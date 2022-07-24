Как написать идеальную курсовую работу: 5 этапов на пути к «отлично»

Мы не станем терять время и рассказывать о популярности курсовых. Любой студент и без нас знает, что «курсовики» требуют каждый семестр. Иногда за полгода нужно сдать только одну работу, иногда — сразу 2–3.

По сути, если один раз научиться писать курсовые, то дальше уже проблем не будет — все работы похожи друг на друга, вне зависимости от специальности и темы. Обычно больше всего проблем у первокурсников — они привыкли к легким школьным рефератам. Но случаются проблемы и у старшекурсников, ведь в написании курсовых много нюансов, и каждый из них влияет на итоговую оценку.

Согласно статистике Министерства Образования РФ, 70% студентов отчисляются именно из-за научных работ (в большинстве случаев курсовых). Прогулы, несданные экзамены, проблемы со здоровьем и т.д. — лишь 30%.

Поэтому мы подготовили статью-инструкцию, в которой разложим процесс написания на несколько обязательных этапов, а каждый этап — на небольшие шаги. Читайте, конспектируйте, запоминайте и реализовывайте!

Этап 1. Организационные вопросы.

1. Выбор научного руководителя

Как правило, принимает курсовую тот, кто ведет пары по этому предмету. Но бывают исключения:

У вас два преподавателя: один отвечает за практику, другой — читает лекции. Ваш преподаватель слишком загружен, и кафедра разрешает выбрать другого.

Остановимся подробнее — перед нами действительно важный момент, от которого будет зависеть итоговая оценка. Если есть возможность выбора, не вздумайте мыслить детскими категориями: добрый, красивый, смешно шутит и т.п. Мыслите рационально и выбирайте того, кто:

имеет больше свободного времени для общения с вами;

доступнее и подробнее объясняет;

опытнее и компетентнее;

имеет больший «вес» (если у вас будет спорная оценка, то, поверьте, решающее слово останется за наиболее статусным преподавателем).

2. Выбор темы.

Многие преподаватели сами выдают темы студентам,но вы имеете право выбора. Не разрешают выбрать — обратитесь в деканат. Только ни в коем случае не раздувайте конфликт, ведь вам потом еще нужно будет успешно защититься.

Вот, главные правила выбора темы:

Вы в ней разбираетесь. Не получится хорошо написать о том, чего не знаете. Даже не пробуйте — доказано. Есть подобные курсовые предшественников, на которые можно опираться. Тут все зависит от ваших навыков разведчика — Google + Yandex в помощь, как говорится. Достаточно подходящей научной литературы. Поверьте, теория пригодится. Да и библиографический список никто не отменял.

3. Согласование графика.

Итак, вы определились с научным руководителем и темой. Но пока писать рано — обсудите организационные моменты с преподавателем, чтобы избежать разногласий в дальнейшем.

Во-первых, договоритесь, когда вы должны будете показывать части работы (введение, оглавление, первая глава, вторая глава и т.д.). Хотя бы примерно. Тогда вы не будете «дергать» друг друга и бесконечно переспрашивать.

Во-вторых, обсудите, как удобнее контактировать — по ходу работы у вас постоянно будут возникать вопросы. И лучше выяснить заранее, можно ли звонить преподавателю, писать в социальных сетях, приходить на обеденном перерыве. И определите время, чтобы не злить руководителя обращениями в неудобные моменты.

Помните, ни один преподаватель не любит назойливых студентов. Будете звонить не вовремя, отвлекать от перемен, писать на почту по ночам — и ответов не получите, и отношения испортите.

Этап 2. Подготовка.

1. Составление плана.

Абсолютно любая научная работа пишется по строго определенному плану. Вы должны запомнить, что курсовая не имеет ничего общего с художественной литературой, и нельзя «раскручивать» сюжет по ходу, вводить новых персонажей и т.п.

На этом этапе вы составляете план вместе с преподавателем. Будет лучше, если вы придете на встречу со своим заранее подготовленным «черновиком».

Изначально вы определитесь с содержанием работы. Курсовая должна быть логичным рассказом, разделенным на несколько частей, каждая из которых — дополняет и раскрывает предыдущую:

Обозначение проблемы. Научная литература, позволяющая детально изучить эту проблему. Теоретическое описание способов решения. Практическое применение способов решения. Выводы. Обоснование значимости вашей работы для науки и общественности.

Предложенный план имеет сотню вариаций, но суть все равно одна и та же.

