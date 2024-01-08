Как написать вступление: 10 фишек цепляющего лид-абзаца

Читатель принимает решение о пользе статьи в первые 7 секунд. Именно столько времени он должен потратить на прочтение лид-абзаца, содержащего основную мысль всего текста. Если он банальный или скучный, то, скорее всего, пользователь не захочет читать всю статью до конца. Для информационного текста это не так важно, а для продающего чревато дополнительными расходами на рекламную и маркетинговую кампанию. Есть много способов сделать лид цепляющим пользователя. Поговорим про них дальше.
Важные аспекты при составлении лида
Цель автора — вызвать интерес у пользователей. Если заголовок покажется ему неинтересным, он не дойдет даже до лид-абзаца. При составлении первого абзаца нужно избегать:
- Банальных фраз, таких как: «На сегодняшний день», «Гинекология — это область медицины».
- Очевидных вещей: «Собаки не похожи на птиц».
- Сложноподчиненных предложений.
- Предложений, которые делают восприятие текста сложным.
- Множества цифр.
- Цитат, особенно в начале (читатель должен уловить в первую очередь мысль автора, а цитата может не донести ее).
- Объемного вступления: лид должен быть максимально на 15 строк, а если объем больше, его сложно воспринимать.
Составьте лид и прочтите его несколько раз, скорректировав или дополнив его фразами. А лучше всего подготовить несколько вариантов вступительного текста, а затем выбрать самый привлекательный, который будет точно интересен читателю.
Эффективные методы написания лида
№ 1 — «Перевернутая пирамида»
Если используется такой способ, то самые важные сведения размещаются вверху, а в дальнейшем идет расшифровка основной информации. Перед автором стоит задача — ответить на такие вопросы:
- что случилось?
- когда это было?
- с кем случилось событие?
- почему это произошло?
Именно эти ответы должен получить пользователь после прочтения лид-абзаца.
№ 2 — «Скользкая горка»
В начале абзаца автор приводит фразу, после чего идет эмоциональный рассказ. Каждое новое предложение не раскрывает интригу, а продолжает держать интерес пользователя, побуждая полностью ознакомиться с материалом. С каждым новым предложением интерес пользователя будет только увеличиваться.
Например, «Вести свой бизнес достаточно сложно, особенно в конкурентных сферах. Но если не следовать большинству, а тщательно все продумать, реально стать лидером».
Всего несколько интригующих предложений и читатель захочет прочесть текст полностью, чтобы найти для себя важную информацию.
№3 — Использование вопросов
Они дают хороший результат, поскольку читатели подсознательно дают ответы, что побуждает их еще больше вовлекаться в изучение текста. Но вопросы должны интриговать: «Вы хотите получать стабильный пассивный доход?», «Сколько времени вы тратите на выполнение домашних дел?». Но использовать данный метод нужно осторожно и не задавать риторических вопросов: «Вы еще мечтаете о собственном автомобиле? Какую модель вы бы хотели купить для себя?». Такой вопрос считается неинформативным, да и интригующего в нем очень мало.
№4 — Использование фактов и статистики
У людей вызывает большой интерес материал, если в нем содержатся достоверные факты. При этом они должны быть простыми и понятными. Например: «Из двух миллиардов человек, только одному удается дожить до 116 лет».
№5 — Подготовка новости
Еще один подход, который может вызвать интерес или побудит к дальнейшему обсуждению. Интересный факт с большой долей вероятности не останется без внимания, особенно если в нем присутствует статистика или экспертное мнение.
Он может выглядеть вот так: «60 сенаторов из 70 не поддержали ни один из предложенных законопроектов на последнем заседании».
№6 — Провокационные фразы
Статья может начинаться с фразы-провокации, вызывающей у читателя негативные эмоции. К примеру: «Если вы считаете себя образованным человеком, то просто обязаны прочесть эту статью» или «Работать «на дядю» — это максимальная глупость».
Читателей привлечет неожиданная информация, но изначальный негатив в начале статьи нужно будет нейтрализовать по тексту.
№7 — Сторителлинг
Многие любят читать разные истории, особенно если из них можно вынести для себя какой-то урок. Можно рассказать про свой опыт или поделиться историей, соответствующей теме.
№8 — Воображение
Можно попробовать побудить читателя пофантазировать, задействовав свое воображение. Например: «Представьте, что вы попали на необитаемый остров», «Вообразите, что вы выиграли в лотерею 1 000 000 рублей».
№9 — Расскажите про личный пример
Читатели очень любят настоящие жизненные истории. А когда сам автор делает эмоциональное повествование про свой собственный опыт — это интереснее в несколько раз. Например: «Я не был самым популярным парнем в институте, но, несмотря на это, многие девушки хотели со мной дружить», «Сегодня я хочу поделиться одним интересным случаем, который совсем недавно произошел со мной».
№10 — Тестирование
Еще одна хорошая возможность заинтриговать пользователей, ведь читатели любят узнавать что-то интересное.
Например, «Ответив на несколько вопросов, вы сможете раскрыть свое второе я», «Прежде чем вы решите сменить профессию и двигаться в новом направлении, узнайте насколько это вам действительно нужно».
Проверять, насколько хорошо составлен лид-абзац, стоит в самом конце, когда проработан весь материал. Только так получится понять, связан лид-абзац с основным текстом или нет, и какую ценность он несет. Если сразу изложить свои мысли не получается или лид кажется вам недостаточно привлекательным, подготовьте несколько вариантов в разных направлениях. Экспериментируя, у вас получится найти вариант, соответствующий стилистике и теме статьи.
Если на эксперименты нет времени, с помощью сервиса Antiplagius получится создать яркое вступление, которое зацепит пользователей и побудит к дальнейшему знакомству с материалом.
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