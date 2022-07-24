Что такое теоретическая часть и как ее написать?

Курсовые – один из самых привычных и распространенных видов научных работ. Студенты пишут их минимум один раз за семестр, а на некоторых специальностях – даже по 3-4 раза за полгода. Но крайне редко удается сдать курсовую работу с первого раза, потому что к ней более строгие требования, чем к стандартному реферату: научная значимость, оформление, литература, качество текста.
Классическая курсовая работа состоит из следующих разделов:
- Введение.
- Теоретическая часть.
- Практика.
- Заключение.
- Список используемой литературы.
- Приложения.
Введение и заключение курсовой работы оформляются по образцу, и в них очень трудно допустить ошибку. Да и с ними, как правило, помогает преподаватель. По списку литературы и приложениям тоже не может быть вопросов, – это элементарные разделы, которые всегда выглядят одинаково. Практика– уже сложнее, но по ней трудно советовать, потому что все зависит от каждой конкретной темы и поставленных целей.
А вот теория в курсовой работе – та часть, которая стандарта для всех специальностей, но имеет целый ряд нюансов. В отличии от практики, здесь есть общие правила, которые необходимо строго соблюдать. Если вы один раз научитесь писать теорию, то справитесь со всеми следующими курсовыми работами, а потом и дипломом. Поэтому о ней мы и поговорим в рамках данного материала.
Как написать теоретическую часть
Чтобы понять всю значимость теории в курсовой работе, просто представьте, что это половина всего вашего текста, 50 процентов работы. Как правило, на теоретическую часть отводится около 30-40 страниц, но могут быть исключения в большую сторону, а вот в меньшую – нет.
Начнем с общего, со структуры. Теоретическая часть делится на несколько разделов: в идеале на 3, но в отдельных случаях допустимо на 2, 4, 5 или 6, а больше 6 – уже запрещено требованиями учебной методички. Каждый раздел должен являться логичным продолжением предыдущего, чтобы в итоге получился большой связный рассказ.
Информация в теоретической части строго зависит от практики, от второй главы. Теория – те знания, без которых нельзя выполнить практические исследования. Существует даже необязательная, но полезная рекомендация: каждый пункт теории должен соответствовать пункту практики (1.1. соответствовать 2.1, 1.2. – 2.2, и т.д.). Если в вашей курсовой работе такая тактика применима, то пользуйтесь, чтобы уменьшить шанс запутаться. Если нет – ничего страшного, ведь для вас существует шаблонный план:
- 1.1. – история науки;
- 1.2. – используемые в практике термины и их происхождение;
- 1.3. – необходимые теоретические знания (формулы, теории, законы, исторические факты, экономические закономерности и т.д.).
Помимо структуры и рекомендуемой информации к каждому разделу, важно знать и об общих требованиях к научной литературе, используемой в теоретической части:
- она должна быть современной;
- не только отечественной;
- ее авторы – известные и популярные личности.
Да, существуют фундаментальные знания, которые были получены еще несколько веков назад. Но наука не стоит на месте, и большинство теорий или законов модернизируются со временем. Не забывайте, что вносят свой вклад и молодые специалисты. Поэтому в вашей работе должна быть использована современная литература и современные подходы. В учебных методичках даже есть требования к дате публикации источника: как правило, он не должен быть старше 15-20 лет.
Станет ошибкой использовать только отечественную литературу. Нашим соотечественникам безусловно доверяют, но считается, что студент должен рассмотреть и труды их зарубежных коллег, чтобы не допустить необъективности. Определяя источники информации, позаботьтесь, чтобы минимум 30 процентов из них принадлежали зарубежным авторам.
И конечно, не забывайте про требования к самим авторам. Это должны быть известные и признанные ученые или специалисты. Помните, что ваш список литературы обязательно будет изучен на защите, и если комиссия увидит незнакомые фамилии, то незамедлительно обратит на это внимание и спросит вас об этих людях. А если вы еще и сами не сможете рассказать, кто это, то готовьтесь выпрашивать «тройку».
Давайте подведем итог. Чтобы правильно написать теоретическую часть курсовой работы, вам следует отталкиваться от практики: вы определяете, какими знаниями необходимо обладать, чтобы выполнить расчеты, опыты или исследования во второй главе. Затем подбираете литературу, согласно правилам, представленным выше. И в итоге из десятков источников составляете логичный связный рассказ, предшествующий практике.
Как видите, ничего сверхсложного здесь нет. К тому же, вашу теорию обязательно проверит научный руководитель, и если в ней будут ошибки, то он вам их покажет и поможет исправить. Да и чаще придираются к практике, чем к теории, потому что вторая глава объективно важнее первой.
Но здесь есть другая серьезная проблема. Каждый студент должен понимать, что именно первая глава курсовой работы в наибольшей степени влияет на итоговый процент уникальности, ведь именно в ней антиплагиат находит больше всего заимствований. Почему так происходит и как избавиться от этих самых заимствований, мы расскажем далее.
Проверка уникальности
Проверка уникальности – это сравнение текста на схожесть со всем контентом, написанным ранее и размещенным в Интернете и базах данных. Чтобы получить допуск к защите, вам необходимо набрать определенный процент: он зависит от специальности, но обычно это 40-80 процентов.
Все ВУЗы пользуются одним из пяти сервисов проверки, одобренных Министерством образования:
- «Антиплагиат.ВУЗ»;
- Antiplagiat.ru;
- ETXT;
- Advego;
- DC Finder.
Узнать необходимый процент и антиплагиат своего учебного заведения вы можете у преподавателя или в деканате. Это открытая информация.
Как нетрудно догадаться, вся теория, которой вы пользуетесь, размещена в Интернете и базах данных, и антиплагиат снижает процент, посчитав, что вы хотите обмануть преподавателя. И вы никак не сможете изменить текст, потому что нельзя пересказать своими словами законы или теории.
Как быть, если информацию нельзя изменить, а процент уникальности – слишком низок? Предлагаем воспользоваться одной из двух наших услуг и повысить оригинальность курсовой онлайн:
- кодирование;
- профессиональный рерайт.
Суть кодирования заключается в изменении программного кода документа для конкретного антиплагиата. Вы сами указываете необходимый сервис проверки и процент, а через 5 минут получаете уникальную работу. Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу текста.
Профессиональный рерайт – ручной труд наших сотрудников. За 3 дня они полностью перепишут ваш текст и сделают его уникальным для любого сервиса проверки, не нарушив смысл и структуру курсовой. Стоимость услуги – 100 рублей за страницу текста.
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