Теперь, когда вы наметили содержание, пришло время определиться с количеством глав и разделов, необходимых для полного раскрытия темы. Потом в план можно будет вносить небольшие изменения (разумеется, с разрешения преподавателя), но общий структурный «скелет» сохраняется.

2. Поиск литературы

Начинать писать по-прежнему еще рано — нужно собрать теоретическую информацию. Для этого подойдут любые источники:

Интернет;

библиотеки;

архивы ВУЗов;

книжные магазины;

и т.д.

Но литература подойдет не любая, а только та, которая одобрена учебными методичками:

автор — известный и общепризнанный специалист;

данные не старее 15–20 лет;

труды не только отечественных ученых, но и их зарубежных коллег.

Определились с источниками информации — отправляетесь к «научнику», чтобы он их одобрил.

3. Изучение требований учебной методички

Для первокурсников поясняем, в учебной методичке четко прописаны все технические требования к курсовой работе:

шрифты заголовков, подзаголовков, основного текста;

отступы;

интервалы;

оформление введения, содержания, приложений, списка литературы;

и многое другое.

Если решите сперва все написать, а потом подогнать под требования — в итоге запутаетесь в ошибках. Поверьте, вы сами себе скажете «спасибо», если будете следить за правильным оформлением с самого первого заголовка.

А еще, некоторые «особо вредные» преподаватели отказываются смотреть работы, если в них «прыгают» шрифты, не выделены заголовки, неправильный интервал. И речь сейчас не про итоговую проверку, а про предварительные.

Этап 3. Написание в «черновик»

Еще ни один студент не смог написать идеальную курсовую с первого раза. Так, чтобы он все сделал сам, принес работу преподавателю, а тот просто похвалил и попросил «зачетку». Если вы все-таки знаете такую историю, то будьте уверены, что студент просто поймал легендарную «халяву», или его поощрили за какие-то предыдущие достижения.

Поэтому учитесь на ошибках других — не стоит тянуть до последнего, планируя все сдать с первого и единственного раза. Только черновик, только предварительная проверка, только доработки.

1. Титульный лист

Это самый простой шаг — занимает всего несколько минут. Варианта два:

Создайте «титульник» самостоятельно, опираясь на требования учебной методички. Возьмите титульный лист старшекурсника (ранее одобренный преподавателем) и измените фамилии (свою и преподавателя), специальность, кафедру, тему.

Здесь есть только один нестандартный «подводный камень» — ученая степень научного руководителя, которая обязательно должна быть указана под его фамилией. Разумеется, подавляющее большинство студентов не знают статус преподавателя, поэтому пишут наугад. Но лучше спросите — некоторые серьезно обижаются, когда их статус случайно занижают.

2. Содержание (оглавление).

Помните, на прошлом этапе мы рассказывали о совместном с преподавателем составлении «скелета» структуры? Так вот, пришло время красивыми, грамотными и научными словами переписать те наброски. Разумеется, страницы пока указывать рано — требуются только названия глав и разделов.

3. Введение

Возможно, это самая «противная» часть курсовой. Это только на первый взгляд кажется, что тут дел то всего на 2–3 страницы, но по факту — все куда сложнее.

Во-первых, нужно сформулировать цели и задачи. И не просто, а так, чтобы они одновременно соответствовали и теме, и научному стилю, и друг другу, и содержанию работы, и последующим выводам, и итоговому заключению. Одним словом, будьте готовы переписывать введение несколько раз — это нормально.

Здесь важное замечание только одно: помните, что цели главнее, чем задачи. Цель — это итог, а задачи — лишь действия по пути к достижению цели.

Во-вторых, придется разбираться с объектами и субъектами исследований. Поверьте, порой в этих понятиях путаются сами преподаватели.

В-третьих, никак не избежать определения научной значимости.

Особенно тяжело введение дается «технарям», потому что приходится красиво формулировать, использовать обязательные научные слова («доказать», «рассмотреть», изучить» и т.д.).

Многие студенты подтвердят, что введение — если не самая сложная часть работы, то точно самая запутанная. Но из-за неправильного введения еще никого не «зарубали». Преподаватели все понимают и помогают. В итоге все будет хорошо, но повозиться придется.

4. Библиографический список

Если ориентироваться на хронологию, то после введения должна идти теория (первая глава), но мы настоятельно рекомендуем сперва создать список используемой литературы.

Уже в первом абзаце теоретической части вам придется использовать какое-то утверждение ученого, закон или теорию. Пропустите и не обозначите сразу, откуда вы это взяли — будете судорожно вспоминать через месяц-другой. Лучше запишите в список сразу — сэкономите время и нервы.

