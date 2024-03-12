10 советов, как начать свой путь в копирайтинге

Кто не мечтает о стабильной высокооплачиваемой работе, которая будет не просто приносить удовольствие, но и даст возможность проявить себя с творческой стороны. Если вы находитесь в поисках такой профессии — обратите внимание на копирайтинг. Чтобы стать успешным и востребованным копирайтером мало иметь только хороший слог. Нужно уметь работать быстро и качественно, не срывать дедлайны и, конечно же, приносить пользу заказчику. Прогрессирование сферы копирайтинга идет стремительными темпами, поэтому потребность в хороших авторах постоянно растет. Если вы давно хотели попробовать себя в этой сфере или уже трудитесь в этом направлении, предлагаем несколько полезных советов, которые обязательно помогут в будущем.

Совет №1 — Определите направление

Раньше копирайтерами или авторами называли сотрудников рекламных агентств, ответственных за подготовку маркетинговых текстов, пресс-релизов, создание брошюр и другого контента для продвижения товаров и услуг. Сейчас такие специалисты тоже нужны, но в интернете появилась большая потребность в редакторах со знанием Al-инструментов, авторах, умеющих глубоко разбираться в тонкостях SEO и управлять контентом. Выберите основное направление, которым хотите заниматься, но и не забывайте уделять внимание обучению и развитию новых навыков.

Совет №2 — Изучите отрасль

SEO-оптимизация — это не просто непонятная аббревиатура. Сейчас это инструмент продаж, который помогает сделать компанию и ее продукт узнаваемыми, повысив продажи на рынке. Авторы, хорошо разбирающиеся в тонкостях SEO, следят за новыми тенденциями в цифровом маркетинге, ценятся намного больше.

Совет №3 — Реально оценивайте свои умения

Многие авторы начинают свой путь с бирж копирайтинга. Порог вхождения на таких сервисах низкий, а рынок исполнителей перенасыщен. Скорее всего, на первых порах придется писать много и быстро, а получать мало. Но биржа поможет «набить руку» и станет идеальной стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста. Здесь можно попробовать любые заказы — от описаний карточек товаров до лонгридов. Возможно, вы даже не подозревали, что умеете писать интересные статьи, которые вовлекают читателя с первых строк и держат на одном дыхании до самого конца.

Совет №4 — Узнайте больше о потенциальном заказчике

Откликаясь на вакансии агентств, будущие авторы часто начинают свое сопроводительное письмо банальными фразами «Добрый день», «Здравствуйте», «Приветствую». Попробуйте для начала перейти на сайт агентства и ознакомиться с руководством. Наверняка там указаны имена и фамилии контактных лиц. Обращаясь по имени, вы сразу начинаете выстраивать личные отношения. Но даже если вы ошиблись и указали в письме неверное имя, скорее всего, получатель перешлет его нужному адресату. Это даст шанс, что ваше письмо будет замеченным, а вы получите преимущество перед другими кандидатами.

Совет №5 — Задействуйте социальные сети

Не упускайте возможность проявить активность на странице потенциального заказчика в социальных сетях и пообщаться с ним там лично. При этом не стоит проявлять излишнюю напористость. Многие не любят такое и предпочитают не сотрудничать с навязчивыми авторами.

Совет №6 — Не пытайтесь заработать всех денег

На старте копирайтеры пытаются взять на себя больше, чем могут осилить. Быть одновременно крутым сео-копирайтером, писать статьи и делать технические переводы сможет не каждый. Поэтому еще на этапе составления резюме не старайтесь вписать в него все, что слышали. Выделите какое-то одно направление, в котором разбираетесь лучше всего и направьте все свои силы на него. Автор не может быть одинаково хорош во всем, иначе качество работы пострадает.

Совет №7 — Будьте грамотными

Ваше резюме должно оставить хорошее впечатление о вас, как об авторе. В нем не допускаются орфографические и пунктуационные ошибки — лишняя запятая или опечатка могут все разрушить. Внимательно проверяйте все, что отправляете потенциальному работодателю, чтобы сохранить свое лицо.

