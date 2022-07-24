Как повысить уникальность текста

В наше время огромное количество людей ищут заработок в сети интернет. Профессиональным рерайтером и копирайтером может стать каждый из них, так как для этого не требуется никаких особых навыков, нужно просто уметь писать тексты без ошибок и в общих чертах владеть компьютером.

Как проверить уникальность?

В любом случае копирайт и рерайт требуют высокой уникальности написанного текста. Проверить ее можно с помощью сайта антиплагиат онлайн без регистрации.

Как повысить уникальность?

Существует еще один способ проверки уникальности. Для этого нужна программа проверки на плагиат. Ее скачивают с сайта и устанавливают на компьютер. Чтобы сделать текст уникальным, можно воспользоваться стандартными рекомендациями:

Поменять местами слова в приложениях и абзацы, склонять окончания слов;

Сложные предложения разделять на несколько простых, а простые — наоборот, переделывать в сложные;

Воспользоваться специальным сервисом или программой для повышения уникальность.

Если проверка на антиплагиат показала неутешительные результаты, то не спешите использовать антиплагиат killer, ведь существует более действенный способ.

Но есть вполне реальная возможность уникализировать свой текст — заказать его обработку на сайте antiplagiatus.ru. Всего за 10 минут текст станет полностью уникальным. Все это делается анонимно, качественно и очень быстро.

Чтобы воспользоваться ею, нужно лишь заполнить форму заказа, получить готовую работу на свою почту, убедиться в ее уникальности с помощью любого сервиса и в случае положительного результата оплатить работу.