Мы не станем рассказывать о требованиях к оформлению списка используемой литературы, потому что они серьезно отличаются в каждом ВУЗе. Читайте учебную методичку — там все написано и подкреплено примерами.

5. Теория

Прозвучит абсурдно, но перед написанием теории вам необходимо обратить внимание на вторую главу — практику.

Что такое теория в научной работе? Это не просто любая научная информация, относящаяся к теме, а только та, которая необходима для реализации практических исследований. Давайте мы все покажем на конкретном примере, чтобы это не выглядело так запутанно.

Допустим, ваша задача — определить наиболее эффективный вид маркетинговых исследований в банковском сегменте. Значит, вся вторая глава будет состоять из перечисления этих видов, их применения на практике и сравнения друг с другом.

Вывод: в теории следует рассказать обо всех видах маркетинговых исследований, истории их появления, сферах применения. Если бы мы сперва не проанализировали практику, то в первой главе рассказали бы просто о том, что такое маркетинг, что представляет собой банковская сфера. А потом бы все переписывали, потому что части курсовой оказались бы логически не связанными между собой.

Вот, алгоритм действий, предшествующий написанию теоретической части:

Смотрим на цель курсовой. Анализируем, что нужно сделать, чтобы достигнуть эту цель. Выявляем теоретическую информацию для проведения практических исследований. Согласно требованиям учебной методички (мы рассказали о них выше) подбираем литературу для первой главы. Расставляем теоретические знания в том порядке, в каком они будут применяться на практике.

Если у курсовой работы несколько целей, то подбираем литературу для достижения каждой из них. Как правило, теория всегда умещается в одной главе, а вот практика — может быть разбита на несколько глав.

Важно уметь вычленять главное. Некоторые студенты считают, что чем объемнее их работа, тем лучше. Это ошибка. Теоретическая часть должна уложиться в 30–40 страниц. Получается больше — сокращайте.

Теперь ваша задача — наполнить первую главу отобранной литературой. Но помните, не стоит бездумно копировать и вставлять — работа должна быть уникальной. Вот, информация, которую запрещено изменять:

цитаты;

теории, аксиомы, законы;

юридические законы.

Все остальное лучше переписывать своими словами. Главное — выдерживать научный стиль.

Еще один важный момент. Все разделы первой главы должны быть сопоставимы друг с другом по объему. Не может быть такого, что один раздел составляет 20 страниц, а другой — 5. Выравнивайте, переносите информацию, компонуйте.

Написали? Не спешите радоваться — добро пожаловать на предварительную проверку. И опытные студенты, и преподаватели скажут, что работу лучше проверять по частям. Небольшие фрагменты проще исправлять, удобнее находить ошибки.

Если у научного руководителя нет замечаний, то откладываем первую главу в сторону. Есть замечания — исправляем и ходим на проверку до тех пор, пока претензий не останется.

6. Практика

Важный совет: для практики создайте новый файл и работайте в нем. По ходу написания второй главы вам придется регулярно заглядывать в теорию, а это будет гораздо удобнее делать, если открыть рядом два документа.

Главное — не запутаться. Если в теории важно просто перечислить всю информацию и можно незначительно нарушать логическую цепочку, то практика — связный рассказ, в котором одно вытекает из другого. Рекомендуем сделать небольшой личный план для каждого раздела.

Начинаем издалека, от общего к частному. Опираемся на теоретические знания и шаг за шагом «раскручиваем» исследования, двигаясь к главной цели. Здесь уже один раздел может быть заметно больше или меньше другого — это нормально, потому что каждое исследование занимает разное время.

Вот, примерный общий план практики:

1–3 разделы. Проводим исследования и по каждому делаем выводы. 4 раздел. Собираем все полученные результаты, сравниваем друг с другом). Делаем глобальный вывод и выявляем лучший вариант (или делаем заключение, что все они равнозначны). 5 раздел. Демонстрируем результаты нашего исследования на конкретном примере (применимо к общей цели). Делаем вывод таким образом, чтобы он подчеркивал научную значимость нашей работы и аргументированно объяснял, почему мы не зря тратили время на исследования.

Теперь вновь настает пора поволноваться — проверка преподавателя. Прогнозы неутешительные: к практике всегда есть замечания, всегда находятся доработки. У многих «увлеченных» научных руководителей на этом этапе возникают «гениальные» идеи, что можно добавить в работу такого, чтобы «все ахнули».

