого документа есть кодировка — его программная часть. Когда преподаватель загружает вашу работу в антиплагиат, программа видит не сам текст, а набор символов. Их можно поменять — в таком случае сам текст, его содержание не поменяется, но для сервиса он станет уникальным. Самостоятельно сделать это сложно — вы можете заказать кодировку в Antiplagius.

9. Пересказ

Еще одна методика, которой часто пользуются вместе с друзьями — это пересказ отрывков текста. Например, ваш друг читает работу, а потом пересказывает ее вам. Записывая его слова и формулировки, вы можете сократить процент заимствований.

10. «Вода»

Хотя слова-паразиты портят качество текста, они могут помочь обойти антиплагиат. Понимая, как работают шинглы, вы можете вставлять бессмысленные слова и выражения, которые никак не влияют на содержание, но меняют стиль, подачу, формулировки. Этим способом можно постепенно уникализировать текст. Этот метод работает и в обратную сторону: если в заимствованных фрагментах слишком много «воды», вы, наоборот, можете ее сократить. Это тоже сокращает процент плагиата.

Какие методы не работают?

Большинство способов уникализации, которые вы можете найти в интернете — не работают, поскольку программы проверки научились их идентифицировать. Самые «опасные» методы, которые моментально выдают уведомление о попытке обмана преподавателю:

Замена букв: до сих пор можно увидеть лайфхаки с заменой кириллистических символов на латинские или греческие, но этот метод не работает уже больше пяти лет.

Перестановка предложений или абзацев: метод шингла проверяет текст по словосочетаниям, поэтому простые перестановки не повышают уникальность.

Изменение знаков препинания или добавление невидимых символов — точки, запятые и другие технические знаки не учитываются при проверке, а невидимые символы идентифицируются как попытка обмана.

Обмануть антиплагиат или нет: аргументы «за» и «против»

Плагиат является серьезным нарушением, которое подрывает принципы академической и профессиональной честности. Важно, чтобы люди несли ответственность за свою работу и правильно указывали источники, чтобы избежать негативных последствий, среди которых:

Юридические: в некоторых случаях плагиат может привести к судебным искам или уголовному преследованию, особенно в случаях, когда речь идет о материалах, защищенных авторским правом.

Академические и профессиональные: если преподаватель обнаружит замаскированные заимствования, то студента ждут неудовлетворительные оценки, отстранение от учебы или исключение, а научный работник рискует потерять профессиональный авторитет и навредить своей репутации.

С другой стороны, сервисы проверки не всегда работают корректно, подсвечивая общие фразы и выражения или языковые конструкции, которые невозможно изменить. Поскольку преподаватели смотрят в первую очередь на техническую оценку и только при удовлетворительных результатах начинают читать работу. Если вы писали текст самостоятельно, но оценка низкая, то использование методов обхода может быть оправдано.

Резюме

Есть много легальных способов уникализации текста, однако большинство из них занимают много времени. Если нужно повысить оригинальность быстро, то рабочим остается только метод кодировки. Остальные автоматизированные методики с заменой или вставкой невидимых символов не работают: их использование может привести к проблемам с преподавателем.

Для проверки используются открытые и закрытые программы. Большинство из популярных инструментов, например, Advego, eTXT, Text.ru, учитывают только публикации в интернете. Их оценки неточные: даже если у вас здесь 100% уникальности, то при проверке в закрытой системе показатель может быть критически низким. В университетах и академической среде обычно используют Руконтекст или Антиплагиат.ВУЗ: у них есть доступ к закрытым базам научных работ, поэтому они находят больше заимствований. Для студентов создана урезанная версия — Антиплагиат.ру, но и ее оценка может отличаться от реального показателя, который увидит преподаватель.

Получить доступ к их оценкам можно с помощью сервиса Antiplagius. Загрузите свою работу, укажите системы проверки — и вы увидите свою работу глазами преподавателя.