Совет №8 — Не бойтесь делать тестовые задания

Почти все компании, принимая на работу авторов, просят выполнить тестовое задание. Это требование даже прописывается в тексте вакансии, чтобы соискатели были готовы продемонстрировать свои знания. Скорость выполнения и качество — приоритетные критерии для оценки профессионализма. Если автор тянет с выполнением тестового задания, скорее всего, он не слишком заинтересован в вакансии или будет проявлять аналогичную медлительность и в работе. Перед сдачей тестовой статьи не забудьте проверить ее на уникальность — это позволит заказчику убедиться, что вы делали тест самостоятельно. Для этого можно воспользоваться сервисом Antiplagius и здесь же сразу поднять уникальность, если проверка покажет низкий процент.

Совет №9 — Выберите специализацию

Такими темами как спорт, путешествия, кулинария, психология никого не удивишь. Об этом пишут буквально все. Найти авторов, которые хорошо разбираются в финансах, промышленном оборудовании, технике, законодательстве, медицинских аспектах намного сложнее. Серьезная специализация — это ваша опора на пути к получению работы. Определите одну специализацию, постоянно углубляясь в нее и расширяя свой кругозор.

Совет №10 — Не останавливайтесь на пути к намеченной цели

Вы ответили на вакансию и направили свое резюме, но получили отказ? Это не повод расстраиваться и сразу опускать руки. Возможно, вы просто не обладаете той квалификацией, которая необходима работодателю на данный момент. Если вам отказали сегодня, то уже завтра могут предложить работу, о которой вы давно мечтали.

Шаг №5 — Установка цены

Например, если цена одинаковая для всех позиций, она проставляется в поле «Розница». Для нескольких размеров выводится таблица и там можно расписать цену для каждого размера.

Шаг №6 — Указание значения основных характеристик.

Если в карточках прописаны основные характеристики товара, они будут ранжироваться гораздо лучше, поэтому этот шаг считается очень важным и пропускать его не рекомендуется.

Шаг №7 — Описание

Максимальный допустимый объем текста — 5000 знаков символов.

Шаг №8 — Добавление ключей

По ним покупатели будут искать товар.

Шаг №9 — Публикация

Это завершающий этап, на котором продавцу нужно кликнуть «Создать карточку». В случае ошибок на каком-то шаге система даст знать об этом и переведет карточку в папку «Карточки с ошибками».

Советы по созданию качественного описания на WB

Теперь расскажем о правилах на Wildberries, которые помогут поднять продажи.

Оцените товар глазами клиента

Селлеры часто начинают описание с того, какой их товар качественный и хороший. В данном случае они смотрят на него глазами продавца, а не покупателя. Важно опередить и донести пользу — посмотрите, что пишут конкуренты на инфографике и какие плюсы аналогичных товаров выделяют покупатели в отзывах. Не стоит перечислять повторно характеристики, они уже прописаны в параметрах. Не пишите, что объем цветочного горшка составляет 5 литров, лучше укажите, что в нем без проблем можно выращивать большой фикус или что садовую мебель из ротанга не обязательно убирать на зиму с участка, поскольку материал прекрасно переносит любую погоду.

Не забывайте про SEO

С реальным SEO имеет мало общего. Здесь подразумевается сбор кластера из запросов с последующим заполнением карточки. Изначально проводится анализ конкурентов, а потом собираются ключи. На эти параметры нужно обратить особенное внимание:

когда размещены товары;

какая у них видимость по ключам и рубриках;

отзывы и вопросы покупателей;

визуал карточек, которые выводятся в топ.

Подбор ключей и само описание должны соответствовать целевой аудитории. Кто-то ищет хорошую скидку или наоборот ставит в приоритет качество товара — это должно быть отражено в карточке. Не забывайте и про возраст — для продукции, ориентированной на подростков подойдет молодежный сленг. В конце можно оставить призыв к действию, например, оставить отзыв или приглашение посмотреть больше товаров в вашем магазине.