Студенту, конечно, эти «ахи» и даром не нужны, но приходится терпеть — трудно признаться преподавателю, что «и так уже все это надоело». Поэтому, стиснув зубы, дорабатываем, добавляем информацию и регулярно ходим на проверку. Когда-нибудь руководитель «наиграется» и одобрит.

7. Заключение

По степени «противности» заключение очень сильно напоминает введение — тоже всего пара страниц, но все запутанно, все нужно написать красиво и логично.

Во-первых, важно рассказать обо всем, что вы сделали, использовав максимальное количество научных слов в прошедшем времени:

рассмотрели;

изучили;

доказали;

выявили;

проанализировали;

и т.д.

Во-вторых, придется еще раз переписать заключительный вывод (мы рассказывали о нем в 4 разделе практики). Только короче, чтобы он уместился буквально в 1–2 абзаца.

В-третьих, нужно подключить фантазию и перефразировать научную значимость работы, уместив ее в несколько предложений.

Помните, что, согласно статистике, внимательнее всего проверяющая комиссия на защите читает введение и заключение. Даже не вздумайте «халявить» в этих разделах — из-за них могут пойти под откос идеальные главы.

8. Библиографический список

Если вы учли наш совет в начале статьи (составлять список литературы сразу же, по ходу написания), то поздравляем — перед вами самый легкий шаг в написании «курсовика». Остается только проверить список на наличие грамматических ошибок.

Не стали создавать список по ходу — придется мучиться. Находите в вашем тексте цитаты, утверждения, законы, теории. А потом записывайте авторов и названия книг — других вариантов просто нет.

Еще раз напоминаем, что требования к оформлению списка литературы вы найдете в учебной методичке вашего ВУЗа.

9. Приложения

Приложения не являются обязательной частью курсовой работы, но рекомендуем их создать — они придают значимость, «вес». Что это? Это абсолютно любая информация, которая не уместилась в основной текст:

расчеты;

правила;

статистика;

рисунки;

графики;

и т.д.

Приложения всегда находятся в самом конце работы, уже после заключения и списка литературы. К ним нет требований, кроме правильно заголовка. Прочитайте учебную методичку — мы просто не верим, что в оформлении приложений можно ошибиться.

Поздравляем! Наш «черновик» полностью готов!

Этап 4. Написание в «чистовик».

Не спешите возмущаться, что вы проделали столько работы на прошлом этапе, а это был только «черновик» — таковы реалии. Теперь, когда у нас готовы все части, курсовую нужно «собрать».

1. Собираем по частям

Помните, мы рекомендовали создать отдельный документ для практики? А еще один файл для списка литературы? А титульный лист? Аккуратно собираем все в один документ и следим, чтобы не «поехали» шрифты, строки, отступы.

2. Оформление

Предстоит самое нудное: взять учебную методичку и проверить всю работу на соответствие техническим требованиям. Мы их уже перечисляли — вернитесь в начало материала, если забыли.

3. Оглавление

Содержание у нас уже давно готово, но в нем не проставлены номера страниц. Или проставлены, но лишь примерно. Теперь, когда все части курсовой работы объединены, необходимо сделать корректное оглавление, чтобы все страницы совпадали.

4. Контрольная проверка

Слово «контрольная» намекает, что это последняя проверка, но все может быть: незамеченные ошибки в оформлении, новые идеи от преподавателя и т.д.

В любом случае, на данном этапе научный руководитель проверяет все:

текст «курсовика»;

оформление;

грамматические и пунктуационные ошибки;

уникальность.

Если все хорошо, то остается только распечатать документ, сшить листы и сдать. На некоторых специальностях для защиты курсовой еще нужна презентация, на некоторых — нет. Понадобится — сделаете (в ней, в отличии от презентации к дипломной, всего несколько стандартных слайдов).

Но если преподаватель найдет недочеты — придется их устранять. Не пугайтесь претензий к содержанию или оформлению. Поверьте, это самое приятное из возможных проблем.

Гораздо хуже, если ваша работа не пройдет проверку на уникальность. Это значит только одно — придется переписывать текст. А это уже затрагивает структуру, нарушает логическую цепочку, вынуждает убирать важную информацию.

Почему работа может быть неуникальной? Ответ прост: в ней слишком много заимствованной информации, вы плохо перефразировали теорию. Поэтому переходим к 5 этапу.

Этап 5. Предварительная проверка уникальности и ее повышение.

Рекомендуем проверять курсовую работу на плагиат заранее, еще до контрольной проверки в ВУЗе. Это позволит сразу же устранить заимствования, чтобы потом не рушить структуру и логику текста.

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