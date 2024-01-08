Как написать вступление: 10 фишек цепляющего лид-абзаца

Читатель принимает решение о пользе статьи в первые 7 секунд. Именно столько времени он должен потратить на прочтение лид-абзаца, содержащего основную мысль всего текста. Если он банальный или скучный, то, скорее всего, пользователь не захочет читать всю статью до конца. Для информационного текста это не так важно, а для продающего чревато дополнительными расходами на рекламную и маркетинговую кампанию. Есть много способов сделать лид цепляющим пользователя. Поговорим про них дальше.

Важные аспекты при составлении лида

Цель автора — вызвать интерес у пользователей. Если заголовок покажется ему неинтересным, он не дойдет даже до лид-абзаца. При составлении первого абзаца нужно избегать:

Банальных фраз, таких как: «На сегодняшний день», «Гинекология — это область медицины».

Очевидных вещей: «Собаки не похожи на птиц».

Сложноподчиненных предложений.

Предложений, которые делают восприятие текста сложным.

Множества цифр.

Цитат, особенно в начале (читатель должен уловить в первую очередь мысль автора, а цитата может не донести ее).

Объемного вступления: лид должен быть максимально на 15 строк, а если объем больше, его сложно воспринимать.

Составьте лид и прочтите его несколько раз, скорректировав или дополнив его фразами. А лучше всего подготовить несколько вариантов вступительного текста, а затем выбрать самый привлекательный, который будет точно интересен читателю.

Эффективные методы написания лида

№ 1 — «Перевернутая пирамида»

Если используется такой способ, то самые важные сведения размещаются вверху, а в дальнейшем идет расшифровка основной информации. Перед автором стоит задача — ответить на такие вопросы:

что случилось?

когда это было?

с кем случилось событие?

почему это произошло?

Именно эти ответы должен получить пользователь после прочтения лид-абзаца.

№ 2 — «Скользкая горка»

В начале абзаца автор приводит фразу, после чего идет эмоциональный рассказ. Каждое новое предложение не раскрывает интригу, а продолжает держать интерес пользователя, побуждая полностью ознакомиться с материалом. С каждым новым предложением интерес пользователя будет только увеличиваться.

Например, «Вести свой бизнес достаточно сложно, особенно в конкурентных сферах. Но если не следовать большинству, а тщательно все продумать, реально стать лидером».

Всего несколько интригующих предложений и читатель захочет прочесть текст полностью, чтобы найти для себя важную информацию.

№3 — Использование вопросов

Они дают хороший результат, поскольку читатели подсознательно дают ответы, что побуждает их еще больше вовлекаться в изучение текста. Но вопросы должны интриговать: «Вы хотите получать стабильный пассивный доход?», «Сколько времени вы тратите на выполнение домашних дел?». Но использовать данный метод нужно осторожно и не задавать риторических вопросов: «Вы еще мечтаете о собственном автомобиле? Какую модель вы бы хотели купить для себя?». Такой вопрос считается неинформативным, да и интригующего в нем очень мало.

№4 — Использование фактов и статистики

У людей вызывает большой интерес материал, если в нем содержатся достоверные факты. При этом они должны быть простыми и понятными. Например: «Из двух миллиардов человек, только одному удается дожить до 116 лет».

№5 — Подготовка новости

Еще один подход, который может вызвать интерес или побудит к дальнейшему обсуждению. Интересный факт с большой долей вероятности не останется без внимания, особенно если в нем присутствует статистика или экспертное мнение.

Он может выглядеть вот так: «60 сенаторов из 70 не поддержали ни один из предложенных законопроектов на последнем заседании».

№6 — Провокационные фразы

Статья может начинаться с фразы-провокации, вызывающей у читателя негативные эмоции. К примеру: «Если вы считаете себя образованным человеком, то просто обязаны прочесть эту статью» или «Работать «на дядю» — это максимальная глупость».

Читателей привлечет неожиданная информация, но изначальный негатив в начале статьи нужно будет нейтрализовать по тексту.

№7 — Сторителлинг

Многие любят читать разные истории, особенно если из них можно вынести для себя какой-то урок. Можно рассказать про свой опыт или поделиться историей, соответствующей теме.

№8 — Воображение

Можно попробовать побудить читателя пофантазировать, задействовав свое воображение. Например: «Представьте, что вы попали на необитаемый остров», «Вообразите, что вы выиграли в лотерею 1 000 000 рублей».

№9 — Расскажите про личный пример

Читатели очень любят настоящие жизненные истории. А когда сам автор делает эмоциональное повествование про свой собственный опыт — это интереснее в несколько раз. Например: «Я не был самым популярным парнем в институте, но, несмотря на это, многие девушки хотели со мной дружить», «Сегодня я хочу поделиться одним интересным случаем, который совсем недавно произошел со мной».

№10 — Тестирование

Еще одна хорошая возможность заинтриговать пользователей, ведь читатели любят узнавать что-то интересное.

Например, «Ответив на несколько вопросов, вы сможете раскрыть свое второе я», «Прежде чем вы решите сменить профессию и двигаться в новом направлении, узнайте насколько это вам действительно нужно».

Проверять, насколько хорошо составлен лид-абзац, стоит в самом конце, когда проработан весь материал. Только так получится понять, связан лид-абзац с основным текстом или нет, и какую ценность он несет. Если сразу изложить свои мысли не получается или лид кажется вам недостаточно привлекательным, подготовьте несколько вариантов в разных направлениях. Экспериментируя, у вас получится найти вариант, соответствующий стилистике и теме статьи.

Если на эксперименты нет времени, с помощью сервиса Antiplagius получится создать яркое вступление, которое зацепит пользователей и побудит к дальнейшему знакомству с материалом.