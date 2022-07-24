Что такое теоретическая часть и как ее написать?

Курсовые – один из самых привычных и распространенных видов научных работ. Студенты пишут их минимум один раз за семестр, а на некоторых специальностях – даже по 3-4 раза за полгода. Но крайне редко удается сдать курсовую работу с первого раза, потому что к ней более строгие требования, чем к стандартному реферату: научная значимость, оформление, литература, качество текста.

Классическая курсовая работа состоит из следующих разделов:

Введение. Теоретическая часть. Практика. Заключение. Список используемой литературы. Приложения.

Введение и заключение курсовой работы оформляются по образцу, и в них очень трудно допустить ошибку. Да и с ними, как правило, помогает преподаватель. По списку литературы и приложениям тоже не может быть вопросов, – это элементарные разделы, которые всегда выглядят одинаково. Практика– уже сложнее, но по ней трудно советовать, потому что все зависит от каждой конкретной темы и поставленных целей.

А вот теория в курсовой работе – та часть, которая стандарта для всех специальностей, но имеет целый ряд нюансов. В отличии от практики, здесь есть общие правила, которые необходимо строго соблюдать. Если вы один раз научитесь писать теорию, то справитесь со всеми следующими курсовыми работами, а потом и дипломом. Поэтому о ней мы и поговорим в рамках данного материала.

Как написать теоретическую часть

Чтобы понять всю значимость теории в курсовой работе, просто представьте, что это половина всего вашего текста, 50 процентов работы. Как правило, на теоретическую часть отводится около 30-40 страниц, но могут быть исключения в большую сторону, а вот в меньшую – нет.

Начнем с общего, со структуры. Теоретическая часть делится на несколько разделов: в идеале на 3, но в отдельных случаях допустимо на 2, 4, 5 или 6, а больше 6 – уже запрещено требованиями учебной методички. Каждый раздел должен являться логичным продолжением предыдущего, чтобы в итоге получился большой связный рассказ.

Информация в теоретической части строго зависит от практики, от второй главы. Теория – те знания, без которых нельзя выполнить практические исследования. Существует даже необязательная, но полезная рекомендация: каждый пункт теории должен соответствовать пункту практики (1.1. соответствовать 2.1, 1.2. – 2.2, и т.д.). Если в вашей курсовой работе такая тактика применима, то пользуйтесь, чтобы уменьшить шанс запутаться. Если нет – ничего страшного, ведь для вас существует шаблонный план:

1.1. – история науки;

1.2. – используемые в практике термины и их происхождение;

1.3. – необходимые теоретические знания (формулы, теории, законы, исторические факты, экономические закономерности и т.д.).

Помимо структуры и рекомендуемой информации к каждому разделу, важно знать и об общих требованиях к научной литературе, используемой в теоретической части:

она должна быть современной;

не только отечественной;

ее авторы – известные и популярные личности.

Да, существуют фундаментальные знания, которые были получены еще несколько веков назад. Но наука не стоит на месте, и большинство теорий или законов модернизируются со временем. Не забывайте, что вносят свой вклад и молодые специалисты. Поэтому в вашей работе должна быть использована современная литература и современные подходы. В учебных методичках даже есть требования к дате публикации источника: как правило, он не должен быть старше 15-20 лет.

Станет ошибкой использовать только отечественную литературу. Нашим соотечественникам безусловно доверяют, но считается, что студент должен рассмотреть и труды их зарубежных коллег, чтобы не допустить необъективности. Определяя источники информации, позаботьтесь, чтобы минимум 30 процентов из них принадлежали зарубежным авторам.

И конечно, не забывайте про требования к самим авторам. Это должны быть известные и признанные ученые или специалисты. Помните, что ваш список литературы обязательно будет изучен на защите, и если комиссия увидит незнакомые фамилии, то незамедлительно обратит на это внимание и спросит вас об этих людях. А если вы еще и сами не сможете рассказать, кто это, то готовьтесь выпрашивать «тройку».

Давайте подведем итог. Чтобы правильно написать теоретическую часть курсовой работы, вам следует отталкиваться от практики: вы определяете, какими знаниями необходимо обладать, чтобы выполнить расчеты, опыты или исследования во второй главе. Затем подбираете литературу, согласно правилам, представленным выше. И в итоге из десятков источников составляете логичный связный рассказ, предшествующий практике.

Как видите, ничего сверхсложного здесь нет. К тому же, вашу теорию обязательно проверит научный руководитель, и если в ней будут ошибки, то он вам их покажет и поможет исправить. Да и чаще придираются к практике, чем к теории, потому что вторая глава объективно важнее первой.

Но здесь есть другая серьезная проблема. Каждый студент должен понимать, что именно первая глава курсовой работы в наибольшей степени влияет на итоговый процент уникальности, ведь именно в ней антиплагиат находит больше всего заимствований. Почему так происходит и как избавиться от этих самых заимствований, мы расскажем далее.

Проверка уникальности

Проверка уникальности – это сравнение текста на схожесть со всем контентом, написанным ранее и размещенным в Интернете и базах данных. Чтобы получить допуск к защите, вам необходимо набрать определенный процент: он зависит от специальности, но обычно это 40-80 процентов.

Все ВУЗы пользуются одним из пяти сервисов проверки, одобренных Министерством образования:

«Антиплагиат.ВУЗ»;

Antiplagiat.ru;

ETXT;

Advego;

DC Finder.

Узнать необходимый процент и антиплагиат своего учебного заведения вы можете у преподавателя или в деканате. Это открытая информация.

Как нетрудно догадаться, вся теория, которой вы пользуетесь, размещена в Интернете и базах данных, и антиплагиат снижает процент, посчитав, что вы хотите обмануть преподавателя. И вы никак не сможете изменить текст, потому что нельзя пересказать своими словами законы или теории.

Как быть, если информацию нельзя изменить, а процент уникальности – слишком низок? Предлагаем воспользоваться одной из двух наших услуг и повысить оригинальность курсовой онлайн:

кодирование;

профессиональный рерайт.

Суть кодирования заключается в изменении программного кода документа для конкретного антиплагиата. Вы сами указываете необходимый сервис проверки и процент, а через 5 минут получаете уникальную работу. Стоимость услуги – всего 10 рублей за страницу текста.

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Вопросы и ответы

Что такое теоретическая часть в курсовой работе? Теоретическая часть курсовой работы – раздел, где анализируются и систематизируются научные положения, концепции и подходы, необходимые для осмысления и решения поставленных задач. Что входит в теоретическую часть курсовой? В теоретическую часть курсовой входят обзор и анализ литературы по теме, описание применяемых теорий, моделей и принципов, а также формирование теоретической основы для практической части. Что такое теоретическая база в курсовой работе? Теоретическая база в курсовой работе – это совокупность научных трудов, концепций и теорий, которые определяют научно-теоретический фундамент для исследования. Сколько страниц должно быть в теоретической части проекта? Объем теоретической части проекта обычно определяется учебными требованиями конкретного образовательного учреждения, но ориентировочно может составлять от 1/3 до 1/2 от общего объема работы.